Bancalero reclama la "implicación" del Ministerio de Sanidad ante la falta de médicos

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha reiterado este jueves que la anunciada actualización del mapa sanitario de Aragón, que se aprobó hace casi 40 años, se va a realizar “de manos de los profesionales, de los representantes de los trabajadores y de los representantes del territorio”.

En este sentido, el consejero de Sanidad ha indicado, antes de la inauguración de una jornada científica para conmemorar los 25 años de andadura del programa de trasplante hepático en el Clínico, el modelo que quiere implantar la Consejería es que “los aragoneses tengan la asistencia sanitaria cuando la necesitan, no tenerla por sí la necesitan”. Y a día de hoy “eso es prioritario”, ha señalado: “Que la tengan cuando la necesitan en tiempo y forma y que verdaderamente les vaya a solucionar el problema”.

Ha reconocido que la Sanidad atraviesa “un momento delicado, sobre todo en el ámbito de recursos humanos”. Y ha adelantado que desde todas las comunidades autónomas están tratando de implicar al Ministerio de Sanidad. Sin embargo, Bancalero ha añadido que “no nos está dando la respuesta adecuada que nosotros necesitamos”. De hecho, en su opinión “hace Consejos Interterritoriales sobre determinadas cuestiones que no son las que verdaderamente preocupan a día de hoy a los departamentos de Sanidad de las comunidades autónomas de todo el territorio nacional, y que necesitamos”. Ha aprovechado para enviar un mensaje, pidiendo la implicación del Ministerio de Sanidad: “Y que reconozca que muchas de las actividades que tienen que realizar ellos son las que luego van a beneficiar los sistemas sanitarios públicos. Si el Ministerio no hace los movimientos que nosotros le estamos demandando no podremos alcanzar esa mejora”.

No vale, en su opinión, con aumentar el número de plazas mir, cuando faltan más facultativos: “No llegaremos a tener un buen porcentaje de recambio de profesionales. Vamos a tener un problema en todas las especialidades, sobre todo en Medicina de Familia”.