Francho García Lacarte: "El sector espacial es muy vocacional. No está tan recompensado"

¿A qué se dedica Arkadia Space?

Hacemos motores para satélites y cualquier vehículo espacial. Los satélites que usamos a diario en meteorología, comunicaciones, internet y navegación necesitan cambiar de órbita, posicionarse, orientarse e incluso evitar basura espacial. Esos movimientos se hacen con motores y esos motores los desarrollamos nosotros, buscando que sean sostenibles.

¿Cómo?

Cambiando las reglas del juego en la propulsión orbital. Tradicionalmente se ha usado como combustible la hidracina y derivados, que funcionan muy bien pero son un peligro ambiental por ser tóxicos y cancerígenos, y además tienen un coste tremendo de desarrollo y manipulación. Nosotros buscamos que sea menos peligroso, más sostenible y que reduzca muchísimo los costes, ofreciendo las mismas prestaciones. Hemos elegido el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) de alta concentración.

¿Es un desafío solo tecnológico?

El reto está al nivel de cuando se hicieron los primeros motores diésel. Hay que diseñarlo desde cero y superar las fuerzas internas de un sector en el que hay unos ‘lobbies’ –grupos de presión– muy fuertes. Nuestra tecnología no está probada y hay un riesgo, pero ese riesgo se compensa con un ahorro importante de costes.

"El motor más sencillo que estamos desarrollando, como producto propio, lo queremos volar a finales de 2024"

¿Qué horizonte temporal se marcan para hacerlo realidad?

El motor más sencillo que estamos desarrollando, como producto propio, lo queremos volar a finales de 2024. Queremos demostrar que funciona y acreditarlo. Hay que generar confianza.

Pedro Duque está entre los que ha apostado por el proyecto…

Le conocía cuando yo trabajaba en la Agencia Espacial Europea (ESA) y desde el inicio se mostró interesado. Está entre los inversores y le hemos incorporado como asesor.

¿Cuándo le picó el gusanillo por el espacio?

Desde que tengo uso de razón. Mis padres siempre han dicho que con 10 años ya decía que quería ser ingeniero aeronáutico. Mi regalo de comunión fue un atlas del espacio. Siempre he tenido libros del espacio y un telescopio. Después de estudiar en el colegio Santa Ana y en el instituto Emilio Jimeno, fui directo a cursar Ingeniería Aeronáutica en la Politécnica de Madrid.

Mis padres siempre han dicho que con 10 años ya decía que quería ser ingeniero aeronáutico. Mi regalo de comunión fue un atlas del espacio"

¿Fue difícil?

Fue un cambio muy brusco, empecé a suspender y en casa me dieron un toque (ríe).

¿Por qué no tiró la toalla?

Un poco por orgullo, quise demostrar que sí era capaz, pero también porque era lo que siempre había querido hacer.

¿Vocación?

Me dedico a esto porque he sido muy pasional. Ser ingeniero aeronáutico en otros sectores, capital riesgo, fondos de inversión y otros, está mejor remunerado. Si quieres ganar dinero hay otros sectores mejor pagados. Es muy vocacional. El esfuerzo no está tan recompensado.

¿Qué significa para usted Calatayud?

Siempre lo he llevado por bandera y venir a las Fiestas de San Roque es sagrado. También en fechas especiales, como Navidad, y desde que falleció mi padre hace un año vengo más para ayudar en la gestión de la clínica dental, y así continuar su legado.

"Calatayud siempre lo he llevado por bandera y venir a las Fiesta de San Roque es sagrado"

Suma más de una década de experiencia, ha pasado por Airbus, la ESA, PLD Space... ¿Cómo ha cambiado el sector?

Llegué en lo peor de la crisis anterior. Trabajaba de becario en Airbus cuando el sector se movilizó para evitar que España recortase su aportación a la ESA. Apenas había empresas emergentes, solo grandes compañías muy dependientes del sector público. Ahora es quizá el momento más dulce.

¿Cómo será en 10 años?

No será un cambio radical, pero sí se va a generalizar el turismo espacial. Habrá avances en la fabricación en ingravidez en farmacia, biotecnología... Habrá cambios como los gemelos digitales, que ayudarán a predecir y mejorar la sociedad, y un mayor acceso a internet y la información.