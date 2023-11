Teniente general Francisco Gan Pampols: "O hay un estado palestino o no habrá solución para Gaza"

El teniente general Francisco Gan Pampols es un experto analista de la política y los conflictos internacionales. Fue jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en 2017, y ya había sido jefe del Equipo de Reconstrucción Provincial en Quala e Naw (Afganistán), en 2007. Anteriormente, jefe de Estado Mayor de la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo (2000-2001) y jefe de operaciones de SPABRI I en Bosnia-Herzegovina (1996). Asimismo, llegó a ser comandante militar de Zaragoza y Teruel, junto al general director de la Academia General Militar (entre 2009 y 2013).

Nació en Figueras (Gerona) en 1958 y reside en la capital aragonesa, donde concedió la entrevista a HERALDO este viernes para analizar la guerra de Israel, tras el ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, que ha provocado la invasión de Gaza.

Esta guerra empezó con un ataque de Hamas el pasado 7 de octubre, que no detectó la inteligencia de Israel y provocó 1.400 muertos, y siguió con los bombardeos de Israel y la invasión de Gaza con más de 9.000 muertos. ¿Hasta dónde puede llegar el conflicto?

Las guerras duran en función del objetivo político que se fijan cuando se inician. El mando político israelí definió el principio de la neutralización de la amenaza de Hamás, sobre su logística e infraestructrura hasta que quede destruida; quiere eliminar físicamente a los dirigentes de Hamas y al mayor número de elementos identificados como tales; y un cambio en la estructura política administrativa de Gaza para que no suponga nunca más una amenaza. Pero no se definió bien del todo cómo sería el día después. Se escucha que sería deseable una administración internacional por franjas, parecido a la división de Berlín al acabar la II Guerra Mundial, donde se repartió entre las potencias vencedoras aquellos sectores.

¿Cómo afecta la opinión internacional sobre la actuación de Israel?

Para que acabe este conflicto, Israel va a ver cómo evoluciona la opinión internacional sobre lo que está pasando. Para eso distingue el mundo árabe e islámico, donde existía animadversión antes de la acción de guerra del movimiento terrorista Hamas, y el resto de los países de apoyo con los que cuenta en Occidente. En función de que ese apoyo se reduzca o se revierta en las sociedades europeas si condenan de manera masiva las actuaciones, como ya está pasando, y su relato es insostenible podrán intentar variarlo. Israel sabe que su supervivencia depende de la percepción de Occidente y su estatu quo, de la consideración de los países árabes próximos como Jordania (que la reconoció en los 90) y Egipto (por la consecuencia de los acuerdos de Camp David, en 1978).

¿Qué queda de los acuerdos de Oslo que se negociaron en España en los 90?

Después de los acuerdos de Oslo (en 1993) con el tratado de Madrid se inició ese proceso para reconocer dos estados, la autoridad palestina e Israel, pero ahora está muerto. Aunque no hay muerto que no se pueda revivir en política.

Entre un 70 y 90% de las poblaciones, desde el Medio Oeste hasta el norte de África o la franja del Sahel, están en contra de las acciones de Israel. Desde el pacto de Abraham, hay gobiernos que ya reconocen a Israel y establecieron relaciones diplomáticas en el año 2020, como Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes y Sudán. Arabia Saudí quería cerrar un acuerdo de aproximación, pero esa zona es compleja porque hay tres grandes potencias con intereses geopolíticos que chocan: Turquía, Irán y Arabia Saudí.

El Ministerio de Defensa israelí calcula que la invasión va a durar de seis a ocho meses, tras movilizar a sus militares. ¿Tardará tanto tiempo esta guerra de ocupación?

Israel ha movilizado a 360.000 militares de su fuerza laboral. Es un 7% de una población de 10 millones y podría llegar a tener hasta un millón de soldados. Es un estado en guerra con el concepto de Napoleón del pueblo en armas. Pero no creo que puede sostener tanto tiempo un conflicto (de seis a ocho meses) por la mano de obra y el riesgo de las acciones terroristas. Es una estimación momentánea.

Hay gente crítica para el sostenimiento de su economía y tienen que seguir produciendo. El norte de Israel, cerca del Blue line y la frontera con el Líbano, es la zona más perjudicada, como la franja de Gaza, el lugar del conflicto, y Cisjordania, en el que están creciendo las acciones y provoca riesgo de vidas y gasto.

Israel sabe que no puede eliminar a Hamas completamente porque es una idea y un concepto. Tienen las brigadas Alkasem y alianzas con gente que se ha desgajado como la Yihad islámica palestina, y muchos simpatizantes en Cisjordania.

El Ejército israelí siguió atacando intensamente este martes los objetivos del grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza, donde parece haber priorizado el desmantelamiento de su infraestructura subterránea al tiempo que avanza en paralelo por la costa y el interior del enclave con el propósito aparente de partirlo en dos.Imagen: Raquel Segura y Mohammed Saber Edición y locución: Alejandro Navarro Bustamante. EFE

¿Qué puede conseguir Israel ocupando toda la franja de Gaza, un espacio de 360 kilómetros cuadrados y 2,5 millones de habitantes?

Israel puede acabar destruyendo la mayor parte de la infraestructura de Hamas, una vez que controle el territorio poco a poco y vaya segregando zonas limpiándolas sistemáticamente; explorará el subsuelo y destruirá o cegará sus túneles. Al haber alcanzado un nivel aceptable de seguridad puede decir que acabará, descabezando su cúpula (hay una parte fuera de Israel) y neutralizándola, pero ideológicamente Hamás no desaparecerá.

¿Cree que habrá una ocupación permanente o se creará otro estado palestino más próximo a lo que defendió Yasser Arafat?

Arafat representaba una interpretación laica que Israel necesita como contraparte porque al mediar la religión o el islam político las posturas son irreconciliables. Aun así, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) está muy desprestigiada y no sería capaz de gestionar Gaza, como ocurrió con Cisjordania, porque además fue expulsada por Hamas, eliminándola en 2006 en unas elecciones. Después de que se envenenara a Arafat en 2004.

¿Cómo se puede arbitrar esa solución a la guerra que ronda ya las 10.000 víctimas?

Israel no aceptará que vuelva a gobernar Hamas en Gaza y los palestinos no querrán que los dirija la actual ANP. Lo único que se puede hacer es reconstituir una nueva Autoridad Palestina, empezar a dotarla de legitimidad y apoyarla como un gobierno interino hasta que madure y sea capaz de gobernar los dos territorios (Gaza y Cisjordania), que deben estar conectados para sobrevivir. Esto no puede pilotarlo Israel porque los palestinos no pueden percibir que lleven un mando a distancia sobre las nuevas autoridades. Habría que bajar el nivel de fanatismo, sacarlo del plano religioso y pasar los acuerdos a la vía política. Solo pueden hacerlo países árabes con predicamento sobre la zona, como Egipto, que administró la franja de Gaza, Arabia Saudí o Qatar. Se podría formar un grupo de apoyo plenipotenciario para que ayuden la reconstrucción, dar posibilidades de desarrollo, estabilidad social y política, y dar autonomía. O hay un estado palestino o no habrá solución con Gaza.

¿La guerra era inevitable tras el ataque de Hamas o cree que los más de 200 rehenes israelíes retrasaron la invasión israelí?

No fue una respuesta inmediata. Israel, primero, evaluó los daños para ver qué ocurrió sin controlar el lugar adecuado, quiénes fueron los muertos y los secuestrados. Revisaron quién colaboró activamente hace dos meses para planificarlo. Establecieron un plan de operaciones. Israel tiene claro que no puede destruir Gaza por completo. No sabrían qué hacer con los gazatíes. ¿Dónde van los 2,5 millones de gazatíes? Porque ni Egipto, ni Siria, ni Jordania los aceptarán. Israel es consciente de estos límites, pero lo que están haciendo no es quirúrgico porque el nivel de daños es muy elevado. Pueden pensar en una destrucción selectiva tras localizar centros de mando y control, almacenes logísticos, túneles y rehenes.

¿Hamas se esconde tras los hospitales y provocan esos ataques de Israel?

Hamas no es un ejército, ni tiene combatientes, ni se sujeta a la convenios de Ginebra y La Haya, y utiliza el terror como arma. El primer crimen de guerra que atentó contra la población civil fue de Hamas. Con la respuesta (de Israel) no se puede justificar lo que pasó. El derecho de la guerra te exige el respeto de los civiles siempre que no se les utilice como escudos humanos. Hamas siempre ha utilizado lugares como los hospitales, las escuelas y los centros de la ONU, sobre ellos, debajo o su alrededor. Es imposible saber quiénes son los buenos y los malos de una guerra y de ésta, menos.

El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blake, ha propuesto “pausas humanitarias” al presidente israelí Benjamin Netanyahu para llevar ayuda y sacar civiles de Gaza, pero no defiende el alto el fuego. ¿Qué papel están jugando Estados Unidos?

Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes en todo Oriente Medio, que responden a su concepción del orden mundial. Israel es un aliado firme, indiscutible e indiscutido de Estados Unidos, que ya está en campaña (elecciones serán en un año). Anthony Blake muestra que quieren seguir siendo el adalid de la democracia en el mundo. Reconocen el derecho de autodefensa de Israel, pero quieren que se minimicen las bajas que no tengan que ver directamente con la resolución del conflicto. Esto es voluntarista y bien intencionado, pero es imposible con este conflicto donde no hay un ejército ni frentes. Luego quiere influir en Israel para que el control del relato no se desboque y se demonice, al olvidarnos del principio (el ataque de Hamas) y solo veamos la segunda parte (la invasión de Gaza). También quiere seguir teniendo un pie en Oriente Medio y recuperar algo que perdió cuando China fue capaz de muñir un acuerdo entre Irán y Arabia Saudí. EE.UU ha desplazado mucho músculo militar al Mediterráneo, con dos grupos de portaaviones: el Gerald Ford y el Eisenhower, con submarinos, fragatas, cruceros… que disuaden a cualquier posible tercer actor que intente un movimiento. El destinatario es Irán, un aviso a navegantes.

¿La UE debería intervenir con más determinación para que la ONU pueda establecer una salida humanitaria para los palestinos, como hizo en Bosnia?

Cuando yo estuve en Bosnia en 1995-96 había un chiste en inglés que decía que en función de la cantidad de granadas caídas se condenaba lo que estaba ocurriendo. La Unión Europea solo puede utilizar la diplomacia exterior basada en una potencia económica menguante, pero no de manera unificada porque las pulsiones no son coincidentes. Borrell tiene un discurso militante que también emplea en Ucrania, pero no lo respaldan todos los países de la UE de manera unificada. La condena, sí, pero falta algo más. El proyecto europeo es fantástico pero inacabado. Un ministro belga de los 90, en la primera guerra de Irak, dijo que Europa es “un gigante económico, un enano político y un gusano militar”. Europa tiene la fuerza de la razón y es ejemplar, pero no la razón de la fuerza.

¿Por qué Irán apoyó el ataque de Hamas a Israel cuando Arabia Saudí iba a firmar un acuerdo de normalización con Netanyahu, como Marruecos?

Irán no quiere perder peso específico porque quiere ser potencia regional y tiene dos adversarios que son Turquía y Arabia Saudí. Irán ve que si hay una aproximación de Arabia Saudí e Israel hay una escena de prosperidad que le margina y su capacidad de influencia va a ir menguando en un entorno donde la economía acabará mandando. Entre los recursos naturales de Arabia Saudí y la capacidad intelectual o potencial de Israel estaba destinado a crear una esfera de prosperidad e Irán ha decidido que no.

¿Cree que el conflicto de Gaza puede multiplicarse en Oriente Medio?

Un conflicto regional es una hipótesis peligrosa, si no se ha controlado el relato. Hay países de la zona que tienen relaciones con Israel, pero sus poblaciones no, porque sus sociedades son hostiles y no distinguen entre judío, israelí, sinoista y ultraortodoxo.

España mantiene tropas en Líbano dentro de la misión de Naciones Unidas y negocia la evacuación de hasta 170 ciudadanos de Gaza que recoja en Egipto.

Si pueden salir de Gaza están salvados porque Egipto no está en conflicto y no hay que dramatizar las salidas. Entiendo que se mande un avión medicalizado desde aquí y sea uno militar por el nivel de seguridad. En otros lugares (Israel) se tuvieron que buscar otro vuelo. La misión del Líbano son fuerzas para reforzar el cumplimiento de un acuerdo con Israel en la “Blue line” y ese conflicto no tiene nada que ver con el de Gaza. No va a escalar porque Hezbolla no puede ser responsable de que el Líbano entre en guerra. Israel se lo ha explicado a Líbano: si entraran arrasarían ese país. El conflicto se encapsula (en Gaza) con acciones insidiosas y de desgaste para apoyar a Hamas.

Al final, ¿será solo una guerra interna en Israel?

Sí, si son capaces de controlar los gobiernos de los países árabes vecinos y algunos musulmanes más, y su relato para su población, pero si no, no.