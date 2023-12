Urgen al Gobierno de Aragón una convocatoria extraordinaria para estabilizar plazas

Con las pancartas utilizadas durante los últimos años de lucha y escenificando, a través de unos globos y música de tensión, los trabajadores -y su experiencia- perdidos a causa de la interinidad, los sindicatos STEPA y CATA han vuelto este lunes a la calle. Lo han hecho para urgir al Gobierno PP-Vox que cumpla con sus compromisos, algunos de ellos adquiridos en campaña electoral, aplicando la ley 2021 y apruebe una convocatoria extraordinaria para estabilizar a todo el personal interino.

"Actualmente, el 51% de la plantilla del Gobierno de Aragón es temporal. Es un dato bochornoso y abusivo", ha denunciado María Pilar Ramírez, en representación de ambas centrales. En este sentido, ha asegurado que habría unos 17.000 profesionales en la DGA en situación de interinidad y más de 3.000 corresponderían a la Administración General.

Ramírez ha recordado que el PP -como también hicieron IU y PAR- se comprometió a ello y que ahora varios partidos del arco parlamentario, entre ellos Vox, han presentado enmiendas a los presupuestos en relación a la ley de estabilización. "Tenemos esperanza que de una vez por todas se aplique", ha reconocido. Para ello, han reclamado que antes de que acabe el año se convoque una nueva oferta de empleo, a través de un concurso de méritos, para todo el personal temporal que lleva más de seis años de servicio a 30 de diciembre de 2021.

"El anterior Ejecutivo autonómico, apenas sacó unas 300 de las correspondientes a la Administración General (2.552 en el total de la DGA)", ha apostillado. Lo que derivó en una demanda en los juzgados ya que el "Gobierno de Lambán ocultó toda la información". "No hubo transparencia, no hizo los deberes, no hay identificación de qué puestos de trabajo cumplen con la ley, con lo cual así difícilmente se puede aplicar", ha afeado, al tiempo que ha pedido que se lleve a cabo esa identificación para paliar los efectos de la "nefasta" gestión anterior.

Ahora, el nuevo Gobierno les ha transmitido que "mínimo hay 900 plazas que cumplen la ley". "Siguen siendo escasas, porque creo que han hecho mal la extracción de datos", ha detallado y ha animado a la negociación durante estas últimas semanas. De hecho, tienen prevista para el próximo viernes una nueva reunión con la Administración.

Ramírez ha explicado que de media estos trabajadores llevan 15 años en una situación de temporalidad y ha lamentado que esta "lucha sindical está siendo en soledad" dado que no participan otras centrales. " Desde STEPA y CATA siempre apostamos por la defensa de toda la plantilla, pero entenderán que lo primero es defender al más precario. Nunca queremos confrontar intereses entre el personal fijo y el personal temporal. Lo que queremos es una Administración que funcione para el beneficio, de todos los aragoneses y todas las aragonesas", ha recalcado.