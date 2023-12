El Gordo de la Lotería de Navidad en Aragón: cuántas veces ha tocado en Zaragoza, Huesca o Teruel

Cuando en diciembre alguien dice “se acerca el gordo”, todo el mundo sabe a lo que se refiere. No es una frase irrespetuosa hacia alguien con sobrepeso: se trata del Gordo de Navidad, con mayúsculas, que se entrega el 22 de diciembre cada año. No es el premio más grande de las Loterías y Apuestas del Estado, eso queda para los Euromillones, y sin embargo es el que más apostantes no habituales rescata. Es una cuestión de tradición. En Zaragoza capital ha tocado el Gordo 13 veces en los últimos dos siglos. La primera vez fue en 1815 y la última en 2018: también en 1819, 1826, 1832, 1858 y 1893 en el siglo XIX, y 1929, 1959, 1970, 2008, 2010 y 2012. En otros puntos de la provincia también se ha descorchado champán recientemente: Tarazona (2018) y la también famosa lluvia de millones de Calatayud en 1992.

En Huesca, la suerte máxima se ha dado en 7 ocasiones: tres en la capital provincial (1963, 2012 y 2018), una en Grañén (la célebre de 2011, con reparto íntegro y lluvia de millones), otra en Benasque (2022), en Jaca (2017) y Fraga (2018, el año más afortunado de la provincia y de Aragón en general). En Teruel, el primer premio de Navidad llegó en tres ocasiones a la propia capital (2002, 2007 y 2018) y una a Alcañiz, en 2007.

El número total de primeros premios en Aragón, por tanto, asciende a 27 en toda la historia del sorteo: 15 en la provincia de Zaragoza, 7 en la de Huesca y 5 en Teruel. Este año, Grañén (como lleva ocurriendo los últimos 12 años) ha vuelto a tener proporcionalmente el mayor número de peticiones y reservas desde que, aún en verano, abriese la venta del sorteo. Todos los números tienen idénticas posibilidades de ser el más repetido en las noticias, pero el componente de la superstición entra en juego. En esto de las loterías, las matemáticas y la lógica no pueden al corazón.