Azcón explica el motivo del viaje que ha paralizado su agenda en los últimos días

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha querido zanjar la polémica sobre el viaje que lo ha tenido alejado de la agenda política de la Comunidad en los últimos días.

El líder del PP aragonés ha aprovechado el acto de inauguración de las instalaciones de Anagan en Zaragoza para responder a las dudas planteadas por el PSOE sobre una supuesta visita a Puerto Rico en un viaje privado.

La portavoz socialista, Mayte Pérez, había anunciado este mismo jueves una batería de preguntas sobre la agenda del presidente llegando a preguntar “quién ha pagado el viaje”.

Azcón ha respondido de manera escueta en menos de un minuto. "Cumplí 50 años en noviembre y mi mujer me ha regalado un viaje. Nos hemos ido seis días de vacaciones, dos de ellos el fin de semana y cuatro laborables", ha explicado.

Mayte Pérez lamentaba que el presidente “se vaya de vacaciones en enero, cuando se juegan muchas cosas”. En este sentido, recordaba que se ha producido una DANA y se ha recrudecido “la amenaza del trasvase”. Y criticaba que el presidente de Aragón no hubiera estado en la inauguración de Fitur con los Reyes.

Azcón ha respondido que lo que le "extraña" es que el Partido Socialista no entienda "que me pueda tomar seis días de vacaciones para celebrar que he cumplido 50 años. Y que se dedique a espiarme. Me encantaría saber cómo saben dónde me he estado, con quién o si he ido o no a un concierto", se ha preguntado.

El presidente ha afeado que al PSOE le importen más sus vacaciones "que los problemas que afectan a los aragoneses y a nuestro país".

Desde su formación, la diputada del PP Carmen Herrarte ha destacado que las jornadas de descanso del presidente no han generado ningún problema de gestión.

“Les molesta que el señor Azcón pese a tener derecho, descanse una semana con su familia y amigos, que bien merecido lo tiene”. Tras dejar claro que “evidentemente” el viaje de Azcón esta pagado con su dinero, ha lamentado que Mayte Pérez critique que el presidente de Aragón descanse una semana cuando al mismo tiempo reconoce el derecho a tener vacaciones de los trabajadores. “Defiende los derechos de todos menos del presidente”, ha afirmado.