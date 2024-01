"Lo último es que los padres tengan que venir al centro a buscar el móvil si te lo confiscan"

Cuando uno entra en el vestíbulo del instituto Virgen del Pilar de Zaragoza se encuentra con un cartel en inglés que informa de que el uso del teléfono móvil está prohibido en este área. El aviso se repite por los pasillos. El curso 2020-2021 ya se reguló que solo podría utilizarse en el recreo, pero el año pasado también se vetó en este recinto. Por eso, la instrucción hecha pública este martes por Educación limitando estos dispositivos no parece que vaya a cambiar mucho la situación actual, aunque hay detalles que llaman la atención y suscitan críticas.

"Lo último es que los padres tengan que venir al centro si te lo confiscan. Ahora lo podemos recoger nosotros al final de las clases, pero que tengan que hacerlo ellos de propio y más para los que vivimos fuera de Zaragoza no tiene sentido. Bastaría con que se lo comunicaran", dice Bruno Soláns, un estudiante de 1º de Bachillerato que viene de María de Huerva y que a cuarta hora de la mañana estaba en clase de Historia del Mundo Contemporáneo.

Una opinión que comparten varios de sus compañeros que residen en la misma localidad. "En la época tecnológica en la que estamos viviendo es una estupidez que no se deje usar durante los recreos o en los pasillos", añade Adrián Alcubierre. Salma Benrahou y Nora Djebalí apostillan que con 17 años ya son "suficientemente conscientes" de "saber lo que puedo hacer y no con el móvil", y no van a dedicarse a grabar imágenes que puedan atentar contra la intimidad de algún compañero o para hacer 'bullying'.

También hay alumnos como María León que ve con buenos ojos que los centros escolares sean espacios libres de estos dispositivos: "Me parece bien porque la gente con el móvil deja de prestar atención en clase y en los recreos no se relaciona con los demás, no habla con nadie porque no desconecta".

Este lunes en secretaría solo había un móvil requisado, envuelto en un folio blanco y con el nombre de su propietario. Otros días se llegan a guardar dos os tres, aunque también hay jornadas en las que no se guarda ninguno. Cuando se permitía sacarlo en los recreos eran bastantes más.

"Más vale que llegue tarde que nunca"





Para la directora del IES Virgen del Pilar, Raquel Fidalgo, la instrucción el Departamento de Educación "viene a respaldar" las decisiones que ya se han adoptado en muchos centros como el suyo. Y aunque le hubiera gustado que se hubiera dado antes este paso considera que "más vale que llegue tarde que nunca". Una novedad sí va a ser la prohibición en las actividades extraescolares o complementarias que se hacen en horario vespertino.

Cómo articular que los progenitores o tutores legales tengan que desplazarse al centro para devolverles los móviles decomisados se ha convertido en un pequeño quebradero de cabeza. "No sabemos cómo lo vamos a hacer. A las 14.20 nos vamos y aunque por la tarde hay clases de grados medios y superiores tampoco se trata de dejar al jefe de estudios de tarde pendiente devolverlos", señala.

Los relojes digitales, que también se limitan a partir de ahora, no los contemplaban, pero reconoce que no les han dado "muchos problemas, porque lo primero que miran y sacan siempre es el móvil". Las familias han respaldado los pasos que se han ido dando, aprobados en el seno del Consejo Escolar, y no han encontrado ninguna resistencia por parte de ellas.

Fildalgo tiene claro que el gran cambio en el instituto se notó cuando retiraron los móviles del recreo. "Sobre todo la mejoría se percibe a nivel de convivencia. Antes te podías encontrar a varios alumnos inmersos en sus móviles que no intercambiaban ni una sola palabra entre ellos, había que recordarles que existe la conversión. La posible repercusión en los resultados académicos es algo que no hemos analizado", concluye.