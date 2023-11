Un judío y un palestino hablan de la guerra y la paz: “Creo que hablar como lo hemos hecho tú y yo aquí es el principio para lograr la paz"

Después de muchas conversaciones entre ambas partes, HERALDO DE ARAGÓN ha sentado juntos a un ciudadano judío y a un ciudadano palestino para hablar de la guerra en Gaza, del futuro de Israel y Palestina y de las claves para llegar a una paz entre sendos pueblos.

No ha sido fácil y ha costado tiempo y esfuerzo encontrar a una persona de cada una de estas comunidades que accediese a realizar este encuentro. Es comprensible por lo delicado del tema propuesto y por la situación que atraviesa el conflicto en la actualidad. Tanto la comunidad palestina como los judíos que viven en la capital aragonesa tienen el pensamiento puesto en la terrible situación que atraviesan sus familias en estos momentos y siguen la marcha del conflicto con preocupación.

Finalmente, Mutasem Suboh, un empresario palestino afincado en Zaragoza desde hace décadas, accedió a participar en este encuentro al igual que Daniel Clarke-Serret, un judío británico que trabaja como profesor en un centro privado de la capital aragonesa desde hace un par de años.

Mutasem Suboh y Daniel Clarke-Serret, judío y palestino respectivamente, han compartido una charla en Heraldo sobre la guerra en Gaza, donde han intentado desgranar las claves para llegar a una paz.

El objetivo de este encuentro no es generar un debate sobre la marcha de la guerra ni echar en cara los errores o los actos de unos y otros durante las últimas semanas de contienda. La idea es generar un diálogo entren ambos para encontrar y poner sobre la mesa alguna de las claves para que los dos pueblos puedan caminar hacia un futuro de paz.

Sin embargo, la tensión es palpable entre ellos al conocerse. Se presentan, se estrechan la mano e intercambian unas breves palabras. La foto, prevista para antes de la charla, debe posponerse ante la petición de Suboh. No quiere fotografiarse con Clarke-Serret antes de saber qué es lo que el judío tiene que decir sobre el tema propuesto. Es un gesto muy gráfico de la ruptura que ha generado la guerra entre los ciudadanos de estos territorios.

La ONU, la seguridad y la libertad

Comienza la entrevista y les planteamos dejar el presente y el pasado a un lado por un momento y mirar hacia ese camino en blanco que tienen por delante y que ambos pueblos tienen que recorrer. ¿Cómo quieren que sea el futuro de sus territorios?¿Cómo lo imaginan?

“Nos gustaría que en el futuro de estos territorios hubiese paz para todo el mundo”, dice Mutasem Suboh. “Conseguirla es muy fácil y pasa por seguir las resoluciones de la ONU, terminar la ocupación y el sufrimiento del pueblo palestino. Si cumplimos con las leyes de la ONU creo que la paz y la convivencia son posibles”, afirma el palestino.

“No vamos a estar de acuerdo en el papel de ONU. A Israel le duele mucho que esta organización siempre responda en su contra”, confiesa Daniel Clarke-Serret. “El problema del conflicto es que siempre se habla del pasado”, apunta el judío. “Sin embargo, tenemos que mirar hacia el futuro y pensar en los intereses de ambas partes. Los israelíes quieren que haya seguridad y tener un territorio donde ellos puedan tomar sus propias decisiones, como cualquier nación. Y los palestinos, por su parte, quieren poder moverse con libertad por todos los lugares”, señala.

El judío Daniel Clarke-Serret junto con el palestino Mutasem Suboh, ambos residentes en Zaragoza. Alfonso Millán

Para Clarke-Serret la solución pasa por copiar a la Unión Europea. “Un ciudadano británico que vive en España no puede votar aquí, sino que lo hace en Reino Unido, porque es un ciudadano británico aunque viva en España. Una persona que tenga una determinada nacionalidad puede vivir y trabajar en otro país. De esta manera, si un palestino quisiera vivir en Tel Aviv podría, pero votaría en las elecciones de Palestina porque es ciudadano palestino. Lo mismo con un israelí en Hebrón, pero él votaría en las elecciones israelíes”, explica.

"Israel debe de tener el control sobre sus fronteras para garantizar la seguridad frente a los islamistas"

“El único problema que quedaría sería el de la seguridad en las fronteras, por los problemas con los islamistas”, matiza el judío. A su entender, “Israel debe de tener un control sobre ellas”.

“Terminad con la ocupación de Palestina, con el sufrimiento del pueblo palestino y luego hablaremos de lo que quieras, de la seguridad de las fronteras”, le responde Suboh. “Tal como están las cosas ahora, dentro de 20 años no habrá algo que se llame Palestina. La están borrando del mapa”, lamenta.

“El problema es que si Israel en este momento sale de Cisjordania, ¿qué piensas que va a pasar?¿Crees que va a haber paz?”, le interpela Clarke-Serret. “Porque tenemos el ejemplo de Gaza con los misiles. Si no hay paz verdadera, siempre existirá la amenaza del lanzamiento de proyectiles hacia Israel. Ahora mismo no existe seguridad para hacer eso”, asegura el judío.

Un "partido de paz" y una izquierda en Israel

"No entiendo por qué no surge un partido de paz entre el pueblo palestino que no tenga ningún vínculo con la violencia para que Israel pueda hablar con ellos. Me gustaría que los palestinos pudieran hacer un partido así porque todas sus organizaciones tienen un punto de violencia. Entiendo que es difícil cuando uno vive en una tierra sin democracia”, señala Clarke-Serret.

"Me gustaría que los palestinos pudieran tener un partido de paz para que Israel pudiera hablar con ellos"

“No hablemos de democracia”, le reprocha Suboh. “La democracia de Israel es a su manera. La izquierda no existe en Israel y para la derecha no existe el Estado Palestino. En Israel solo hay derecha y ultraderecha. Con ellos es imposible que lleguemos a una paz”, le responde Suboh.

“Estoy totalmente de acuerdo contigo”, afirma Clarke-Serret. “No voy a discutir contigo sobre eso, pero lo que quiero decir es que Israel va cada vez más a la derecha, porque parece que no hay nadie en Palestina con quien podamos hablar”, apunta. “Si hubiese un partido de paz en Palestina, te digo de paz de verdad, y si hubiera una izquierda en Israel, seguramente sí habría una luz”, sostiene el judío.

"Con el gobierno actual de Israel es imposible que lleguemos a una paz. Pare ellos no existe Palestina"

“Lo que está haciendo Israel es ensuciar el nombre del judaísmo. El judaísmo es más limpio que el estado de Israel. Yo quiero la paz y quiero que Palestina sea una nación en la que todo el mundo que quiera pueda entrar, ir de vacaciones, venir a vivir y trabajar pero que sea una paz justa. Y eso pasa por poner fin a la ocupación”, insiste Mutasem Suboh.

“Estamos de acuerdo en lo que es la paz. Si para ti la paz pasa por poner fin a la ocupación, digo que sí, de acuerdo. Pero con una garantía de que no iba a haber violencia, si no hay misiles, ¿eso es posible? Si es así, podemos hacerlo”, resuelve Clarke-Serret.

"Podemos poner fin a la ocupación con la garantía de que no hubiese violencia ni misiles"

“Creo que hablar como lo hemos hecho tú y yo aquí es el principio para lograr la paz. Sabemos que tenemos opiniones diferentes, pero lo importante es mirar hacia el futuro que queremos para nuestros hijos y nietos. Creo que podemos encontrar el camino para que los israelíes puedan vivir en seguridad y controlar sus propios intereses y que los palestinos también consigan tener un territorio donde poder moverse libremente”, continua el judío. “Te he dado una solución muy buena para todos. Que haya un sistema como en Europa”, añade. “Ojalá”, responde Suboh.

Con estas últimas reflexiones se puso fin a un encuentro, tenso, en el que también hubo reproches y miradas al pasado pero del que se sacaron algunas claves a las que agarrarse para ver el futuro con algo de optimismo. Y sí, después de una hora y media de charla, ambos participantes volvieron a estrecharse la mano y hubo, no una, sino varias fotos de ambos juntos.

Aquí puedes ver el encuentro completo entre Mutasem Suboh y Daniel Clarke-Serret.