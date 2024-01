Azcón hace un llamamiento a la dignidad frente al "chantaje" de Junts a Pedro Sánchez

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha hecho este domingo un llamamiento a la dignidad frente al "chantaje" al que Junts per Catalunya tiene sometido al Gobierno de Pedro Sánchez. Un día más, ha trasladado su oposición radical a que el resto de España pague el chantaje de los independentistas liderados por Carles Puigdemont para que los socialistas saquen adelante sus decretos.

Azcón se ha sumado en La Coruña junto a una decena de presidentes autonómicos y líderes regionales del PP a un acto de precampaña de las elecciones gallegas, a las que opta Alfonso Rueda a revalidar al frente de la Xunta. Bajo el título ‘Construir España desde las comunidades autónomas’, ha pedido a los gallegos que, como los aragoneses, tengan dignidad y digan no al PSOE. "Nosotros no nos vamos a dejar humillar por las políticas que desde el Gobierno de España se ejercen para romper la igualdad de todos los españoles. Y por eso es importante que en las elecciones del 18 de febrero, Galicia no se pare y siga teniendo a Alfonso Rueda como presidente de la Xunta", ha defendido.

Azcón ha participado en la mesa redonda ‘Recuperar la estabilidad que España necesita’ junto a su homólogo valenciano, Carlos Mazón, y las presidentas balear, Marga Prohens, y Extremeña, María Guardiola. Allí ha reiterado su mensaje nacional para reiterar sus críticas al líder socialista por "dejarse chantajear" y provocar que los españoles tengan que "pagarlo". "Por eso es especialmente importante que a Galicia, que es sin ningún género de dudas el corazón del PP y una parte fundamental de España, le vaya y le siga yendo bien con Alfonso Rueda", ha sostenido.

Azcón también ha elogiado las políticas en las que destaca Galicia y que ha puesto en directa relación al hecho de que el PP esté al frente de la Xunta desde hace cuatro legislaturas. "Sólo se explican porque Galicia es referente de las buenas políticas en España", ha dicho.

El presidente aragonés ha aludido que esa Comunidad lidera el informe educativo Pisa en competencias educativas y en equidad, destina 5.000 millones a su sistema sanitario y otros 500 a respaldar directamente a las familias y se convirtió en la primera en salir de la crisis de la pandemia al recuperar su PIB. "En Galicia se entiende una cosa que es extraordinariamente importante, que la economía tiene que funcionar para que haya servicios públicos de calidad", ha sentenciado.