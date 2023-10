Aragón lanza una nueva oferta con 26 plazas de profesor sin el requisito de máster

El Departamento de Educación continúa intentando solventar la falta de perfiles docentes en Secundaria y FP, especialmente del ámbito informático y técnico, y lo ha hecho con una nueva convocatoria extraordinaria en la que no es necesario que los aspirantes cumplan con el requisito de máster. Son un total de 26 plazas, de las que la mayoría corresponden a puestos que no se llegaron a cubrir la semana pasada. A ocho de ellas no se presentó ningún candidato y, a tenor de la convocatoria actual, en varias más los aspirantes no culminaron el proceso.

Sistemas y aplicaciones informáticas es la especialidad con mayor oferta, con un total de seis vacantes. Ahí se encuentran las plazas que quedaron directamente sin que nadie las escogiera en el institutos Sierra de Guara (Huesca), San Alberto Magno (Sabiñánigo), Emilio Jimeno (Calatayud), Río Arba (Tauste) y Leonardo Chabacier (Calatayud). A ellas se une otra en el Hermanos Argensola (Barbastro). Se trata de una sustitución de nupcialidad hasta el 23 de noviembre.

Además, hay cinco en Informática, distribuidas entre los centros Ítaca, Los Enlaces y José Mor de Fuentes, y cuatro de Equipos electrónicos, dos en el Río Gállego, una en el Andalán y otra en el Pedro Cerrada. A ellas se suman tres de Sistemas electrotécnicos y automáticos, dos de Instalaciones electrotécnicas y una del resto de especialidades: Organización y procesos de mantenimiento de vehículos, Organización y proyectos de fabricación mecánica, Procesos de producción agraria, Sistemas electrónicos, Mantenimiento de vehículos y Mecanizado y mantenimiento de máquinas.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza a las 10.00 de este jueves y, posteriormente, se llevará a cabo la adjudicación. La intención es que estos profesionales se incorporen de manera inmediata a los centros, puesto que en muchos de ellos los alumnos acumulan más de un mes sin determinadas clases.

Con la pretensión de afianzar profesorado, explicó esta semana el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, el objetivo es negociar una modificación del decreto de interinos. Entre otras cuestiones, se quiere que todos aquellos candidatos que cubran un puesto en un procedimiento extraordinario, siempre que cumplan con todos los requisitos, sean incorporados a las listas de interinos de forma automática. "Estamos ante un problema que se lleva produciendo en los últimos años en casi todas las comunidades y en especialidades muy concretas de las ramas tecnológicas o Steam", reconoció Cabello.