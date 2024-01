La AECC advierte: "El vapeo es la puerta de entrada al consumo de tabaco para los más jóvenes"

El Consejo de Ministros ha puesto coto al tabaco calentado para equipararlo al tradicional, prohibiendo los sabores y obligando a incluir los mensajes de advertencia sanitaria. Pero, ¿qué es exactamente? Se trata un producto del tabaco –en polvo o picado, sin líquido– que se calienta electrónicamente sin combustión y con efectos nocivos para la salud. Sanidad trabaja también para regular los vapeadores, dentro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, con el que prevé ampliar los espacios sin humo.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza aplauden esta medida aunque reclaman que se siga avanzando. David Planas, técnico de Prevención y Promoción de la Salud de la AECC, reconoce que estos nuevos dispositivos "afectan a la salud, al igual que el tabaco convencional", al incluir componentes susceptibles de provocar desde cáncer a enfermedades respiratorias o cardíacas.

Este tipo de productos, cuenta, se empezaron a comercializar en España en 2016 con la premisa de servir para dejar de fumar: "Y poco a poco se va viendo que, al contrario, el vapeo está siendo la puerta de entrada al consumo para los más jóvenes". Planas pone encima de la mesa datos que reflejan una triste realidad: "El 30% de todos los cánceres están directamente relacionados con el consumo de tabaco". Un porcentaje que se dispara en el cáncer de laringe, donde esta relación llega a alcanzar el 84%, o en el de pulmón (hasta el 82%). Pero la lista sigue, observando un importante vínculo entre fumar y desarrollar la enfermedad, como en el cáncer de estómago o incluso en el de vejiga.

Desde la AECC consideran fundamental "regular el vapeo". "Primero, porque es perjudicial para la salud, al igual que el tabaco. Segundo, porque para jóvenes es el inicio de este hábito y muchos acaban también consumiendo tabaco convencional. Y también para no normalizar estos productos en gente que todavía no lo consume". Una encuesta sobre la percepción que tienen los jóvenes sobre estos nuevos dispositivos arrojó resultados similares a los que podrían haber tenido hace 20 años frente al tabaco convencional: "Que es más fácil ligar si consumes este tipo de productos, que te ayuda a socializar, que te integra en el grupo, que te hace ser más guay...". De ahí, la labor de concienciación dirigida a jóvenes y estudiantes que realiza AECC para "desmontar ese imaginario", muchas veces reforzado desde las redes sociales. "Y muchas veces –asegura– no son conscientes del peligro que conlleva este consumo. Piensan, por ejemplo, que vapear es inocuo, porque el nombre les puede llevar a pensar que es vapor de agua, cuando tampoco es así".

Una de las estrategias, reconoce, es hacer un trabajo de promoción de la salud y acercarse "a la población joven que todavía no ha comenzado a consumir este tipo de dispositivos": "Entendemos que es mucho más fácil no iniciar un hábito que sustituirlo por otro saludable". Algo que, según reconoce, no es sencillo: "Porque por desgracia la edad de consumo cada vez es más temprana y porque resulta difícil hacerles entender lo perjudicial que puede resultar". Por eso, la asociación aboga por ampliar los espacios libres de humo, "como una medida educativa y de divulgación. Y la verdad es que la gente lo respeta bastante bien".

La Asociación Española Contra el Cáncer impulsa una campaña en redes, muy centrada en el público juvenil, y ofrece también talleres en centros educativos, donde trabajan el tabaquismo, nuevos dispositivos y formas de publicidad y de llegar a la juventud. El mensaje tiene que ser claro: "Los nuevos dispositivos para fumar son una moda peligrosa entre los más jóvenes". Y así se les traslada, con ideas como que una sesión de cachimba equivale a inhalar el humo de 200 cigarrillos o que en estos productos se han encontrado sustancias cancerígenas.