El Ejército de Israel realiza una "incursión selectiva" en el sur de la Franja de Gaza

El Ejército de Israel mantiene su ofensiva en la Franja de Gaza pese a los llamamientos internacionales por un alto el fuego humanitario en la guerra contra el grupo islamista Hamás, y este sábado informó de que ya ha hecho incursiones en el sur del enclave palestino, donde se aglutinan unos 1,5 millones de civiles desplazados.

"Durante la noche (del viernes), en una incursión selectiva en el sur de la Franja de Gaza, cuerpos blindados y de ingeniería de las Fuerzas de Defensa de Israel operaron para mapear edificios y neutralizar artefactos explosivos", indicó un portavoz del Ejército.

En esa operación, los soldados "encontraron una célula terrorista que salía de un túnel, y en respuesta, las tropas dispararon proyectiles contra los terroristas y los mataron", añadió.

Inmediatamente después del ataque que perpetró Hamás contra Israel el 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos y marcó el inicio de la guerra, el Ejército israelí ha bombardeado sin tregua el enclave palestino, donde ya suman más de 9.250 los muertos, la mayoría niños y mujeres.

Además, el 27 de octubre inició una incursión por tierra que ya avanzó hasta la ciudad de Gaza, principal urbe de la Franja.

Desde el inicio de la escalada y argumentando motivos de seguridad, Israel ordenó a los civiles que habitan en el norte del estrecho enclave evacuar hacia el sur, provocando el desplazamiento de unos 1,5 millones de gazatíes -más de la mitad de la población total- en medio de una grave escasez de combustible.

Sin embargo, las fuerzas israelíes han seguido bombardeando la parte meridional de la Franja, donde las condiciones de vida para los gazatíes son cada vez más críticas por el hacinamiento, el colapso de los hospitales y la escasez de agua potable, alimento, medicinas y electricidad.

De su lado, Hamás y otras milicias palestinas no han cesado de lanzar cohetes hacia Israel, haciendo sonar las sirenas incluso en Tel Aviv y Jerusalén, aunque la mayoría de los proyectiles son interceptados por los sistemas de defensa aérea.

EE. UU. recomienda a los congresistas viajar a Israel

El Departamento de Defensa de Estados Unidos impedirá a los líderes militares del país viajar a Israel y recomendará a los miembros del Congreso que eviten trasladarse, en plena ofensiva de las autoridades israelíes contra Hamás en la Franja de Gaza.

En una nota recogida hoy por el medio estadounidense 'The Hill', el Pentágono explica que no habrá apoyo militar a las delegaciones parlamentarias a Israel sin aprobación expresa del secretario de Defensa, Lloyd Austin. Las restricciones no se aplicarán al presidente estadounidense, Joe Biden, ni a los miembros de su Gobierno o a los jefes del Ejército.

Japón pide a Israel una tregua humanitaria

Por su parte, la ministra japonesa de Asuntos Exteriores, Yoko Kamikawa, pidió a Israel que aplique una "pausa humanitaria" durante su ofensiva contra Hamás para garantizar que llega ayuda a la Franja de Gaza, durante su visita a Tel Aviv.

La canciller nipona, que emprendió el pasado jueves una gira de cuatro días por Israel y Jordania, también anunció que Japón ofrecerá 65 millones de dólares (unos 60,5 millones de euros) en ayudas destinadas a la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza tras los ataques emprendidos por Israel, cantidad que se suma a otros 10 millones de dólares antes aportados por Tokio.

Kamikawa trasladó estos mensajes a su homólogo israelí, Eli Cohen, durante una reunión celebrada el viernes en Tel Aviv, así como al responsable palestino de Exteriores, Riad Malki, en otro encuentro celebrado en la misma jornada en Ramala.

La jefa de la diplomacia nipona "reiteró la condena inequívoca a los recientes ataques terroristas" de Hamás y la "solidaridad de Japón con el pueblo de Israel", además de exigir la "inmediata liberación" de los rehenes secuestrados por la milicia islamista, según recoge hoy en un comunicado el Ministerio de Exteriores.

La canciller nipona también expresó la "profunda preocupación" de Tokio por la situación humanitaria en Gaza, y señaló la necesidad de "una pausa humanitaria", así como de que "todas las partes actúen de acuerdo con la legislación internacional, incluyendo la normativa humanitaria".

Asimismo, subrayó el apoyo de Tokio a una solución de dos estados que incluya el establecimiento de una Palestina independiente junto a Israel para poner fin al prolongado conflicto en la región.

La visita de Kamikawa tuvo lugar en la misma jornada en que viajó a Israel el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para reunirse con Cohen y otros miembros del Ejecutivo israelí, a quienes también urgió a aplicar un alto al fuego para garantizar la seguridad de los secuestrados y de la población civil.

La gira de la canciller nipona por Oriente medio tiene lugar días antes de que presida los próximos 7 y 8 de noviembre una reunión de ministros de Exteriores del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido) en Tokio, donde se abordará la escalada del conflicto entre Israel y Palestina.

Japón, un país altamente dependiente de las importaciones de crudo de Oriente Medio, ha mantenido tradicionalmente relaciones amistosas con los países árabes de la región, así como con Israel, que cuenta con el fuerte respaldo de Washington, a su vez principal aliado de seguridad de Tokio.

El país asiático ha condenado a Hamás por sus "atentados terroristas" del mes pasado que llevaron a Israel a emprender su ofensiva militar, y aunque Tokio ha llamado a todas las partes a respetar la ley internacional, se ha abstenido de criticar los bombardeos a gran escala que está ejecutando Israel.