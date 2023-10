Jorge Azcón: "Puigdemont tiene todo el derecho a tener sus ideas, pero otra cosa es respetarlas"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido este jueves que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Junts tienen "todo el derecho del mundo" a tener las ideas "que quieran tener", pero que esto no significa que sus opiniones sean respetables.

"Creo que una cosa es respetar a las personas y otra cosa es respetar sus ideas", ha aseverado a los medios de comunicación al ser preguntado por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que defendía la necesidad de normalizar las relaciones con el nacionalismo catalán.

Antes de participar en una jornada de conferencias organizada por OKdiario en Madrid, Azcón ha afirmado que las ideas que postula Junts no están contempladas en la Constitución y no son legales, por lo que el PP no puede compartir "muchas de sus ideas".

El presidente de Aragón ha reconocido que desconoce cuáles son los contactos que ha mantenido la dirección nacional de su partido con la formación fundada por Puigdemont y ha defendido que el diálogo entre todas las formaciones políticas es "habitual".

"Yo tuve que iniciar un proceso de investidura para el Gobierno de Aragón, también hablé con fuerzas que sabía que no me iban a prestar su apoyo. Tuve conversaciones con Podemos, con Izquierda Unida y con Chunta Aragonesista. Una cosa es que puedas mantener diálogo y otra vez que sepas que los acuerdos son imposibles", ha expresado.

Preguntado sobre si considera que se deben normalizar las relaciones entre PP y Junts, ha afirmado que es "positivo" mantener diálogos pero que "otra cosa diferente" es saber que las posibilidades de alcanzar un acuerdo son prácticamente nulas.

"Yo creo que, a día de hoy, aunque pueda haber asuntos en materia económica en las que el PP pueda estar más cerca Junts, hay cuestiones estructurales que nos diferencian y que nos separan absolutamente", ha manifestado.

Respecto a la amnistía, ha indicado que los aragoneses "no van a permitir" que haya "españoles de primera y de segunda" y ha recordado que si el Gobierno central aprueba la amnistía, su Ejecutivo presentará un recurso de anticonstitucionalidad.