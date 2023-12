A los 14 años y sin móvil: “Otros padres nos preguntan si somos asociales o si no tenemos dinero para el teléfono”

Hay una ley no escrita en toda España que cumplen, religiosamente, la mayoría de las familias de nuestro país: a los 12 años, cuando los niños comienzan la Educación Secundaria, hay que comprarles un teléfono móvil.

Los padres lo justifican por temas de seguridad, porque comienzan a ir solos al instituto o por si hay una emergencia y tienen que ponerse en contacto con ellos. Pero lo cierto es que, muchos de estos progenitores, les compran el primer smartphone a sus vástagos a esa edad sin estar convencidos y por pura presión. Presión de los niños, que quieren tenerlo desde hace años. Sueñan con tener un dispositivo de este tipo desde la Primaria.

Y presión del grupo, que aumenta proporcionalmente conforme van teniéndolo más compañeros. “Nuestra hija ha comenzado primero de la ESO este curso y es la única de toda la clase que no tiene móvil”, dice Ana V., una madre zaragozana que forma parte del grupo de Telegram aragonés -Adolescencia libre de smartphone grupo Aragón- que se ha creado para intentar poner sobre la mesa la problemática que existe con los smartphones y los adolescentes.

Grupo de Telegram aragonés 'Adolescencia libre de smartphones'. Telegram

“Nosotros ya le avisamos de que a ella no se lo íbamos a comprar hasta los 14 años porque creo que a esa edad no pueden gestionar todo lo que implica un dispositivo de estas características” añade esta progenitora. “Pero ser la única de sus amigos que no tiene le supone mucha presión, dice que se queda aislada y nos estamos replanteando regalárselo antes de los 14. Estamos negociando con ella el uso que le podrá dar, pero no estamos de acuerdo con que lo tenga”, asegura la progenitora.

Padres antimóviles

El grupo de Telegram aragonés -lleva ya casi medio millar de participantes- sigue la iniciativa que recorre toda España y que comenzó con unos padres de Barcelona que pusieron en marcha la campaña ‘Adolescencia libre de móviles’. Una medida de presión social para tratar de frenar la normalización de comprar un smartphone a los 12 años. Esto fue hace un mes. Esta semana otra de las iniciativas surgidas a raíz de la de Barcelona ha conseguido presentar más de 60.000 firmas en el Congreso para pedir la prohibición del uso de los smartphones antes de los 16 años.

Estos movimientos han tenido también sus efectos en algunas comunidades autónomas como en Andalucía, donde acaba de aprobarse una norma para limitar el uso de los móviles en las aulas. En Aragón, por el contrario, “no se ha planteado nada de momento” y la decisión de dejar utilizar el móvil “entra dentro de la autonomía de cada centro escolar”, explican fuentes de la DGA.

Lo cierto es que en muchos centros no se permite el uso de los teléfonos. No parece estar ahí el grueso del problema, sino en que los adolescentes dispongan de este dispositivo para comunicarse entre ellos, acceder a redes sociales y mandar o recibir contenido audiovisual durante las 24 horas del día. “Nos preocupa que se manipulen las fotografías que pueda enviar a sus amigas por Whatsapp o que le manden contenido pornográfico como ha pasado ya en alguna ocasión entre los amigos de mi hija”, señala Ana V.

Sin embargo y a pesar de que ha transmitido al resto de padres de la clase estas preocupaciones y toda la información al respecto para pedirles que retrasasen la edad en la que les dan el móvil a sus hijos, "no he encontrado su apoyo y estoy segura que me tienen como a la loca del colegio”, afirma esta madre, preocupada.

“Se debería de prohibir el uso de los móviles a los menores de 16 años como mínimo porque hasta esa edad no tienen la madurez suficiente para utilizarlo de manera responsable”, apunta, por su parte, María José G.R. otra de las madres que está dentro del grupo de Telegram aragonés. Su hija, con 12 años, tampoco tienen móvil.

“Es la única de sus amigas que no tiene pero le hemos planteado que lo hacemos para protegerla. Creemos que darle un móvil a esa edad sería dejar de ejercer esa función de protección”, explica. Esto no quiere decir que esté aislada de sus amigas y “puede hablar por Whatsapp con ellas a través de mi teléfono una vez al día pero no tiene móvil propio ni acceso a redes sociales”, apunta.

Los raros del colegio

Daniel acaba de recibir su primer smartphone con 14 años. “Ha sido el último de todo el instituto en tenerlo porque hasta los alumnos de 12 y 13 años lo tenían”, constata su madre, Blanca Sánchez. “Y se lo hemos dado porque se ha ido una semana a Francia con una familia, pero con condiciones”, matiza esta progenitora zaragozana.

“Le hemos explicado que tiene el móvil en usufructo, es decir, que es un móvil de la familia que puede usar de vez en cuando y siempre desde casa. Si no está apagado tanto su padre como yo, podemos comprobar en cualquier momento los mensajes que intercambia”, explica Sánchez. Esta situación no ha sido fácil ni para Daniel ni para sus padres que han tenido que soportar la presión, no solo de los adolescentes, sino también de sus progenitores. “Los otros padres nos decían que si éramos asociales, que si no teníamos dinero para el móvil del niño y nos pedían explicaciones de las razones por las que no se lo comprábamos”, enumera esta madre.

El móvil, mejor a los 16

“Los padres están desesperados y sucumben a la presión social en la mayoría de casos”, asegura la psicopedagoga Olga Lázaro. “Los niños les dicen que son los únicos que no lo tienen, que los aíslan, los dejan de lado o no los incluyen en planes por no tener móvil y los padres acaban cediendo a pesar de no estar de acuerdo”, sostiene Lázaro.

“Otros padres, por su parte, me comentan que se lo compran porque ya van solos por la calle y así aprenden a gestionarse. Yo les contesto que de la misma manera les pueden dar una botella de vino para que aprendan también a gestionar el alcohol. Esto no funciona así y somos los padres los que tenemos que ayudarles a autorregularse y controlar sus impulsos través de la educación”, añade.

“Las campañas que se están haciendo pueden venir bien para que los padres se pongan de acuerdo y retrasen la edad en la que les dan el primer smartphone a sus hijos. Igual que antes se ponían de acuerdo en la hora a la que tenían que volver a casa, también pueden hacerlo en este caso para que los niños vayan todos al mismo ritmo”, apunta.

“No soy partidaria de prohibirlos pero cuanto más se retrase su uso, más fácil será que haya creado otros ocios y motivaciones en su vida, porque está comprobado que las pantallas en los adolescentes crean adicción y que su vida gira en torno a los likes que reciben en sus redes sociales”, continua la psicopedagoga. “Los 16 años sería una edad más adecuada pero ahora estamos a años luz de eso porque a muchos niños les regalan el primer móvil a los 8 o 10 años, en la primera comunión”, concluye.