Quejas por la falta de información en la avería del tren parado en Grisén durante la nevada

La borrasca Juan generó este pasado viernes un tsunami de incidencias generalizadas por la nieve y arrastrada dentro de esa corriente estuvo la avería del tren entre Zaragoza y Calatayud que salía de la estación Delicias a las 16.10. Treinta minutos después de su arranque en la capital aragonesa, el convoy quedó detenido en los andenes de Grisén, en la comarca de la Ribera Alta del Ebro y el parón se extendió unas cinco horas, hasta las 21.30. En ese tiempo, algunos usuarios han expresado sus quejas por la falta de información e insisten en que no es algo "puntual". La expedición, al ser en viernes, iba totalmente llena, con muchos pasajeros yendo de pie.

"Iba en el último vagón y escuché un petardazo", señala Francisco Blasco, uno de los viajeros. Al estar cerca del lugar de la incidencia, presenció los intentos infructuosos del maquinista y el revisor para que se pudiera reanudar la marcha y como estuvieron sin luz ni calefacción "durante unos 20 o 30 minutos". "Tuvieron que quitar la corriente para ver si lo podían arreglar. Luego ya volvió la conexión", explica. A este respecto, Renfe reconoció la ausencia de climatización, pero solo en ese lapso de tiempo.

Blasco mostraba también su enfado porque considera que "la compañía dejó vendido al personal, al no darles más alternativas". También critica que se ofrecieran distintas versiones a lo lardo de la tarde noche: "Primero nos dijeron de ir a Casetas, luego que si al pabellón de Grisén…". Finalmente, un tren llegó desde Calatayud con destino a Zaragoza y gran parte de los usuarios optaron por volver a Delicias. "Yo me quedé allí y me monté en el que salió sobre las 22.00 en dirección a Arcos de Jalón, por lo que llegué a casa sobre las 00.30", detallaba.

Otro usuario, Miguel Ángel Aznar, de Morata de Jalón, expresaba su malestar tanto por la "confusión" como porque "no hubo información precisa, ni sobre lo que pasaba ni sobre las soluciones". En su caso personal, valoraba que "en algunos vagones sí que hacía algo más de frío". Asimismo, subrayaba que más allá de la coincidencia de esta avería con el temporal, la calidad del servicio es "muy deficiente".

"Hay un deterioro del sistema ferroviario en los pueblos muy grande. En el valle del Jalón llevamos tres años pidiendo que se mantengan las paradas, que se mejoren los horarios y que el equipamiento sea el adecuado, porque hay maquinaria que es de museo", incide. "Tienen que dar una solución, porque los retrasos son continuos", remarcaba.