Un exedil de Daroca y su mujer, absueltos de la agresión sexual que les imputaba una conocida

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a Henry Douglas I. y a su esposa, Tatiane, del delito de agresión sexual que les imputaba R., una conocida con la que estuvieron de fiesta en su casa tras acordar hacer un trío. El tribunal de la Sección Tercera, una vez valoradas las pruebas, señala que tiene numerosas dudas sobre el testimonio de la denunciante, mientras que el de los procesados le parece «totalmente creíble y alejado de la simulación».

Para los magistrados no existió ningún tipo de agresión sexual y atribuye las únicas lesiones que se apreciaron en R. –unas pequeñas erosiones en el clítoris– al uso de un caramelo Holls Negro durante la práctica de sexo oral que tuvo el varón con ella. Los médicos forenses aseguraron que esas erosiones «bien pudieron ser causadas por la utilización del caramelo, con efectos vasodilatadores y analgésicos».

La sentencia considera probado que en la noche del 27 al 28 de marzo las tres personas quedaron para hacer una fiesta en casa del matrimonio, el cual explicó que es una pareja estable pero mantiene relaciones sexuales con otras personas cuando le apetece. Los tres estuvieron de acuerdo e incluso, para estar solos, el matrimonio llevó a sus hijos a casa de un familiar en Daroca, donde reside, y R. hizo lo mismo con su hermana.

Una vez en casa todo fue bien. Grabaron vídeos en los que se les veía divirtiéndose, contentos y animados. Estuvieron bailando, bebiendo y fumando porros hasta las 5.00, cuando se fueron a un dormitorio y se acostaron juntos.

El tribunal mantiene que, estando en la cama, Henry Douglas I. practicó sexo oral a R. «sin que haya quedado acreditado que el matrimonio utilizara violencia, fuerza o intimidación alguna» o que ella «mostrara algún tipo de oposición».

La Fiscalía no acusaba

El Ministerio Fiscal mantuvo durante toda la causa que los hechos denunciados no constituían delito alguno y pidió la absolución de los acusados. Argumentó, igual que hizo la defensa –a cargo del abogado Carlos Javier Arner Espinosa, de Arner-Torres Abogados–, que la declaración de la denunciante estaba llena de contradicciones.

Según la Fiscalía, ella dijo que los dos empezaron a desnudarla y besarla sin su consentimiento; que la mujer la cogió por los brazos y el hombre le chupó y le hizo daño. Admitió que le dijo que la «follase de una vez» y «acabara cuanto antes», pero con preservativo, y cuando él fue a buscar uno, aprovechó para decirle a Tatiane que cuando saliera de ahí le iba a pegar una paliza.

A raíz de este comentario, al regresar su marido, le comunicó que R. no quería hacer nada y todo terminó. El matrimonio se fue a su cuarto, ella se quedó sola en la habitación, se fumó un porro y se marchó. Luego quedó con un amigo y se fue a un club hasta la tarde del día siguiente.

Mientras, los procesados reconocieron haber estado en la habitación con R., la ayudaron a quitarse la ropa y se dieron besos consentidos. Explicaron que ella no rechazó las relaciones y cuando dijo de parar, así lo hicieron. Admitieron que Henry Douglas salió dos veces de la habitación, una primera a por el caramelo y la segunda a por el preservativo, y que previamente a todo habían dado a la mujer 100 euros.

La Guardia Civil de Daroca recibió a las 19.45 del día 28 un aviso de una amiga de R., pues esta no acudió al cuartel, diciendo que había sufrido abusos. Los agentes acudieron a la vivienda de la pareja y comprobaron, como habían dicho los tres, que habían consumido cervezas (hasta 40), recogieron el pijama de la mujer, que no tenía ningún descosido, un envoltorio de preservativo abierto pero sin usar y otro de un caramelo, efectos todos ellos que no presentaron interés policial.

La acusación particular, ejercida por el abogado Juan Piazuelo, había solicitado 9 años de cárcel para Henry Douglas I. y 7 para su esposa. En el momento de la denuncia, el varón era concejal del Ayuntamiento de Daroca y tuvo que dimitir a raíz de este asunto.