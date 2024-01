Mayte Pérez: «No voy a dar carnaza con mi cese, el adversario es el Gobierno PP-Vox»

La secretaria general del PSOE-Teruel y portavoz en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha guardado las formas y no ha querido enjuiciar su destitución como responsable federal del área de Reto Demográfico, que ha salió ayer adelante en el comité celebrado en La Coruña. "He sido, soy y seré una mujer de partido, he estado donde ha decidido que podía hacer un papel y tengo muy claro que no voy a dar carnaza porque el adversario es el Gobierno PP-Vox. No voy a erosionar a mi partido", ha sentenciado en su primera valoración pública, hecha a este diario, a su vuelta de la convención de La Coruña.

Mayte Pérez se ha mostrado "agradecida" a la oportunidad que le había dado el PSOE y ha considerado que la valoración sobre su cese, que le comunicó el pasado miércoles el secretario federal de Organización, Santos Cerdán, le tocaría hacerla, en todo caso, a quienes tomaron la decisión. "Fue una sorpresa cuando me nombraron y tengo que reconocer que también el cese, pero igual que no pregunté por qué me nombraron tampoco lo hecho ahora", ha dicho.

La explicación que le dieron es la oficial, justificada en la reestructuración de la ejecutiva con la fusión de Reto Demográfico con otra de las áreas, que se suma a la salida de las últimas voces discordantes en la ejecutiva con la estrategia política de Pedro Sánchez.

Mayte Pérez ha querido desvincular su cese del enfrentamiento entre líder nacional y el aragonés, Javier Lambán, dado que su nombramiento se produjo en las mismas circunstancias.

Lo que sí se ha visto es arropada por los compañeros de la delegación aragonesa que ha acudido a la convención en Galicia. Si cinco representantes de Huesca y Zaragoza en la ejecutiva federal llegaron a inscribirse y han refrendado con su voto los cambios en la ejecutiva federal, los otros cinco de los quince miembros aragoneses que allí estaban se negaron a participar. El secretario de Organización, Darío Villagrasa, dio la orden y cumplieron Leticia Soria, Lola Ranera y Daniel Abad, además de los turolenses Diego Piñeiro y José Edo.