Irene Milleiro: "Las injusticias me rascan mucho el corazón"

¿Cuándo emprendió su primera campaña social?

La vena activista me viene de serie. De pequeñita ya tenía capacidad de detectar cosas que me parecían injustas. Empecé con los perros abandonados que quería llevarme a casa y mi primera campaña más seria fue en la universidad, intentando reducir el desperdicio alimentario en el comedor evitando que la gente cogiera comida en la bandeja que luego tiraba. Desde pequeñita me decía que lo que no me gustaba tenía que intentar cambiarlo.

¿Una persona sola puede cambiar algo?

Una persona sola puede iniciar un cambio muy importante. Lo difícil es que alguien se atreva a dar el primer paso, pero luego hay gente que lo sigue. Lo vi clarísimo cuando trabajé en Change.org.

Fue directora de esta plataforma en España y en Europa. ¿Se siente especialmente orgullosa de alguna victoria ciudadana?

Me sirvió para ver que esa especie de dicho de que los españoles no protestan no es verdad, solo hay que darles herramientas fáciles. Una de las campañas que más me marcó fue la primera que llevó a modificar una ley con Isabel de la Fuente, madre de una de las chicas que murió en el Madrid Arena. Quince días después de que sucediese nos llamó para que la ayudáramos a que no volviera a ocurrir. Se lograron 300.000 firmas y se consiguió que cambiasen la ley de espectáculos de Madrid. Me marcó mucho porque me pareció una mujer con una fuerza y una generosidad enormes.

¿Qué ha supuesto el paso a la dirección de la Fundación Ashoka?

Encuentro muchas similitudes entre Change.org y Ashoka. Una es el hilo que ha sido el conductor en mi vida, ayudar a personas que quieren cambiar el mundo desde lugares diferentes. En Ashoka lo hacemos dando a los emprendedores sociales, que tienen pasión y determinación, formación, recursos y todo tipo de asistencia.

¿Por qué se eligió Zaragoza como sede de la final nacional del Desafío Ashoka Changemakers?

Es un territorio con personas extremadamente determinadas y eso es clave para emprender y socialmente todavía más. Es un lugar en el que se unen muy bien el espíritu emprendedor y la innovación. Lo sabemos porque trabajamos con el Instituto Tecnológico de Aragón y con mucha otra gente. También es necesario salir de Madrid y Barcelona.

Además, el ganador es el proyecto turolense Re-viviendo.

A todo el jurado nos pareció una iniciativa que tiene un potencial enorme y que se podría replicar en otros territorios. Se dirige a facilitar la compra o el alquiler de viviendas en los pueblos, mediar entre varios propietarios para sacar una vivienda al mercado, alquilarla por meses para que sus dueños la usen en algún momento... Hay voluntad de ir al medio rural, pero a veces la gente no sabe cómo e iniciativas como esta sirven de puente.

Como gallega conoce bien la España vaciada. ¿Las mujeres emprendedoras hacen girar el medio rural?

La Fundación Aragón Emprende nos dice que ahora mismo el emprendimiento rural es sobre todo de mujeres, y los proyectos que inician tienen más pervivencia en el tiempo. Las mujeres saben trabajar muy bien en red, son muy persistentes y resilientes.

Su nombre está en la lista de las 100 mujeres más influyentes del ámbito nacional.

Los referentes femeninos son importantes para las niñas, yo no los tuve. A este ranquin no le doy mayor importancia, pero si ayuda a alguien ya me vale la pena.

Milita en un sinfín de causas, ¿podría elegir ahora solo una?

Me cuesta elegir porque milito por muchas. Las injusticias me rascan mucho el corazón. Ahora mismo lo que todos estamos sufriendo es la necesidad de un alto el fuego en muchos sitios, tanto en Ucrania como en Israel y Palestina. No podemos seguir dejando que la población civil pague por las decisiones de alguna gente de las élites. Hay una necesidad real de recuperar el grito de paz, que es lo primero que necesitan las personas para vivir tranquilas.

La bautizaron como la Robin Hood digital. ¿Se siente identificada?

Yo de Robin Hood tengo poco. Lo que intento es ayudar a otras a que lo imiten. Me gusta mucho hacer conexiones entre gente que creo que se puede ayudar o se puede entender. No me atribuiría el mérito de ser una Robin Hood.

¿Y quién ayuda a Irene Milleiro?

Me ayudan un equipo fantástico y un montón de gente que he conocido en mi vida y con la que tengo muy buenas relaciones. Mi familia, mi mujer y mis dos hijos me ayudan a relajarme y a veces a salir un poquito de esta ansiedad permanente por mejorar las cosas.