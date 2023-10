Sonia Fita, paciente de cáncer de mama: "No me podía creer que me pasara esto a mí siendo tan joven"

A Sonia Fita, natural de Valencia, de 39 años, le diagnosticaron cáncer de mama en 2022. Desde entonces ha pasado por tres operaciones, se ha sometido a quimioterapia y a radioterapia y hoy en día continúa con tratamientos. "Un día me noté un bulto en un pecho", recuerda desde Paracuellos de Jiloca, en la comarca de Calatayud, donde reside: "Claro que se me pasó por la cabeza que pudiera ser cáncer, pero luego pensé cómo va a ser eso con lo joven que soy".

Ese fue el inicio de un largo proceso para hacer frente a la enfermedad. Acudió a su médica de Familia, que le pidió una mamografía. "Yo fui muy tranquila, convencidísima de que no era nada. Con mi edad no podía ser que tuviera cáncer de mama, porque las mamografías se recomiendan a partir de los 50", señala. "Yo soy una persona sana, no fumo, cuido mi alimentación, hago deporte… No lo podía creer".

En esa cita le hicieron una ecografía, una mamografía y una biopsia. Los resultados no fueron los esperados y la derivaron a Cirugía. "Y ahí me soltaron la bomba". La única alternativa era pasar por el quirófano en 15 días: "En un primer momento no me lo creía, me quedé totalmente bloqueada. Ni me quería operar, pensando que tenía que haber otra opción".

Sonia pasó por otras dos intervenciones. Y, después, tuvo que someterse a la quimioterapia. "Tenía mucho miedo a todo lo que eso conllevaba, afecta a la fertilidad. Justo en el momento del diagnóstico estaba con ideas de ser madre", relata.

Después de todo este proceso se encuentra "relativamente bien", y convive con los efectos y secuelas. "Anímicamente –cuenta– me hundí. Una amiga me aconsejó acudir a la Asociación de Mujeres Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama (Amac-Gema). Me acogieron muy bien. Yo me encontraba muy mal en aquellos momentos, me pareció muy bien ir a un sitio donde te pueden dar apoyo, puedes hablar con gente que ha pasado por lo mismo que tú". Hoy forma parte de la junta directiva.