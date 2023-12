María Josefa Yzuel: "Soy optimista en el futuro de la humanidad. Hay que controlar que los avances no la amenacen"

María Josefa Yzuel (Jaca, 1940) es un referente mundial en la ciencia de la luz. Catedrática emérita de Óptica por la Universidad de Barcelona, ha dejado huella de su talento en sus numerosas investigaciones y en sus discípulos, entre ellos los 20 a quienes dirigió la tesis doctoral. Da nombre a premios internacionales, pero le llegó al alma que la hicieran hija predilecta de Jaca.

Después de una carrera tan productiva dedicada a la ciencia, ¿cómo es su día a día? ¿Sigue conectada a la labor investigadora?

Sigo conectada a la universidad y al grupo de investigación que fundé en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el que he trabajado en los últimos 40 años, pero mi intervención en la investigación se reduce a conocer lo que se va haciendo y a participar, de vez en cuando, con algunas ideas. Estoy más activa en proyectos de divulgación de la ciencia en general y en particular en las actividades relacionadas con la celebración del Día Internacional de la Luz.

¿Cuál es el secreto para estar tan activa?

Estoy bastante bien de salud física y mental. He llevado una vida moderada y mi profesión de profesora en la universidad la he desarrollado con pasión y entusiasmo; me gusta la enseñanza y la investigación, así como participar en la formación de futuros investigadores.

Una de sus grandes aportaciones a la óptica ha sido conseguir perfeccionar la calidad de la imagen. ¿Se podría decir que su aplicación en Medicina salva a diario miles de vidas en el mundo gracias a la evolución de herramientas de diagnóstico?

Es un poco exagerado. Mi trabajo en el estudio de la calidad de imágenes en gammagrafía y radiología con compañeros del Hospital Clínico de Zaragoza tuvo una repercusión científica en su momento y como casi todos los avances en ciencia suponen un eslabón para ir obteniendo poco a poco logros reseñables. He trabajado en diversos campos de la óptica, casi todos relacionados con la calidad de la imagen. Últimamente nuestra atención está en la aportación de la polarización para dar más información al contenido de las imágenes.

Sus hallazgos científicos, como las pantallas de cristal líquido, tienen efectos colaterales: el daño a la conversación, cada individuo tiene la vista pegada a su ‘smarphone’. ¿Cómo lo lleva?

Hemos investigado sobre el uso de las pantallas de cristal líquido para óptica difractiva y holografía. Fueron resultados muy interesantes que nos llevaron a nuevas aplicaciones de estas pantallas en el laboratorio. Me preocupa el uso excesivo de los teléfonos móviles inteligentes, por el comportamiento individualista que conlleva en ocasiones.

¿Qué hallazgo científico podría alcanzarse en 2024 o a corto plazo?

Hay tantas líneas científicas que se están desarrollando con rapidez, que me resulta difícil fijar un hallazgo. Estos son algunos de los que me vienen a la mente: cada vez habrá más avances en aplicaciones de nuevas tecnologías a la medicina tanto en diagnóstico como en terapia. El telescopio James Webb proporcionará información que ayudará a los astrónomos a revelar misterios pendientes. Y, sin duda, serán importantes los avances en computación cuántica. Habrá pasos de gigante en la inteligencia artificial y nos ayudará en nuestras vidas, pero mi deseo es que avance la legislación que controle su uso. Europa está dando pasos importantes en este sentido.

Vivió de lleno la Transición democrática, ¿cree que en la actualidad se están poniendo en peligro sus bases?

Yo viví de lleno la transición democrática y los comienzos fueron cuando aún vivía en Zaragoza. Lo viví con alegría, esperanza e ilusión. Hay algunos movimientos que pueden poner en peligro sus bases, pero de ninguna manera querría que haya un retroceso en lo que hemos logrado.

¿Cómo observa desde la distancia física Jaca, Huesca y Aragón?

Con mucho cariño e interés. Estoy muy atenta a las noticias de lo que pasa en Aragón. Siempre me ha gustado volver con frecuencia a Jaca, y ahora que puedo paso temporadas largas.

¿Tiene esperanza en el futuro de la humanidad? ¿Es optimista o la ve amenazada por su propia acción?

Sí, soy optimista en el futuro de la humanidad. Tenemos que controlar que los avances que se consiguen en ciencia y tecnología no amenacen al bienestar de la humanidad sino al contrario, que nos ayuden a vivir mejor. Hay que vigilar que se cumplan los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015. Creo que vamos con retraso en la Agenda 2030.