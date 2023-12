Azcón: "La Constitución hay que cuidarla cada día para no ir hacia atrás"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha exhortado a "cuidar" la Constitución a todos los aragoneses que participan este miércoles en la jornada de puertas abiertas de la sede del Gobierno de Aragón. En esta línea, ha insistido este miércoles en que "si cada día no es más fuerte, es evidente que vamos a ir hacia atrás".

Azcón ha explicado a los visitantes que han pasado esta mañana por su despacho que, a su juicio, no hay mejor forma de celebrar el 45 aniversario de la Carta Magna que abrir el edificio a todos los ciudadanos para explicarles "el día a día" de su trabajo y el de los consejeros. "También es enriquecedor que la ciudadanía tenga el atractivo de acudir al Pignatelli, que se abre en ocasiones emblemáticas, para conocer de los propios miembros del Ejecutivo las historias del edificio", ha relatado.

El presidente autonómico ha explicado a los periodistas que ha preferido ejercer de anfitrión en la sede autonómica que acudir a los actos oficiales en Madrid para explicar a todos los que han acudido, especialmente a los jóvenes, que la Constitución "no es un regalo que -ha aseverado- no tengamos que cuidar y haya estado ahí siempre porque no es así". De este modo, ha negado que no haya acudido a la capital como plante al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El también líder del PP-Aragón ha valorado "más productivo" permanecer en Zaragoza para hablar a los aragoneses de la importancia de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. "Este es mi primer año y quería que fuera simbólico y la mejor forma de celebrar la Constitución es estar con la gente y que conozcan más de cerca al Gobierno de Aragón", ha opinado.

Jorge Azcón no ha perdido la oportunidad de aludir a las "amenazas" que sufre la Carta Magna y ha enfatizado que hay posibilidad de "empeorar los años de bienestar". "Es fruto del trabajo de todos los españoles y de una filosofía de unidad, de convivencia, de reconciliación que tiene que seguir estando en el centro de la política", ha manifestado.