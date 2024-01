Los institutos se adaptan ante la limitación del uso de móviles y 'tablets': “Tendremos que cambiar algunas actividades pedagógicas”

Aragón acaba de aprobar un nuevo reglamento por el que se limita el uso de los móviles y de los dispositivos electrónicos en las clases, el recreo y las actividades extraescolares, “salvo que el uso de estos dispositivos esté expresamente previsto en el Proyecto Educativo de Centro para momentos puntuales y con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados”, dicen las nuevas instrucciones de Educación.

Esta nueva medida ha cogido por sorpresa a colegios e institutos que deben adaptar su reglamento interno para incluir la nueva regulación y que, en algunos casos, deberán modificar alguna de sus actividades pedagógicas para no incumplir las recién aprobadas instrucciones. La mayoría de los Institutos de Educación Secundaria de la comunidad utilizan dispositivos electrónicos como herramientas pedagógicas en el aula, algo que tienen reflejado en sus respectivos Proyectos Educativos.

“A nivel pedagógico no tienen por qué afectar porque no es una prohibición sino una regulación del uso de los móviles y de los dispositivos electrónicos, pero esta decisión se ha tomado muy rápidamente y no me parece que eso sea pedagógico”, critica Rosa Arqué, directora IES Bajo Cinca, en Fraga. “En nuestro caso vamos a tener que adaptar algunas cosas y estamos ahora estudiando cómo hacerlo”, confiesa. Por ejemplo, “nosotros tendremos que modificar alguna actividades de alfabetización digital y de uso responsable de los móviles que se llevan a cabo fuera del aula, en los recreos, porque ahora no se permite su uso en esos espacios y estamos pensando cómo hacerlo”, asegura la directora de este instituto fragatino.

Una regulación que ha pillado "de sopetón"

Y es que “esta nueva regulación nos ha pillado de sopetón y ahora estamos en un proceso de información a toda la comunidad educativa”, señala Arqué. Primero tiene que pasar por la junta de delegados para informar a los alumnos, después por el claustro de profesores y, por último, por el Consejo Escolar, para reflejarse a continuación en la normativa del centro, que tendrá que adaptarse a la nueva regulación”, enumera.

Además, pone de manifiesto otra problemática que surge con este tema: “Los dispositivos electrónicos y los móviles se van a poder seguir usando en el aula como elemento innovador y motivador pero la nueva regulación va a afectar a la vida en los institutos porque los claustros están divididos con diferentes opiniones sobre este tema. Los profesores tienen opiniones encontradas al respecto!, afirma esta directora.

El papel de las familias

Por otra parte, “creemos que el trabajo de educar en el buen uso de las tecnologías no es solo responsabilidad de los centros sino también de las familias”, apunta Arqué. “Hemos detectado que hay alumnos que juegan online en su casa hasta las 6.00 o chatean hasta las 4.00 de la mañana. No son casos aislados y pasa en todos los institutos de Aragón”, desvela. “Ese es el problema, que creamos espacios ficticios donde no hay móviles para que después salgan a la calle y no dispongan de una herramientas que les protejan de lo que hay detrás de las pantallas. Eso es un trabajo conjunto con las familias”, asevera la directora del Bajo Cinca.

Algo en lo que coincide Sofía Temprado, directora del Colegio San Gabriel de Zuera. “La evidencia es que vivimos en un mundo digital y tenemos que educar a los niños en el buen uso de la tecnología. A veces es complicado enfrentar este tema en casa porque los momentos de ocio se asocian en muchos casos a la utilización de dispositivos electrónicos, por eso es importante que tengan una competencia digital y que no se eche toda la parte fea del mal uso de estos dispositivos a los colegios”, indica Temprado. “Es un tema que genera mucha ansiedad tanto a las familias como a los docentes. Nos ha desbordado y arrollado a todos y tenemos que ponernos al día”, añade.

Educar en el buen uso

En este colegio de Zuera llevan 14 años usando dispositivos electrónicos dentro del proyecto educativo del centro. "Vamos a seguir usando el mismo sistema porque la nueva regulación no nos afecta en ese sentido”, asegura. “Los alumnos utilizan una plataforma cerrada donde tienen todas las materias que se imparten, se cuelgan todos los materiales didácticos y se hace un seguimiento de sus tareas”, continúa la directora.

“Es un circuito que tiene herramientas de control en el aula y unos profesores formados que transmiten a sus alumnos el enfoque ético y de seguridad de estos dispositivos, a la vez que identifican si acceden a páginas en las que no deberían estar o si utilizan chat GPT para hacer sus tareas. En esos casos salta enseguida una alarma”, asegura. “Siempre está, como en todo, el que se salta la norma y mal comparte con sus compañeros. En esos momentos hay que valorar la edad del alumno, la picardía que puede tener o si ha sido un caso de torpeza o desconocimiento. No es lo mismo que lo haga uno de Bachillerato que uno de Primaria”, señala Temprado.

También tendrán que adaptarse a la nueva reglamentación en institutos como el Félix de Azara de Zaragoza, en las Delicias. “Será solamente en el recreo, ya que nuestro instituto no prohibía el uso de los móviles en ese espacio y ahora tendremos que adaptarnos. A parte de eso, seguiremos con el funcionamiento normal”, indica Francisco Alda, director de este centro.

Y es que “no solemos utilizar el móvil como elemento pedagógico en las aulas porque partimos de la base de que no todos los alumnos disponen de este dispositivo y si lo tienen, no es el mismo en todos los casos”, manifiesta. “Hay que tener en cuenta que estamos en una zona bastante deprimida de la ciudad y no todos los alumnos tienen acceso a este tipo de dispositivos por lo que usamos siempre los recursos electrónicos que tenemos en el aula, así que la nueva regulación no nos afecta a nivel pedagógico”, continúa el director.

Sin embargo, “yo soy de la opinión que es mejor educar que prohibir. El móvil, igual que un cuchillo, puede ser un arma, pero también una herramienta de uso cotidiano. No es ni bueno ni malo por lo que es más interesante educar para utilizarlo bien que prohibirlo”, concluye Alda.