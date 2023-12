De Teruel a Holanda, para convertirse en el Mejor Bull Terrier del Mundo

No es la primera vez que Honky Chateau of Briden -conocido como Elton- y su dueño, Joaquín Sonsona, volvían a casa con un premio internacional. Sin embargo, lo conseguido en Holanda es, asegura, “todo un hito”. Juntos han recorrido más de 4.000 km para alzarse con el primer puesto en su categoría, la de clase, en la Country Competition, uno de los shows más importantes del mundo al que acudieron casi 300 perros. “Es una de las pruebas más complicadas”, admite el criador.

“Para mí es un honor representar a Teruel y España y llevarlos a lo más alto, y por supuesto todo un orgullo haberlo conseguido”, relata el propietario del afijo Más de Rufa desde el año 1994. Y es que entre los participantes llegados de todo el mundo, había dos gaditanos y un catalán. “La puesta en marcha de la Ley de Bienestar Animal ha provocado que muchos compañeros dejen de criar, se ceba con los que hacemos bien las cosas”, critica.

Momento en que Honky Chateau of Briden se proclamó campeón en Holanda.

Y es que si hay algo que prioriza un criador es el estado de salud de sus animales, y lo hace, destaca, por encima de todo: “En estas competiciones se valoran la morfología, el carácter y el temperamento del animal, que debe estar lo más cercano posible al estándar de raza. Sin embargo, no es todo estética. “Un buen criador prioriza el estado de salud del animal, y se le realizan todo tipo de pruebas”, admite. Entre ellas, Sonsona muestra varios estudios de corazón, riñón, luxación de rodillas, LAD (acrodermatitis letal), PKD (riñones) y audición.

Honky Chateau of Briden, Elton para los amigos. Heraldo

Además, ganar una de estas competencias no suele traducirse en ganancias. El premio suele ser el prestigio. No en vano, asegura que es un hobby “muy caro, pero sobre todo muy duro”, admite. “Existen muchos prejuicios en torno a la cría. A la gente que piensa que somos malas personas le diría que un perro de raza no se abandona, y que realmente estamos enamorados de lo que hacemos”, admite.

¿Otro problema? La tremenda confusión que existe en torno a la peligrosidad de esta raza. “No están catalogados como PPP (Perros Potencialmente Peligrosos), pero la gente los mete en el mismo saco. Yo siempre digo que más bien son Perros Potencialmente Cariñosos”, afirma. Y es que si hay algo que el criador turolense destaca de esta raza es su temperamento amigable y alegre, algo que, durante las distintas pruebas, ha de transmitir en el ring.

Sonsona recuerda que empezó en esto de la cría junto a su mujer, Elena, por casualidad: “Fuimos a la exposición de Zaragoza hace 30 años y fue la primera vez que vimos esta raza”, rememora. Ese mismo año adquirieron un ejemplar de bull terrier y comenzaron a participar en competiciones. Lo que jamás imaginaron es que acabarían teniendo campeones del mundo.

Teruel, cuna de perros ganadores

Y es que a sus dos años de edad, Honky Chateau of Briden logró coronarse hace tan solo unos meses con otro gran reconocimiento: el premio al mejor de su categoría también en el mundial celebrado en Ginebra, Suiza, durante el World Dog Show 2023. En esta ocasión participaron más de 24.000 perros llegados de distintos rincones del mundo.

Sonsona es, además, presidente del Club de Bull Terrier España, que integran unos 60 socios y criadores distribuidos por distintos puntos de España. Cada año suelen organizarse para viajar a estas citas internacionales, entre las que destacan los Trophys en Inglaterra, los CETS en Bélgica o la recientemente celebrada Country Competition de Holanda. “Nuestro objetivo ahora es seguir trabajando para seguir llevando a Teruel, Aragón y España hasta lo más alto”, concluye.