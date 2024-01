Encuesta del CIS sobre igualdad: ¿Por qué se sienten los jóvenes aragoneses discriminados frente a las mujeres?

Los datos de la última encuesta del CIS sobre políticas de igualdad publicada este lunes señalaba que el 44,1 % de los hombres y el 32,5% de las mujeres cree que "se ha llegado tan lejos" en la promoción de la igualdad que ahora "se está discriminando" a los hombres.

Con estos datos, HERALDO realizó una encuesta entre sus lectores para saber si creían que en Aragón, en la aplicación de las medidas de igualdad, se ha derivado en una discriminación a los hombres y los resultados fueron en la misma línea, respondiendo afirmativamente el 74,80% de los participantes y negativamente en 25,20%. Por géneros, fueron 70 hombres y 15 mujeres los que respondieron que sí a esta pregunta y 10 hombres y 18 mujeres los que respondieron que no.

Otro dato destacable del CIS fue el relativo a la edad de los encuestados revelando que más del 50% de los jóvenes de entre 16 y 24 años piensa de esta manera. Pero ¿Por qué se sienten discriminados los hombres jóvenes en Aragón frente a las mujeres? ¿Cuáles son esas situaciones de discriminación que perciben debido a la implantación de políticas de igualdad?

Ni en la Universidad, ni en el mundo laboral

Algunos universitarios zaragozanos comentan su parecer sobre este tema. “En la Universidad existe igualdad entre todos los estudiantes pero no a otros niveles donde los chicos nos sentimos discriminados”, dice Francisco Gil, de 18 años y estudiante de Económicas. Para él, es en el ámbito del ocio nocturno donde siente esa discriminación. “Cuando sales de fiesta vas con miedo y tienes que tener mucho cuidado con lo que le dices a una chica, porque aunque no le hagas nada malo, puede denunciarte por agresión”, afirma Francisco refiriéndose a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del ‘solo sí es sí’.

Más del 50% de los jóvenes de entre 16 y 24 años piensa que las políticas de igualdad han llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos según los datos de la última encuesta del CIS. Estas son sus razones.

“Creo que hay una sobreprotección de las mujeres que, en algunos casos estará bien para evitar las agresiones sexuales, pero que en otros casos provoca un mal uso de la ley y un abuso por parte de ellas con casos de falsas denuncias o amenazas de denuncias por agresión aunque no hayas hecho nada”, continúa el joven. “Y aunque la denuncia no vaya a ninguna parte, el mal trago ya lo pasas”, apunta Gil, aunque reconoce que a él nunca le ha pasado algo así.

"Aunque la denuncia no vaya a ninguna parte, el mal trago ya lo pasas"

Ante ese miedo que dicen tener sus compañeros varones a la hora de hablar con una chica en un bar, Alba Gargallo, estudiante de ADE en inglés, responde con los datos sobre el número de agresiones sexuales a mujeres. “Las que tenemos miedo a ir solas por la calle somos nosotras, aunque admite que ellos también tienen riesgo de ser agredidos por otros hombres o grupos de hombres. Esas agresiones también existen”, matiza.

“A nivel laboral creo que hay igualdad entre hombres y mujeres pero me siento discriminado porque creo que a ellas se les dan más derechos que a los hombres”, asevera Chesús Martínez, de 19 años y estudiante en la Facultad de Económicas de Zaragoza. “En un juicio, se le da más valor a su testimonio”, afirma, refiriéndose a juicios por violencia de género o agresión sexual.

"Yo no he visto nunca que una chica amenace con denunciar a un chico si no ha pasado nada"

Miedo a la hora de ligar

“Yo no he visto nunca que una chica amenace con denunciar a un chico por agresión sexual si no ha pasado nada. Lo que sí he visto es a chicos que se pasan y que no se denuncia”, contesta Sofía Martínez, una estudiante de ADE de 19 años. En este sentido, “he presenciado cómo un chico se aprovechaba de una chica que había bebido demasiado. En esa ocasión me acerqué, incluso, y le dije que si no se daba cuenta de lo mal que iba esa chica y me contestó que le daba igual, que la culpa era de ella por haber bebido”, recuerda la joven. “Esa respuesta me impresionó un montón y la tengo todavía grabada. ¿Cómo alguien puede decir eso con total normalidad y sin remordimiento?”, se pregunta.

"Esa respuesta me impresionó un montón. Todavía la tengo grabada"

“Yo no me siento para nada discriminado por la aplicación de las políticas de igualdad, pero sí que noto que hay poco respeto entre los chicos y chicas de mi edad”, confiesa Cristian Llera, estudiante de Arquitectura de 24 años. “Veo normalmente actitudes peligrosas por parte de algunos hombres a la hora de interactuar con mujeres. Adoptan una actitud dominante hacia ellas y son muy jóvenes, entre 16 y 18 años. Algunas chicas lo ven como algo normal, pero no lo es”, asegura el estudiante.

“Si no tienes malas intenciones no deberían tener ningún miedo a acercarte a hablar con una mujer en un bar y los hombres sin malas intenciones no lo tienen. El número de denuncias falsas no es tan grande como la gente cree y en cambio hay muchos casos de agresiones que no llegan a denunciarse”, apunta, por su parte Natalia Chóliz, de 23 años y estudiante de Arquitectura.

"Los hombres sin malas intenciones no tienen miedo a acercarse a hablar con una mujer en un bar"

Temor a dejar de tener el control

“Yo creo que si los hombres se sienten discriminados es porque les asustan los cambios. Han estado toda la vida asumiendo el control y ahora se sienten amenazados porque lo están perdiendo, pero no tienen razones para sentirse así porque la discriminación que sienten no es real”, asegura Chóliz.

“Pueden sentirse todo lo discriminados que quieran pero los datos son los que son”, señala Patricia Giménez, estudiante de Periodismo de 18 años. “Hay muchas mujeres que han sufrido violencia machista y la ley, tristemente, tiene que ser así. Creo que los hombres se sienten atacados por algo que estaba así establecido y que ahora está cambiando”, continúa. “Tienen que hacer un trabajo importante de cambio de mentalidad, empezando por el cuidado de los hijos y por las tareas del hogar, que deberían compartirse por igual”, asevera.

Para el sociólogo y profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza, Juan David Gómez, “Los jóvenes están en un momento de construcción identitaria, en un momento en el que se están removiendo las bases de lo que hasta ahora se consideraba ser hombre y ser mujer y muchos no encuentran nuevos referentes”, asegura. “Ante el temor al vacío y a la sensación de incertidumbre se aferran a los aparentemente más sólidos que son los biologicistas, los centrados en la genética y el sexo", continua.

"El hecho de que exista esa sensación de discriminación por parte de algunos de ellos es la constatación de que hay algunos cambios que se han consolidado y esos cambios generan temor y eso sí que es una buena noticia, aunque aún queda mucho camino por trabajar, sobre todo en los jóvenes, adolescentes y niños”, explica.