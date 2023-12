CGT presenta un requerimiento judicial para que Aragón estabilice más plazas de profesor

El sindicato CGT ha presentado esta semana un requerimiento judicial con el que pretenden, si los jueces les dan la razón, "obligar" al Departamento de Educación de Aragón a estabilizar más plazas en los cuerpos de Infantil y Primaria, Enseñanzas Medias y Régimen Especial. "Tras las medidas de urgencia de los decretos de 2021 y 2023, seguimos rondando entre el 30% y 40% de interinidad", ha lamentado este jueves Patricia Ariza, secretaria de organización de CGT Enseñanza en Zaragoza.

Desde esta central han recordado que Aragón fue la única comunidad que no sacó de inicio ninguna plaza de maestro y, al final, fueron cuatro de Alemán. Por su parte, en Enseñanzas Medias, han explicado, que parte del proceso se desarrolló el año pasado y el resto continuará este. "No son tantas plazas como nos hubieran gustado", ha recalcado Pablo Herrero, secretario general de CGT Enseñanza Aragón. Una parte salió por concurso de méritos (no hacía falta examen) y la otra por lo conocido como oposición blanda (no era necesario aprobar la primera parte para pasar a la segunda).

Ante esta situación, desde CGT consideran que existen más plazas e incluso aluden a un estudio propio, llevado a cabo con "muy pocos datos", en el que ya se evidencian 67 vacantes en Infantil y Primaria que "cumplirían los requisitos para ser estabilizadas". "Nos hemos centrado en estas plazas porque al no haber sacado ninguna, no nos pueden decir que justo esas han salido", ha apuntado Ariza, quien ha lamentado que pese a que se ha pedido al anterior y actual equipo el estudio llevado a cabo para definir las vacantes, "no nos lo han facilitado".

Ha explicado que esta solicitud se ha hecho en las mesas de negociación, pero también por vía registro. "El Gobierno anterior hizo una gestión de este tema de forma chapucera, pero el nuevo tampoco lo está solucionando", ha señalado Herrero. En este sentido, ha recordado que el objetivo del decreto de estabilización de 2021, y que se amplió en julio de este año, era reducir la tasa de interinidad al 8%.

La respuesta tanto de uno como de otro Gobierno, han explicado, es que estos decretos "no se aplican en Educación" o que "todavía no tenían información por parte del Ministerio". "La abogada nos ha dicho que sí, y por eso presentamos este requerimiento", ha explicado Ariza, quien ha recordado que el plazo para convocar las vacantes de estabilización finaliza el 31 de diciembre. "Sabemos que es una labor prácticamente imposible que saquen las plazas en este tiempo, pero haremos lo haga falta para cumplir la ley", ha apostillado.