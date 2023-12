Un fin de año atípico entre exámenes universitarios: "El cambio se ha notado una barbaridad"

Los nervios y los exámenes, por primera vez en la historia reciente, se han juntado con la ilusión y las ganas de descanso propias de la Navidad en la Universidad de Zaragoza. El cambio del calendario académico ha provocado que desde el pasado martes, algunos alumnos estén inmersos ya en el periodo de evaluación. Una propuesta que, de momento, no termina de convencer, aunque se lleva con "resignación".

"Cumplir este nuevo calendario ha sido algo más complicado", reconoció Jimena Martínez, alumna de 4º de Historia, tras terminar su primer ejercicio de esta semana. Fue de las pioneras en examinarse en este periodo. Lo hizo el mismo martes, a las 10.00, y además volverá a repetir la experiencia hoy. "Llevo estudiando todo el mes de diciembre, así que espero que salga bien", apuntó. Y aunque quitarse dos asignaturas antes de Navidad se "agradece", considera que el nuevo planteamiento llega a "saturar", ya que obliga a "compaginar clases, trabajos y estudio".

Tampoco le convenció la experiencia a Miguel Ángel Gimeno, estudiante de 4º de Filología Inglesa. En el piso de arriba, también puntual, a las 10.00, comenzaba el pasado martes su primer examen de este curso. "El cambio se ha notado una barbaridad", señaló al acabar la prueba de Géneros literarios en la literatura inglesa, que confió en que le hubiera salido bien.

"Al hacer los exámenes antes de Navidad vas con más prisas. Y aunque parece un poco pesado lo de estudiar en estas fechas, cuando tienes dos semanas en las que puedes reestructurar todo es mejor", detalló para seguidamente asegurar que el cambio del calendario le parece "un auténtico desastre".

Esta modificación es consecuencia del traslado de la prueba extraordinaria de septiembre a julio. Ya se hizo el año pasado y en este curso se ha terminado de ajustar. Comenzaron las clases antes que nunca –al menos de lo que recuerdan prácticamente todos los miembros de la comunidad universitaria–, el 4 de septiembre. Y eso ha conllevado a iniciar los exámenes, al menos en algunas facultades, antes de Navidad, para terminar el 20 de enero. En el curso 2022-2023 fue del 11 al 27 de enero y el anterior se prolongó hasta el 5 de febrero.

"Es un cambio bastante abrupto tanto para el profesorado como para los estudiantes", reconoció Mario Lafuente, profesor del Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos. No obstante, destacó que no ha generado problemas de calado. En este sentido, recordó que hay optativas que concluyeron al finalizar noviembre y que las obligatorias terminaron la semana pasada. Por ejemplo, el día 12, todos sus alumnos que habían optado por la evaluación continua en la asignatura Historia económica y social de la Edad Media ya tenían su nota. Los pocos que no eligieron esta vía o que suspendieron fueron los que el martes tenían pendiente la prueba global.

Una organización desigual

El funcionamiento, no obstante, está siendo desigual entre las facultades. Algunas, como la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) o la de Economía y Empresa, han optado por no llevar a cabo exámenes de evaluación en estas jornadas previas a la Navidad, señalaron desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza (CEUZ).

"En un principio, cuando se negoció el calendario académico, se acordó que estos días se iban a reservar para hacer evaluaciones de tipo continuo, pero no de convocatoria oficial", recordó su presidente, Eduardo Serrano, quien señaló que finalmente "se quitó esta coletilla". "Es un error que se hagan exámenes de convocatoria ahora. Acaban de terminar las clases y hay 16 días a la vuelta de Navidad reservados para ello", sostuvo.

Aunque reconoció que el calendario académico de este año es "mejor que el del anterior", recalcó que para el próximo se deberían eliminar las pruebas de este tipo antes de Navidad. En unos meses se conocerá cuál es la decisión del campus, respecto a este cambio que, de momento, genera disparidad de opiniones.