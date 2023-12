Eva Pérez Sorribes: "Los libros y la fe son como salvavidas en el mar"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?

Sí. La felicidad era estar todos, y en la infancia estábamos.

¿Qué le hizo reír por primera vez?

Las películas del cine club del Colegio de Médicos las tardes de domingo. Nos llevaba mi padre y era el mejor broche para el fin de semana.

¿Y llorar?

Las riñas con mi hermano, éramos como el perro y el gato. Ya hemos madurado, menos mal.

¿Se sentía rara?

Las rarezas las desahogaba en diarios que todavía guardo.

¿Recibió algún castigo que le dejara huella?

No. Ser la mayor de tres hermanos y la única chica, en los años 70, te daba un plus de responsabilidad que todavía no me he sacudido.

¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?

Leer y salir, como ahora. Entonces eran tebeos. Mis hermanos y yo los leíamos hasta comiendo. Era a lo que destinábamos la paga semanal. Mi padre los encuadernó por tomos. Son un tesoro que guardamos en el pueblo.

¿Cuáles fueron los lugares de su infancia?

El barrio de La Romareda, el colegio, la papelería de Silvestre, la parroquia de Santa Mónica y el Huevo, donde íbamos a los partidos del CAI de los hermanos Arcega. En nuestro bloque había un piso destinado a los jugadores. Cruzártelos en el ascensor era lo más.

¿Cuál es el episodio de su infancia o adolescencia que con más frecuencia vuelve a su memoria?

Los viajes a mis pueblos, Vera de Moncayo (Zaragoza)y Deltebre (Tarragona). Mi padre ponía en el coche sus casetes de Labordeta y nosotros tres reñíamos detrás por estirar las piernas en un Seat 127.

¿Tenía conciencia política?

Mi casa era más de conciencia social. Mis padres se involucraron mucho en la fundación de la parroquia del barrio y en la asociación de vecinos. El teléfono no paraba y por las tardes siempre había gente preparando cosas en nuestro salón mientras nosotros hacíamos los deberes. Mis padres siempre fueron laicos comprometidos.

¿Era religiosa?

Era y soy creyente. Me ayuda a vivir, en el agradecimiento cuando disfrutas y en la esperanza cuando sufres. No es poca cosa.

¿De qué modo le hizo sufrir la sensación de mala conciencia?

Lo vivía y vivo justo al revés. La conciencia también libera y simplifica, siempre me ha servido para ir a lo esencial.

¿Qué obsesión forjó claramente en esos años?

Me encerraba durante horas a escribir, y mi madre se preocupaba. Pero ella también hacía lo mismo. La escritura, afición y terapia, todavía sigue.

La muerte, ¿le angustiaba o provocaba algún tipo de tormento?

La muerte de dos compañeros de colegio en la adolescencia fue una realidad áspera e injusta. Siempre echaré de menos a los que me faltan, sobre todo a mi madre. Me la arrebató el cáncer hace cuatro años.

¿Cómo ganó su primer dinero?

Dando clases de inglés a unos primos pequeños.

¿Cuál fue la primera estrella de cine que le fascinó?

Las dos Hepburn, Audrey por su estilazo y Katharine por su carácter indómito.

¿Y la primera persona que, en la vida real, le provocó una emoción inolvidable?

Tengo emociones inolvidables con muchos amigos que conservo. Con uno de ellos, Álex, incluso acabé casándome, así que ¡cómo olvidarlo!

¿Cuál fue la primera canción que memorizó?

Un montón de Los Smiths y Morrissey. Gracias a Cachi y su ‘Selector’, en Radio Zaragoza, y a Miguel Mena, descubrí un montón de bandas que todavía me gustan.

¿Había alguna persona que conociera a la que admirara de un modo especial?

Las corresponsales. Flipaba con las crónicas sin puntos y aparte de Rosa María Calaf y su mechón rojo fuego. Siento admiración especial por las veteranas del periodismo, mis compañeras de la radio, por ejemplo.

¿Qué personalidad fue para usted una referencia poderosa?

Los tenía sin salir de casa. Mi madre, por su bondad, y mi padre, por su alegría. No les llego ni a la suela del zapato.

¿Cuál es el recuerdo más poderoso que le ha quedado de sus grandes amistades?

Cartas y conversaciones con ellos. Los amigos son mi gran patrimonio, del cole, la Universidad, el pueblo. Hay hilos invisibles que nunca se romperán. Alguno firma en este periódico.

De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué es lo que caló en usted con más fuerza?

El amor por los libros y la fe son como salvavidas en el mar. Eso y la generosidad con la que siempre han compartido todo. En su casa siempre había gente. Me enteré por Facebook en el aniversario de un 23F que habían escondido a mi tío Luis Granell Pérez, periodista. Lo contó él, pero ellos, nunca.

¿Qué o quién le desató la vocación que le ha marcado?

El destino es misterioso… Ni idea.

¿En qué momento pensó a qué dedicar su vida?

A los 9 años ya lo decía. Y de adolescente lo confirmé cuando, aprovechando el rodaje de ‘La noche oscura’ de Carlos Saura en el Monasterio de Veruela, fui a intentar entrevistar a Juan Diego, que hacía de San Juan de la Cruz…, por todo el morro. ¡Y lo conseguí! Me fui contenta, feliz, y con las cosas claras.

¿Hay algún defecto que detectara en su infancia y que aún no ha logrado superar?

El no saber decir no, ni callar a tiempo. Mi compañero de deportes, Santi Sáez, dice que si fuera toro tendrían que indultarme por entrar a todos los trapos.

¿Cuál fue su gran alegría? ¿Y la gran tristeza?

La gran alegría, que mi padre me llevara a un concierto de Rafaella Carrá. La gran tristeza, que se suspendiera por un tormentón.

Si pudiera viajar en el tiempo y regresar a sus primeros años durante un día, ¿a cuál volvería?

A las tardes del verano subida a un vespino entre arrozales del Delta; a cualquier día en el piso de estudiantes de Pamplona; a las mañanas de un domingo paseando con mi madre por la carretera de Vera a Trasmoz o a cualquier desayuno con las tortas de masa de pan que me hacía mi abuela María.