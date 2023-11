Niños que ven pornografía y todavía juegan con juguetes: ¿cuándo y cómo hablar sobre sexo con los más pequeños?

Los niños acceden cada vez más pronto a contenidos de índole sexual, según alertan los expertos. Los últimos estudios que se han hecho sobre el tema adelantan a los 8 años la edad en la que tienen el primer contacto con la pornografía, y eso se refleja en su día a día.

No hablamos de palabrotas -son ampliamente conocidas desde los primeros años escolares- sino de expresiones, gestos e, incluso, gemidos de corte sexual que podemos escuchar a nuestros hijos en determinadas situaciones. Los padres y madres preguntados expresan la sorpresa que sintieron al escuchar o ver a sus hijos por primera vez hacer gestos o sonidos de ese tipo con 8 o 9 años. “Cuando le pregunté qué era eso, me dijo que no lo sabía, que lo hacían los niños de su clase y se reían”, dice Ana López, una zaragozana que tiene un hijo de esa edad.

Y es que, muchos de ellos simplemente repiten lo que ven hacer a sus compañeros, sin conocer el significado del gesto en cuestión. A esa edad, incluso los que lo promueven intuyen que es algo sexual, pero “no entienden lo que significa”, dice Estefanía Sáez, responsable del área educativa de Amaltea, que da charlas sobre educación sexual y afectiva en distintos colegios aragoneses.

La violencia que los niños ven en películas o videojuegos les afecta negativamente. Pero ¿de qué manera? La psicopedagoga Olga Lázaro explica cuáles son las consecuencias de la violencia en las pantallas sobre los niños.

Podemos pensar que estas cosas siempre han pasado, que cuando nosotros teníamos su edad también había niños con determinadas actitudes, sin embargo “eran casos esporádicos. Siempre ha habido niños que tenían acceso a alguna revista o que veían alguna película y lo contaban en clase, pero acceder a pornografía era más complicado. Ahora, sin embargo, es algo generalizado”, afirma Ana Notivoli, psicóloga en el centro materno infantil Rosales.

“Cada vez empiezan antes a consumir este contenido, se masturban más pronto y les genera curiosidad desde muy pequeños”, insiste la psicóloga. “Nos encontramos con niños que todavía juegan con juguetes, que viven la Navidad con ilusión y que al mismo tiempo consumen pornografía. No se entiende que estas ideas puedan ir juntas pero es la nueva realidad que vamos a tener en este siglo”, avisa.

Juegos no tan inofensivos

“No es algo buscado por ellos, sino que los primeros impactos son forzados y les llegan mientras están jugando a un videojuego online o viendo vídeos en redes sociales”, señala, por su parte, Estefanía Sáez. “Lo que nos dicen los escolares es que, mientras juegan online a su videojuego favorito, reciben avisos para recuperar una vida si visionan determinados vídeos y, al darle al clic, descubren que son contenidos sexuales”, explica Sáez.

“También les llegan este tipo de contenidos cuando buscan en Internet plataformas para ver partidos de fútbol. Mucha de la publicidad que les impacta es de carácter pornográfico”, continua.

Las redes sociales no escapan a esto. “Los niños nos dicen que en TikTok aparecen canciones hechas a base de gemidos sexuales”, añade la responsable educativa de Amaltea. No solo eso. Algunos de esos vídeos van más allá y “ofrecen contenidos que promueven la violación, la pedofilia o el incesto”, avisa Ana Notivoli. “Las familias deben saberlo y ejercer un control parental continuo y permanente de lo que ven y de lo que les llega a sus hijos a través de Internet y de sus redes sociales”, asevera Sáez.

“Regalamos a nuestros hijos móviles sin enseñarles cómo usarlos, como si regalamos un coche sin carnet de conducir", dice Teresa Hernández, presidenta del sindicato de profesores ANPE Aragón. “Tienen información no adecuada sin límite. A esto hay que añadir el tipo de música que escuchan cada vez a edades más tempranas. Todo degenera y no es de extrañar que aparezcan normalizadas ese tipo de conductas aunque no de manera generalizada”, señala Hernández.

¿Hablar a los niños de 9 años sobre sexo?

“La clave es el diálogo, que es algo que se tiene que dar siempre, desde la más tierna infancia”, confirma Estefanía Sáez. “Tenemos la idea de que estos temas deben de posponerse hasta la adolescencia pero la realidad es que a los niños hay que formarles con anterioridad sobre sexualidad, respeto, afectividad y roles”, apunta.

“Debemos hablar con ellos sobre su propio cuerpo y sobre la privacidad del mismo desde muy pequeños. La edad idónea para hablar sobre sexualidad antes era a los 12 años porque es cuando, emocionalmente, han madurado y pueden entender determinados temas”, matiza Notivoli.

Sin embargo, “no es una edad actualizada y cada vez tienen preguntas siendo más jóvenes. Debemos abordar siempre el tema, con naturalidad, pero adaptando el discurso a su edad y madurez emocional”, insiste. “Si le das largas generas más curiosidad, buscará las respuestas fuera de casa y seguramente no serán las más apropiadas”, avisa la psicóloga.

“La influencia demoledora de las pantallas ha obligado a a adelantar este diálogo, que debe de hacerse sin asustarse por lo que les hemos escuchado decir o hacer”, explica Estefanía Sáenz. “Los padres deben guardar la calma y tener una disposición para el diálogo y la escucha. Debemos hacerles entender que la pornografía es ciencia ficción y una exageración de la realidad para que no piensen que debe ser el reflejo de su sexualidad”, concluye la educadora de Amaltea.