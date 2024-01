Rey Gaspar: "Dejamos muchos regalos, pero la auténtica riqueza es inmaterial"

¡Vaya corona buena me lleva usted! ¡Deslumbra con tanto brillo!

Eso es porque está hecha de oro químicamente puro. Bueno, y porque soy muy ‘escoscao’ y la limpié anoche a conciencia.

Claro, tanto trajín, tanta cabalgata, tanta visita de casa en casa... Imagino que estarán ustedes para el arrastre.

Y ahora nos toca volver al lejano Oriente, pero todo este esfuerzo compensa al ver la alegría de los niños en las calles e imaginarles esta mañana abriendo sus regalos.

¿No son ustedes magos? ¿No podrían teletransportarse?

Las tradiciones han de cumplirse y, aunque poco a poco vamos renovando algunas cosas, el largo camino hasta casa nos ayuda a reflexionar.

Yo preferiría un trineo tirado por renos voladores, qué quiere que le diga...

¿Está usted opositando para recibir carbón el año que viene?

No, no, pero explíqueme, ¿qué hacen los Reyes Magos para no quedarse atrás?

Con nuestros veinte siglos de historia, hemos dejado una huella en la memoria colectiva y eso nos permite seguir teniendo vigencia hasta el infinito. Le cuento en secreto que Baltasar está estudiando con mucho interés la inteligencia artificial, que no es tan diferente de los espejos mágicos y las lámparas maravillosas que porta su séquito. Y Melchor... Bueno, Melchor... También está –digamos– con las nuevas tecnologías.

Desarrolle, ¿qué pasa con Melchor?

Pues que se ha enganchado a las redes sociales y ahora quiere ser ‘influencer’. Nos tiene hasta la corona de hacer bailecitos para Tik-Tok.

¿Perdón?

¿Usted cree que lucen las ‘coreos’ con estas capas que pesan un quintal? Pues Melchor, don erre que erre, parece aragonés...

¡Se quejará de los aragoneses y el gran recibimiento que les han brindado!

Sois gente noble y de un corazón enorme, pero cabezoncicos un poco también... La verdad es que este año apenas he traído carbón por estas tierras, así que estamos muy contentos porque sois grandes amantes del bien y la belleza.

¿Y qué regalos han traído?

Libros, bicicletas, calcetines... Curiosamente este año nos han pedido mucho aceite de oliva y algo que no hemos entendido bien: estribos, euribors o algo así. Pensamos que es un tipo de dinosaurio extinto y todos deseáis que sea muy pequeño...

No, Majestad, creo que lo que piden es que baje el precio de las hipotecas...

¡Ah! Pero nosotros somos astrónomos y alquimistas, dudo que las pócimas mágicas de nuestros druidas sirvan para esto. Entended que tampoco tenemos potestad de intervenir en todo.

Ya se ve porque la semana que llevan dista mucho de ser de 38,5 horas laborales...

Sí, nos damos palizón, pero seguimos estando en forma y nos alimenta la ilusión de todos los niños que creen en nosotros.

Gaspar significa «el administrador del tesoro». Eso deja entrever que usted tiene ‘posibles’...

Cuando hablamos de tesoros no nos referimos únicamente a los bienes materiales, sino también a otras preciadísimas joyas como son el cariño, el amor, la amistad, la empatía... Esas son las verdaderas riquezas.

Vaya, pues resulta que para la RAE ‘polarización’ es la palabra del año saliente.

Nosotros no nos explicamos que haya tantos problemas y desavenencias. Hay que ponerse más en el lugar de los demás, comprender su punto de vista y saber perdonar. Esta es una de las virtudes que mejor adornan al ser humano.

Imagino que este mensaje también lo predicarán en su no tan lejano Oriente Medio...

Nuestro disgusto es mayúsculo. Todas las guerras son atroces. Hay que redoblar esfuerzos para estar del lado de quienes la sufren y no olvidar nunca la fortuna que tenemos de vivir bajo un techo y con las necesidades básicas cubiertas.