Habla el coronel ucraniano atendido en el Hospital Militar de Zaragoza: "Creí que moría en un minuto, perdí mucha sangre"

El coronel ucraniano Yurrii, de 51 años, lleva todavía alojada en el cerebro la metralla de la explosión que le sorprendió en la guerra contra Rusia y casi lo mandó al otro mundo. Eran sus compañeros de la unidad que él mandaba quienes lo salvaron mientras él permanecía con la cabeza ensangrentada y sin conocimiento.

“Yo siempre actuaba en misiones calientes como Avdivka (en la provincia de Donetsk), pero en esta ocasión estaba en un punto de vigilancia y el ataque fue inesperado (cerca dela localidad de Bajmut). Explotó una mina antitanques y me dejó metralla en la cabeza”, relata el coronel en su habitación del Hospital Militar de Zaragoza. “Al quedar herido pensaba que iba a morir en un minuto porque perdí mucha sangre y el conocimiento. Los chicos me ayudaron vendándome y me evacuaron hasta donde me operaron en Ucrania”.

Nacido en Jarkov, sufrió el ataque el pasado 2 de noviembre, lo operaron en su país de urgencia, con su hija del primer matrimonio a su lado. Llegó a la Base Aérea de Zaragoza el pasado viernes y es la víctima número 83 de la guerra entre Ucrania y Rusia que se atiende en el Hospital Militar desde mayo de 2022. Se siente muy agradecido con el tratamiento que ha recibido en la capital aragonesa, pero en cuanto se vea recuperado quiere regresar a su país. Así lo traduce Alina Klochko, presidenta de la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón (AURA).

Es el alto mando mayor del Ejército de Ucrania de todos los que han sido atendidos (quedan 23 militares) y ha podido estrenar la nueva zona en la segunda planta sur, donde “hay capacidad para 30 camas operativas heridos y hasta tienen posibilidades de instalar hasta 60 ante cualquier catástrofe como reserva logística”, explica el director del hospital, el general Juan Antonio Lara.

“Los soldados rusos están rotos moralmente porque pensaban que nos iban a ganar enseguida y celebrar la victoria, pero no esperaban tanta respuesta de todo el pueblo ucraniano. Cuando han proclamado su territorio con la República de Donestk dentro de la Federación Rusa (el 30 de septiembre de 2022) se nota el cansancio moral de sus militares”, constata el coronel Yurrii al preguntarle sobre la declaración del presidente Vladimir Putin sobre la posible apertura de negociaciones de paz. “Estamos muy cansados porque hemos visto muchas lágrimas, sangre y vidas en el pueblo ucraniano y si es la hora de hablar Ucrania no puede perder territorios. Los militares ucranianos quieren la paz”.

Yurri había regresado al Ejército porque trabajaba en una empresa en su ciudad natal, la segunda de Ucrania y un gran centro industrial. Se presentó como voluntario a regresar tras la invasión rusa de febrero de 2022, ya que él estuvo en la Armada veinte años antes, cuando su país incluso compartía un tiempo las Fuerzas Armadas con Rusia después de haber desaparecido la Unión Soviética, en 1991.

Explica que la información que tiene Ucrania sobre Rusia es que “están agotando su armamento y sus recursos” y saben que sufren “una situación crítica” a las puertas del invierno, lo que “puede notarse de manera inmediata”. “Hay que recuperar lo que era nuestro, como la República de Donestk, y hay que hablar de la renovación (del país en guerra)”, agrega.

En esa coyuntura, el coronel cree que el ingreso de Ucrania en la Unión Europea va a ser fundamental porque “cada ucraniano normal siempre mira hacia Europa porque nos ayudó y sigue haciéndolo”. De hecho, se muestra sorprendido del apoyo de España a los militares ucranianos por una acogida tan cálida e inesperada.