Margarita Robles: “Tenemos una deuda con las víctimas del Yak”

“Tenemos una deuda con todos ellos, no lo olvidemos”, manifestó a HERALDO la ministra de Defensa, Margarita Robles, al conocer el monumento del Yak-42 en el paseo de la Constitución de Zaragoza en recuerdo de los 62 militares españoles fallecidos en un accidente en Trabzon (Turquía) hace 20 años, el 26 de mayo de 2003.

Al enterarse de la cercanía del monumento diseñado por el arquitecto zaragozano recientemente fallecido José Manuel Pérez Latorre, la ministra ha querido acercarse al lugar desde la cercana sede de la Jefatura de Movilidad Aérea, en la plaza de los Sitios, que acababa de conocer.

Así pudo conocer el monumento a las víctimas del Yak de primera mano, con el general Jerónimo Domínguez Barbero, director de operaciones del Mando de Combate, y el actual secretario de Política de Defensa, el almirante retirado Juan Francisco Martínez Núñez, quien tuvo un familiar entre los militares españoles fallecidos

Margarita Robles ha reconocido que “se siente mucho dolor” al visitar el lugar de recuerdo de las víctimas en la capital aragonesa porque “hay una deuda de gratitud”. “Siempre he intentado recordarlos y pedir disculpas porque creo que no fueron tratados adecuadamente en su momento”, reconoce la ministra de Defensa al referirse la situación que provocó la denuncia de los familiares en la Audiencia Nacional.

“Quería reiterarlo y todo nuestro cariño para ellos. España tiene un deber pendiente”, agregó la ministra con las familias de las víctimas, con los que suele mantener contactos habituales. La denuncia de ellos provocó la condena de general Vicente Navarro y dos oficiales por falsedad documental, ya que 30 de las víctimas fueron enterrados sin haber sido identificadas.

Efectivos del Ala 31 y del EADA de la Base de Zaragoza que participaron en el rescate de 2.200 afganos Heraldo

De hecho, la ministra se pregunta “en qué situación ha quedado Afganistán”, al haberlo dejado los países de la OTAN en agosto de 2021, donde un equipo del Ala 31 de la Base Aérea de Zaragoza salvaron a 2.200 afganos en nueve días de vuelos continuos. “Pienso en la situación de las mujeres y las niñas allí, donde los militares españoles se jugaron la vida porque Afganistán fuera un país con valores y murieron. No podemos olvidarles porque duelen mucho más sus muertes al ver la situación actual de Afganistán”, recalca la ministra.

Esta coyuntura suele vivirla Margarita Robles al ir “a una reunión internacional” y valora siempre la situación que se está viviendo en Afganistán. “Pongo de relieve los muertos de cada país y en especial de España”, concluye.