Violencia de género: "El móvil puede ser un agresor 24 horas para las jóvenes"

"Me da terror salir a la calle sin el móvil porque si él me llama y no lo cojo viene una pelea". "Necesito llamar a mi novia a las 3 de la mañana para decirle que estoy mal". "Tengo que saber dónde está". Son algunas de las frases que la profesora de Sociología de la Universidad de Jaén Carmen Ruiz trasladó este miércoles a quienes acudieron a su ponencia en la Casa de la Mujer de Zaragoza sobre el abordaje de las violencias machistas en la adolescencia. Son casos reales con los que se ha encontrado esta profesional y que demuestran que "a veces el móvil se convierte en un agresor 24 horas para las víctimas" jóvenes.

La experta alertó de que los chicos utilizan la tecnología y las redes sociales como herramienta de control hacia sus parejas. No obstante indicó que tienen una doble vertiente, y que también son muchas las que las usan como una forma de crear redes de sororidad, denuncia y apoyo ante estas situaciones. "El lema de #SeAcabó con el caso de Jenny Hermoso significa que basta ya de aguantar violencia. Se acabó callarme, se acabó aguantar, se acabó decir que no pasa nada", ejemplificó.

Eso supone, según Ruiz, que ahora "quien ejerce la violencia de manera impune está enfadado". "A quien antes tocaba el culo en un instituto y lo veía como una gracia, hoy le están diciendo que es una agresión", apuntó. Sin embargo advirtió también que, junto a un incremento de las denuncias y del número de chicas que son capaces de detectar que están sufriendo este tipo de situaciones, se está produciendo además un alarmante aumento de los jóvenes que tienen conductas agresivas. De hecho, según una macroencuesta europea sobre violencia de género, el 40% de las españolas de entre 16 a 24 la han sufrido alguna vez.

Para frenar el auge de estos casos es fundamental, como expresó Ruiz en su ponencia, educar en igualdad. Y en esa tarea son clave las políticas preventivas en el marco de las aulas y el papel de los medios de comunicación, que deben valerse de las redes sociales para llegar al público más joven. "Los centros que trabajen con adolescentes, que quieran que las chicas rompan el silencio, se tienen que acercar a ellas a través de TikTok o Instagram", recalcó.

Sin declaración institucional

La ponencia forma parte de la programación preparada por el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. En este sentido, los grupos acordaron este miércoles en junta de portavoces guardar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas el viernes, cuando tendrá lugar un acto en el salón de recepciones.

No fueron capaces, sin embargo, de sacar adelante una declaración institucional para expresar su repulsa, como ocurre desde que Vox tiene presencia en el Consistorio. El PSOE presentó un texto, mientras que el PP hizo suyo el de la Federación de Municipios y Provincias. Vox llevó también uno en el que arremetía contra la ley del ‘solo sí es sí’ y la trans.