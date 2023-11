Cuando Aragón tenía dos mares y Zaragoza un lago gigante

¿Cuántas veces hemos deseado en Aragón tener acceso al mar? ¿Cuántas veces hemos bromeado con la fantasía de que el Mediterráneo llegase hasta Fraga? Y, ¿cuántas han mirado al cielo nuestros agricultores esperando una lluvia que se resiste cada vez más?

Pero no ha sido siempre así. Aunque nos cueste imaginarlo, Aragón tuvo mar en el pasado. Y no uno, sino dos. Y no una vez, sino hasta 6 veces diferentes durante millones de años mientras la Tierra se conformaba con la geografía que conocemos en la actualidad.

“No ha habido solo un mar en lo que hoy en día es Aragón, sino que ha habido mares muchas veces”, dice José Ignacio Canudo, paleontólogo y director del museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Por lo menos, “podemos establecer que ha habido mar 5 o 6 veces en Aragón en los últimos 500 millones de años", advierte.

Es decir, que "desde la época de los dinosaurios ha habido siempre en la Península Ibérica una lucha entre el mar y la tierra que ha hecho que algunas zonas como Aragón hayan estado varias veces sumergidas bajo las aguas y muchas otras hayan sido línea de costa, pero siempre con el mar muy cerca de nosotros”, explica Canudo.

Mapa de Europa y África hace 100 millones de años cuando Aragón tenía dos mares. Víctor Meneses

“Lo sabemos gracias a lo que queda registrado en las rocas sedimentarias que podemos encontrar a lo largo de todo nuestro territorio”, afirma Beatriz Bádenas, geóloga y profesora titular del área de Estratigrafía del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. “Las más antiguas en Aragón son de hace 600 millones de años. En esa época nuestro territorio formaba parte de un gran continente que estaba muy cerca del Polo Sur. Se encontraba en su parte norte, sumergido a 50 metros bajo las aguas del océano ‘Protethys’”, indica Bádenas.

Rocas calizas que contienen areniscas con forma de onda marina encontradas en el entorno de Ricla, Zaragoza. Beatriz Bádenas

Conforme avanzaba el tiempo, medido en millones de años, el gran continente se dividía y se trasladaba más al norte, acercándose al Ecuador, donde se unía con otra placa continental creando una gran masa de tierra llamada Pangea. “Es entonces, hace más de 250 millones de años, cuando Aragón sale del mar por primera vez en su historia.

Desde entonces ha ido sumergiéndose y saliendo a la superficie hasta en 6 ocasiones”, señala la geóloga. “Y ha tenido dos costas diferentes. Una que se abría al norte, por los Pirineos hacia el Atlántico, y otra en el Sistema Ibérico, que miraba hacia el mar ‘Tethys’, dice esta investigadora.

Y es que, en ese tiempo, la Península Ibérica, tal y como la conocemos hoy en día, no existía. “La zona más occidental, donde se encuentra Extremadura, el norte de Andalucía, Madrid y Galicia nunca han estado sumergidas y siempre han formado parte de una gran una isla. Sin embargo, Aragón, Cataluña, Valencia y País Vasco han sido continuamente inundadas por lo que cuando no lo estaban, formaban la costa de esta gran isla, la zona que después sería Aragón”, asevera Canudo.

Los Pirineos y la Ibérica, los mares de Aragón

También nuestra comunidad tenía una orografía muy diferente a la actualidad “que ha ido variando desde la época de los dinosaurios. Era un territorio muy llano y no existían todavía ni los Pirineos ni la Cordillera Ibérica”, señala. “Sendos lugares eran valles que estaban al nivel del mar, por lo que se inundaban con facilidad. Eran zonas similares a cualquier costa actual y cuando subía el nivel del mar quedaban sumergidas bajo las aguas durante millones de años”, continúa el director del Museo de Ciencias Naturales.

Por ese motivo, “podemos encontrar fósiles marinos en Monte Perdido, a 3.000 metros de altura, porque esa zona no estaba elevada en aquella época. Formaba parte de un llano donde se situaba uno de los mares que tuvo el territorio”, añade el paleontólogo. “Encontramos restos fósiles en muchos lugares de Aragón que atestiguan su pasado sumergido y el Pirineo estaba lleno de corales, arrecifes, erizos de mar y caracolas”, asegura.

Rocas calizas con fósiles de corales en el entorno de Frías de Albarracín, en Teruel. Beatriz Bádenas

“En esa época la situación orográfica de Aragón era la inversa a la actual. Donde están los Pirineos y el Sistema Ibérico se generan grandes cuencas marinas y la depresión del Ebro estaba a más nivel sobre el mar”, apunta, por su parte, Rafael Martínez, presidente del Colegio de Geógrafos de Aragón.

“La última vez que hubo mar en Aragón fue hace 45 o 50 millones de años y estaba situado en los Pirineos, en Jaca y en el valle de Ansó”, afirma Canudo.

Zaragoza, un mar salino gigante

“En Zaragoza sin embargo, no se encuentran fósiles marinos porque nunca hubo un mar en el entorno del Valle del Ebro. Sí fue una zona que estuvo sumergida, ya que hace 40 millones de años había un gran lago de agua salada.

El Ebro todavía no existía y en su lugar había un lago salino que ocupaba una gran extensión, desde La Rioja hasta el Bajo Aragón y desde Huesca capital hasta Fuendetodos”, añade el paleontólogo. En su entorno había una fauna parecida a la africana actual, con elefantes, ancestros de las jirafas y de los antílopes, tortugas gigantes, tigres dientes de sable y grandes mamíferos de ese tipo. La vegetación era la propia del caribe con grandes bosques tropicales con monos y primates”, describe el director del museo de Ciencias Naturales.

En Teruel, sin embargo, la única zona que estuvo sumergida fue la Cordillera Ibérica, pero no el resto de la provincia. “Lo que había eran montañas con depresiones, ríos y lagos. Era un terreno continental y fue el primer territorio que abandonó definitivamente el mar. Después se secó el lago del valle del Ebro y por último los Pirineos, que fue la última zona que albergó un mar en la comunidad”, informa Canudo.

Aragón, ¿con mar en el futuro?

¿Por qué ya no ha vuelto a haber mar después de ese momento? ¿Qué ha pasado para que ya no exista esa lucha mar-tierra? La razón está en el movimiento de la placa tectónica de África que comenzó a empujar hacia el norte y chocó con la europea. Esto produjo unos plegamientos que dieron lugar a una elevación del terreno que formó las grades cordilleras montañosas donde antes solo había extensos valles.

“Estamos mucho más altos ahora que antes por eso no hay ya más costas en Aragón. Aunque el mar suba de nivel, la Península se ha quedado muy elevada respecto al nivel del mar y queda eliminada esa posibilidad”, afirma el paleontólogo.

“Puede volver a pasar pero seguramente el ser humano no lo verá”, apunta por su parte, Rafael Martínez, presidente de los Geógrafos de Aragón. “Vivimos en un mundo en constante cambio por lo que no podemos afirmar que Aragón no pueda ser de nuevo una zona marina dentro de millones de años".

"La Tierra va a seguir cambiando y podría ser muy parecida a la del Paleozoico. Es algo que no tienen nada que ver con el calentamiento global sino con la evolución de las capas tectónicas”, concluye el geógrafo.