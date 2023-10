Un tribunal militar juzga a dos excadetes por abusar sexualmente de una compañera en la Academia General de Zaragoza

El Tribunal Militar Territorial de Barcelona está juzgando esta semana a los excadetes Ivan B. M., de 21 años, y José Manuel N. M., de 23, de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, acusados de abuso sexual a una dama cadete que estudiaba también el primer curso con ellos en 2021. El fiscal y la acusación particular piden nueve años de prisión por la supuesta violación, ocurrida en las duchas de los baños.

Los hechos denunciados tuvieron lugar la noche del 23 de abril de 2021. El juicio se celebra a puerta cerrada por petición de la acusación particular y está previsto que concluya el viernes.

La fiscal y la acusación particular pide tales penas porque considera probado que la joven cadete fue penetrada vaginalmente por los dos acusados en contra de su voluntad. Además, denuncian que otros seis cadetes asistieron como testigos a los hechos tras haberse dirigido a ella con tono de burla en la zona de acceso a una camareta. En los tres días que lleva el juicio han declarado 18 testigos: la mayoría del curso de la víctima y los acusados, además de dos guardia civiles y siete peritos.

El fiscal jefe del Tribunal Militar Territorial y el abogado de la acusación particular, Antonio José Muñoz González, han mantenido en la sesión de este miércoles la solicitud de nueve años de cárcel para los dos acusados por el abuso sexual, previsto en el artículo 49 del Código Penal Militar, de acuerdo con el Código Penal en su modalidad acceso carnal por vía vaginal.

Además, las acusaciones han reclamado el pago de una indemnización de 15.000 euros a la víctima entre los dos excadetes por la responsabilidad civil. En su petición solicitan que ambos no puedan residir en la misma ciudad que ella, y que se les impida comunicarse con la mujer y acercarse a menos de mil metros.

Los dos excadetes acusados fueron expulsados

Los dos acusados fueron expulsados de la Academia General Militar de Zaragoza tres meses después del suceso, en agosto de 2021, por aplicarles una baja disciplinaria por comportamiento indebido.

En su declaración judicial los excadetes han mantenido su versión de que este encuentro sexual fue consentido por la dama cadete. Pero ella lo ha negado en su testimonio, que se ha realizado por videoconferencia, según fuentes jurídicas.

En la versión que defiende la víctima y apoyan las acusaciones (el fiscal jefe del Tribunal Militar Territorial y la acusación particular) explicó que la noche de los hechos acudió a la cita con los dos cadetes en la camareta 113, aunque no tenía ganas de ir. Al llegar se encontró con la presencia de otros seis caballeros cadetes en la zona de acceso que parecían “estar al corriente” del encuentro y se dirigieron a la chica diciéndole que si llegaba el alférez de cuartel se tendría que esconder debajo de la mesa y “hacer un trabajillo” en referencia a una felación.

Una camareta de los alumnos de primer curso de la Academia General Militar. José Miguel Marco

Según la versión de la víctima, aunque la dama cadete les dijo que no se sentía bien y que no era momento de hacer nada, ella destacó que Ivan B. M. le indicó que no se fuera y que se dispusiera a mantener relaciones sexuales como habían pactado. En ese momento, el excadete le cogió del brazo cuando hizo ademán de marcharse, la condujo a la zona de duchas de los baños, donde ella insistió en “no hacer nada” con los dos acusados porque “le daba corte” y “se quería ir”.

Agresión sexual en la ducha

El segundo acusado, José Manuel N. M., se personó en las duchas de los baños, según la versión de la chica, y la desnudaron entre los dos acusados, quienes también se quitaron la ropa. Ella delató que fue penetrada vaginalmente por ambos, permaneciendo mientras tanto paralizada, bloqueada e inerme, sin llevar a cabo reacción alguna. Durante la agresión sexual, agregó, los caballeros cadetes que se encontraban en el exterior de la zona de duchas y baños, “abrían y cerraban la puerta corredera” y “encendían y apagaban las luces del reciento a modo de juego o burla”.

Al día siguiente de los hechos, la joven se encontraba “apesadumbrada y llorosa” cuando normalmente era risueña y con buen ánimo. Se cruzaron varios mensajes por WhatsApp con Ivan B. M. donde le reiteró que “no le apetecía” y menos “después de los comentarios de mierda que escuché” (del resto de los cadetes que esperaban en la camareta), por lo que le reiteró: “Empecé a sentirme como una mierda. Y te dije varias veces que me quería ir”.