La prisión de Zuera se queda con un médico, sin limpieza y con una plaga de ratones

La estampa navideña del centro penitenciario de Zuera, en Zaragoza, es algo decadente porque se han quedado con un médico titular, al haberse marchado el facultativo que fue contratado durante cinco horas desde el mes de julio; no reciben a las trabajadoras de la empresa de limpieza por problemas económicos; y además llevan un mes intentando superar una plaga de ratones.

Los sindicatos de los funcionarios como Tampm (Tu Abandono Me Puede Matar), Acaip-UGT y CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), denuncian que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias solo ve como alternativa negociar la transferencia de la sanidad de las prisiones con la comunidad de Aragón, tal como hicieron en Cataluña y País Vasco, dentro de la competencia penitenciaria, y Navarra. Mientras tanto, agregan que las carencias facultativas para los internos solo se superan gracias a la entrega del único médico que ha quedado en la prisión de Zuera.

El cambio en el Gobierno aragonés, del PSOE al PP-Vox, ha abierto la posibilidad de que empiecen las negociaciones con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias respecto a la transferencia de sanidad para las prisiones aragonesas de Zuera, Daroca y Teruel, así como los Centros de Inserción Social (CIS) de Torrero y Huesca.

La salida del médico temporal

“El facultativo que entró en julio para tratar a los internos durante cinco horas al día y cinco días a la semana ha decidido dejar su puesto en la prisión de Zuera tras estar unos cinco meses. Ahora solo ha quedado un médico interino que contrató Instituciones Penitenciarias en octubre porque al principio seleccionaron a dos y uno de ellos optó por no cubrir la plaza”, detalla una funcionaria del sindicato Tapm. “Si el médico tiene guardia, la prisión se queda después un día y medio con la única protección de la telemedicina (atención a los más de 1.000 internos por vídeo) que además suele provocar conflictos con los internos”.

Fuentes penitenciarias reconocieron que llevan todo el mes solo con un médico interino al haberse producido la baja del facultativo que fue contratado para cinco horas, pero están en plenas negociaciones para encontrar a un sustituto en los próximo días del compañero que se ha marchado. De hecho la dirección de la prisión de Zuera logró que se firmara por un año (desde julio de 2023 a julio de 2024).

Aun así, se producen jornadas entre semana como el pasado lunes que puede no haber ni telemedicina disponible ni trabaja el médico interino. Además, la función del facultativo en la prisión no es solo pasar la visita de los internos sino revisar al interno a quien se le va a aislar o la autorización de la comida, entre otras funciones. Los funcionarios consultados tienen claro que “en la cárcel de Zuera no se puede depender de un solo médico”.

Asimismo, fuentes sindicales de CSIF precisan que Instituciones Penitenciarias han convocado 87 plazas de médicos de familia y 19 psiquiatras para el próximo año para todo España, sin precisar a dónde van a estar destinados. “Aun así, la carencia de médicos para todas las prisiones de España no van a solucionarlo con estas plazas porque además no se cubrirán”, señala un representante de CSIF.

Un mes con la plaga

A la situación conflictiva con la atención médica a los internos se ha sumado en el último mes el descubrimiento de una plaga de ratones en la planta baja de la prisión zufariense. Suelen encontrarlos en las cabinas donde son visitados por familiares, en la cocina o hasta en la enfermería.

Fuentes sindicales señalan que en la prisión no pueden utilizar algunos raticidas por los efectos a los internos (no les afecta a las celdas) y la coyuntura actual les ha llevado a que los animales sigan sobreviviendo al ataque que están realizando en la prisión.

Al parecer, el hecho de que se haya modificado la empresa que se dedicaba a esta protección en la cárcel parece que sería el motivo del retraso en la extinción de los ratones, si bien se espera que alcancen la limpieza en los próximos días.

Por otro lado, la conflictividad en la cárcel de Zuera ha llegado hasta la empresa de limpieza con sus trabajadores porque acumulan ocho meses sin cobrar y la respuesta de los empleados ha sido no acudir a la prisión para poder ser pagados. Una sindicalista explica que esta situación ha llevado a que algunos internos estén realizando tareas de limpieza de las oficinas de los funcionarios.

La reducción de los autobuses

Asimismo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias planifica la eliminación de uno de los tres autobuses que trasladan a los funcionarios desde tres puntos desde Zaragoza hasta la prisión de Zuera por motivos de gastos económicos.

El reciente cambio del pliego del contrato que tenían firmado con la nueva empresa de los autobuses busca el ahorro y los funcionarios tendrán que modificar sus costumbres de estar en las paradas habituales.

Fuentes sindicales penitenciarias critican que estos cambios en las paradas pueden provocar que algunos de los trabajadores de la cárcel de Zuera que hasta ahora iban en autobús se vean obligados a coger los coches particulares para hacer esa comunicación en lugar de hacerla en un transporte colectivo.