Segunda tarde de protestas contra la amnistía ante la sede del PSOE-Aragón al grito de "Sánchez, dimisión"

Decenas de personas se han vuelto a concentrar este martes frente a la puerta de la sede que tiene el PSOE en Zaragoza, que ha mantenido la persiana bajada, al grito de "Pedro Sánchez, dimisión". En una convocatoria con menor afluencia que la de la jornada anterior, cuando la Policía Local tuvo que cerrar al tráfico la calle de Conde Aranda, volvieron a dejar patente su malestar por la ley de amnistía y reclamaron al presidente Sánchez que convocara elecciones.

"No nos engañan, Cataluña es España", "España no se vende, se defiende" o "Puigdemont a prisión" fueron algunas de las consignas que más se han repetido entre los participantes, de todas las edades, y que portaban una pancarta que decía: "Sr. Sánchez: con golpistas y proetarras, no!!".

También han sido abundantes las banderas de España y los pitos mientras los manifestantes, que han ido llegando con cuentagotas desde las 19.00, cuando estaba convocado el acto, coreaban "yo soy español, español, español". Además, les han ido animando, a través de pitos, algunos de los vehículos que han pasado por la zona.

Las protestas también se han repetido en otros puntos del país, con especial impacto en la sede de Madrid, donde se ha desplegado un importante dispositivo policial. Entre los manifestantes, que ondean banderas de España, un grupo de gente mayor ha hablado hablando de que hay que rodear el congreso "como Podemos" mientras otros han pedido a "los jubilados que no tienen nada que hacer que vayan a manifestarse todos los días".

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho que su partido defiende el derecho a que los españoles puedan manifestarse pacíficamente y ha sostenido que actos violentos y altercados "no cuentan ni con el respaldo ni con nuestro amparo". Ha recordado Vox tomará acciones legales contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la actuación de los antidisturbios contra los manifestantes que se congregaron el lunes en Ferraz porque la ven "una trampa" del Gobierno en funciones para enfrentar a los españoles.