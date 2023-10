Los sintecho reclaman a ritmo de batucada y rap camas de convalecencia en Zaragoza

Jesús, de origen noruego pero con pasaporte mexicano, llegó a Zaragoza con 60 años y cuando "personas que tenía alrededor", cuenta, dilapidaron el dinero que traía acabó en la calle. "He pasado más de una década viviendo en cajeros, entre cartones, donde podía, pero llevo ya tres años bajo un techo", asegura. Y se lo agradece a la Coordinadora para personas sin hogar y al Ayuntamiento de la capital aragonesa. "Sé que es un recurso temporal, pero me encuentro muy bien", dice con una sonrisa.

Es una de las personas que ha participado en la marcha a ritmo de batucada que este jueves ha discurrido por la zaragozana calle de Alfonso I, desde la plaza de Sas hasta la del Pilar, bajo el lema 'Seguimos fuera de cobertura, nadie sin hogar'. La iniciativa, organizada por la Coordinadora con motivo del Día de las personas sin hogar que se celebra este viernes, pretende sensibilizar a la población sobre la realidad del sinhogarismo y dar a conocer algunas de sus reclamaciones.

La falta de camas de corta, larga y media estancia para cuando están convalecientes tras salir del hospital o siguen algún tratamiento es actualmente una de las mayores preocupaciones de las nueve entidades que trabajan con este colectivo: Cáritas Diocesana, Cruz Roja, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Obra Social del Carmen, Fundación San Blas, Sercade-Centro Social San Antonio, Fundación la Caridad: Centro de día El Encuentro, Hermandad del Refugio y Fundación Cruz Blanca.

Una reivindicación que se ha escuchado en el rap que para finalizar la movilización ha cantado en la plaza del Pilar el rapero Dayan Almanza. "Imagina que me operan/¿Dónde podría reposar'/En la calle no se duerme, estoy alerta/no me podré recuperar...", dice la estrofa referida a esta reivindicación.

Ernesto Millán, gerente del Refugio, oenegé que en estos momentos ostenta la presidencia rotatoria de la coordinadora, ha explicado que en estos momentos las diez camas con que contaba Las Casitas, un recurso gestionado por la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, se han reducido por falta de financiación a tres que mantiene la Corporación zaragozana. "Lo peor es que nos tememos que a final de año nos vamos a quedar sin ninguna porque las hermanas que lo gestionan son ya muy mayores", ha indicado.

Tres de los participantes en la marcha de las personas sin hogar muestran sus pancartas reivindicativas Álvaro Sánchez

El objetivo de la Coordinadora es que estas plazas se habiliten en residencias y alojamientos ordinarios en los que estas personas puedan convivir y compartir su día a día con el resto de residentes. "No queremos que se ponga en marcha un alojamiento específico para ellos, lo que sería una forma más de estigmatizarlos", ha manifestado Millán. Esta necesidad la han trasladado ya a responsables del Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza, que han mostrado una "buena disposición" para dar una solución a este problema.