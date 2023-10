Linda Albareda: "Siempre merece la pena entregarse a los demás"

Carmen ‘Linda’ Albareda: cuatro hijos, trece nietos… y vendiendo en el Rastrillo Aragón.

Ya llevo 30 años. Unas tías me hablaron de la idea y me metieron. Y aquí me he quedado, en el estand que ahora se llama ‘La alcoba de la abuela’. Soy la encargada junto a Carmen Ortiz de Urbina.

¿Por qué lo hace?

Porque me nace, porque considero que siempre merece la pena entregarse a los demás. Mucho más a los que más lo necesitan.

Bien explicado y con muy pocas palabras. Ya sabe usted que todo lo que necesita muchas palabras para explicarlo suele ser humo…

¡Ja, ja, ja! Siempre es bueno hacerle caso al corazón. Todos los que vamos a participar en el Rastrillo, desde el día 27 de octubre al 5 de noviembre en la Sala Multiusos, nos mueve el mismo fin: la solidaridad. Somos 800 voluntarios. Y no solo trabajamos estos días, sino todo el año en lo que requiere el estand: se retiran muebles, se adecentan...

Quedan de lujo. La verdad es que se lo montan sensacional: en el Rastrillo hay de todo.

También hay estands de ropa nueva y vieja, deportes, libros, pastelería, alimentación, vino, regalos, hogar… Incluso bar y restaurante.

Desde luego, se puede echar la mañana o la tarde en el Rastrillo.

Pues claro que sí. Y además, se colabora en una obra social importante. El año pasado recaudamos 600.000 euros. Este año dedicaremos el dinero al proyecto Vesta.

¿Vesta?

Era la diosa romana del hogar. Pretendemos mejorar la calidad de vida de 61 personas en riesgo de pobreza. Habitan en viviendas que han ido llegando a la fundación y se les ha cedido durante un tiempo. Después, pagan un alquiler simbólico. Pretendemos hacerles sus casas, esto es, sus vidas más confortables. Todo el mundo necesita un hogar.

¡Qué historias tan bonitas cobija la Fundación Ozanam!

Nació a través del Consejo Provincial de las Conferencias San Vicente de Paúl de Zaragoza, que puso en marcha la obra social Federico Ozanam. Gestionada desde sus comienzos por la Sociedad San Vicente de Paúl, arrancó pequeña y con pocos recursos en una de las zonas más castigadas de la ciudad de Zaragoza: el barrio de San Pablo. La fundación se constituyó 1990. El Rastrillo existía desde hace 36 años.

Su labor protectora es extraordinaria.

A fecha de hoy, cuenta con 900 trabajadores. Yo soy voluntaria, igual que el presidente, Fernando Galdámez. Todo el patronato somos voluntarios.

Todo tiene quien todo da…

Damos clase, visitamos ancianos, ayudamos a inmigrantes a rellenar impresos, también tenemos agencia de colocación.

La bondad es el mejor indicador de superioridad, Linda.

Además de las oficinas centrales en Pignatelli, la fundación también cuenta con centros operativos en Boggiero, centros de cursos de empleo en Ramón y Cajal, centros para menas…

¿Dónde están los centros para menas?

No estoy autorizada a indicarlo.

Entendido.

También hay talleres de costura, siete residencias de ancianos con 625 plazas y escuela de segunda oportunidad.

¿Escuela de segunda oportunidad?

Sí. Se prepara a 85 personas para ganarse la vida.

Ganarse la vida…

Se les saca de la calle. Aunque tengan la autoestima muy baja, se les recupera, se les forma.

Qué grandes, Linda, ¡qué grandes!

Ahora estamos formando camareros: nos adaptamos a las necesidades de cada momento.

¡Qué necesarios son ustedes!

Mi presidente dice que ojalá no hiciese falta la fundación. La pandemia supuso un corte importante en las actividades, pero se tomó la decisión de no despedir a nadie por los principios cristianos que nos mueven.

Por aquí veo gente de todos los credos.

Los cristianos ayudamos a quien lo necesita, sin considerar su credo. Así he educado yo a mis hijos y así obra la fundación.

Nada le rebatiré yo...

Y muchas gracias por visibilizar esta obra social.