Manuel Blasco: "Negociamos con Dorna que Aragón vuelva a tener Moto GP cada año"

Quieren retomar la unión de Astún-Formigal y solo caben dos valles, Canal Roya o Izas. ¿Cuál es su apuesta?

No me atrevo. Estudiaremos su impacto y el Gobierno tomará una decisión tras escuchar a todos los afectados e interesados.

Los conservacionistas niegan que haya una opción viable. ¿Cómo lo van a casar?

Muchas asociaciones defensoras de la naturaleza no harían nada y, si pudieran, quitarían las pistas de esquí. En cambio, son el medio de vida de muchos valles del Pirineo. Hay que intentar el equilibrio, ser prácticos y defender a la gente que está en el territorio. Si hablamos mucho de despoblación y les negamos los pocos recursos que tienen, deben marcharse.

Sin fondos europeos, ¿para cuándo se podría hacer?

Sin duda, será más lento, pero el presidente tiene voluntad de hacerlo si se puede. Igual que otros proyectos, puede salir en varios años, pero es más complicado sin fondos europeos.

¿En esta legislatura?

Hombre, se podrá plantear, por lo menos, el proyecto.

¿Y las obras?

No lo sé. No me atrevo a contestar completamente a eso.

No se quiere meter en un jardín.

No. Me dicen que tenga cuidado con dar fechas. No es un proyecto sencillo. Es un proyecto caro y tiene su impacto, como todo en esta vida, y hay que minimizarlo.

La conexión Astún-Candanchú no tiene ni proyecto, pero sí dinero y debe invertirse en un año. ¿Corren peligro los fondos UE?

No. Estamos en unos meses cruciales para que avancen los proyectos y su ejecución es relativamente rápida. El Gobierno de España tiene claro que hay que dar tiempo y confío en que haya prórrogas como hemos negociado para proyectos emblemáticos.

Buena parte de los fondos van a las estaciones. ¿Es sostenible el modelo con el cambio climático?

No somos profetas como para saber qué ocurrirá con la nieve y las temperaturas, pero estamos enfocando los fondos europeos a actuaciones que desestacionalizan el turismo en las zonas de nieve. El tobogán de Panticosa es un proyecto emblemático que no es para esquiar. Ypuede haber más.

"El alcalde de Mora de Rubielos quiere hace una pista de hielo para retener a los valencianos con una mayor oferta"

Empieza una nueva campaña de nieve. ¿Qué expectativas tiene?

Será una buena temporada, pero también pensábamos que podíamos abrir todas las estaciones en el puente y no ha sido así.

¿Tiene algún plan para superar la dependencia de la nieve en el sector turístico?

Estamos con muchísimas expectativas. Incluso en las dos estaciones de Teruel estamos planteando proyectos que, en este caso, serían financiados con el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). Si los llevamos a efecto, asentaremos la población en los valles, que es lo importante.

¿Cuáles son esos proyectos que tiene para Gúdar y Javalambre?

El alcalde de Mora de Rubielos quiere hacer una pista de hielo. Se trata de retener a la gente el fin de semana o el puente porque sus visitantes son valencianos que viven a una hora. Ese problema es más grande en Javalambre, porque no tiene la oferta turística que hay en Mora y Alcalá de la Selva. Tenemos Galáctica, que puede ser un atractivo complementario a la nieve cuando cierre por la tarde la estación.

¿Cómo piensa ordenar el desarrollo de las renovables cuando ya hay 28.000 megavatios concedidos, el cuádruple de lo que está en servicio?

Lo que más nos molesta son las líneas de evacuación para llevarse la energía fuera de Aragón. Vuelve a ser un poco la repetición de la historia.

Urgían en campaña una comisión de investigación sobre las autorizaciones de renovables. ¿Cuándo se constituirá?

Sin duda, después de la Navidad. Nos corre prisa a todos, porque las dudas no son buenas para el sector ni para tomar decisiones. Lo mejor es que se clarifique si ha habido irregularidades.

Azcón llegó a decir que la gestión de las renovables por parte de la DGA "apestaba". ¿Se destaparán irregularidades en la comisión?

Dependerá de lo que la gente nos quiera contar, pero yo espero que sirva para saber lo que se ha hecho mal y no volver a cometer errores. Y necesitamos también saber qué ocurre con los expedientes judicializados.

¿Qué le parece que se construyan aquí los parques y se tiendan líneas de alta tensión para llevar la energía al País Vasco, a Cataluña y a Valencia?

No me gusta, prefiero que se instalen aquí las industrias. Si el nudo Mudéjar en Andorra avanza como se anunció, la zona de Andorra habrá perdido la central, pero recuperará actividad y empleo. Eso es lo que pretendemos en el resto, pero no es fácil.

En Economía lo dicen claramente. Las empresas solo quieren ir a Zaragoza y su entorno. ¿Cómo lo piensan combatir?

Se puede intentar con incentivos. Si el Gobierno de España aceptara las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel con el 20% de los costes, probablemente habría muchas empresas que se instalarían en la provincia.

"Hay una empresa que se quiere instalar en Teruel, que se anunciará cuando sus responsables quieran. Y tenemos uno o dos proyectos del sector turístico que no puedo avanzar porque no están maduros"

El último fichaje de calado en Teruel, Rochling es de 2017.

Bueno, ahora hay una empresa, pero tendrán que anunciarla sus responsables cuando quieren.

¿Es importante?

Para Teruel, sí, pero no es un Microsoft ni un Amazon.

Los promotores de las renovables se quejan del atasco administrativo. ¿Peligra que cumplan los hitos y pierdan los permisos?

Estamos trabajando para que nadie se quede fuera por culpa de la tramitación administrativa.

El PP ha virado desde que gobierna. ¿Por qué han renunciado a la moratoria a las renovables pactada con Teruel Existe?

Si para ordenar el desorden tenemos que parar un año la tramitación, entonces sí que haríamos que muchísimos de los proyectos se quedaran en el tintero. Y tampoco es bueno.

¿Tiene algún gran proyecto para reenfocar el Fite?

Tenemos uno o dos, que no puedo avanzar porque no están maduros. El lunes reuní a los diez presidentes de las comarcas de Teruel para plantear juntos proyectos.

¿No puede apuntar, al menos, el sector de estas iniciativas?

Son del sector turístico.

Una de las apuestas en su día fue Motorland, que sigue en pérdidas. ¿Cómo piensa "relanzar" el circuito como ha prometido?

Lo primero hay que demostrar el apoyo del Gobierno al proyecto para conseguir el del resto de instituciones. Y queremos intentar que el circuito vuelve a ser el mejor del mundo. Por eso, voy a proponer, como nos exigía la Federación Internacional, renovar el asfaltado porque se ha desgastado desde su construcción. Son seis millones y medio con el Fite.

¿En 2024?

Sí. De otro modo, tendríamos gran premio en 2024, pero peligrarían las carreras de los próximos ejercicios.

¿Quiere que Alcañiz vuelva a organizar anualmente un gran premio de Moto GP?

Sí, sí, ese es nuestro objetivo y hemos tenido ya conversaciones con Dorna para que Aragón tenga un gran premio de Moto GP. Pero lo importante es que tenga, si puede ser, 300 días de ocupación al año porque genera mucha actividad económica en el Bajo Aragón.

Ha anunciado un nuevo plan forestal más ambicioso. ¿En qué va a consistir y para cuándo?

A lo largo de enero ya los tendremos. Y queremos aumentar mucho la masa forestal de Aragón, para los estamos hablando con ayuntamientos y empresas privadas que quieren invertir dentro de su política medioambiental. Hay muchas multinacionales que están respondiendo favorablemente.

¿Ya saben dónde y cuánto alcanza la inversión?

En eso está la directora general trabajando. Habrá partida propia en el presupuesto del próximo año y parte del dinero también vendrá de las empresas.

Si sus socios no quieren linces y los ganaderos tampoco y fía la reintroducción de la especie al consenso, ¿el plan nace muerto?

Acerté cuando dije que tenemos que poner un programa de participación con el territorio. El sector ganadero ya nos ha manifestado que está en contra, pero hay que ver qué opinan los alcaldes, las comarcas y las asociaciones agrarias. Y luego tomaremos una decisión. Lo que sí comparto con el consejero de Agricultura es que se debe indemnizar de inmediato a aquellos que sufran pérdidas por el lobo o por alguna especie protegida.

¿De qué dependerá entonces la vuelta del lince?

Si la opinión mayoritaria de la gente del territorio es que no quieren la reintroducción del lince, el Gobierno no lo hará.