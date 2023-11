Cientos de zaragozanos protestan contra la amnistía a las puertas de la sede del PSOE

Varios cientos de personas, entre ellos dirigentes de Vox como el presidente del comité ejecutivo provincial, Julio Calvo, han protestado este lunes ante la sede del PSOE en la calle de Conde de Aranda de la capital aragonesa contra los pactos de los socialistas con los partidos independentistas y contra la ley de amnistía.

La movilización ha sido promovida a nivel nacional a través de las redes sociales por Revuelta -un movimiento juvenil que se define como "patriota unitario español" y cercano a la formación extrema derecha- y se ha desarrollado a las 20.00 en diferentes ciudades españolas. Aunque la movilización se ha convocado a esa hora, desde un rato antes ya se habían concentrado numerosas personas que invadían la calzada y la Policía Local ha cerrado al tráfico toda la calle de Conde Aranda, entre las vías de César Augusto y el paseo de María Agustín.

Delante de la puerta de la sede socialista, con la persiana bajada y custodiada por al menos cuatro policías nacionales vestidos de uniforme, los asistentes han desplegado pancartas con los lemas "Sr. Sánchez: con golpistas y proetarras: no!!" y "Huelga general". Se han visto banderas de España portadas por personas de todas las edades y se han escuchado gritos como "España no se vende, España se defiende", "España una, no 51", "Que te vote Txapote", "Puigdemont a prisión" y "Pedro Sánchez es un traidor".

A la misma se han unido los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, encabezados por Julio Calvo, y también se ha visto a diputados autonómicos de esta fuerza política como Santiago Morón y David Arranz.

En declaraciones a los medios, Calvo ha dicho que Sánchez "se merece una respuesta" porque está intentando "revestir de democracia lo que no es más que una cacicada por su parte" en referencia a la consulta que el partido socialista ha hecho entre las bases.

Ha subrayado que durante la campaña electoral en el programa del PSOE no figuraba para nada la amnistía y ahora pretende "cambiar las reglas del juego" amparándose "en esa democracia interna de su partido". Ha defendido que un tema como la amnistía o "las fronteras del país si se habla de la secesión de Cataluña o del País Vasco" concierne "a todos y entre todos se decide".