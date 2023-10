De vigilante en Zaragoza a llevar el bar de un pueblo de Teruel: "Ahora vivo tranquila"

La despoblación en los municipios de Aragón es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta esta Comunidad Autónoma, por la baja densidad demográfica unida a un desequilibrio territorial que concentra la población (700.000 de sus 1.300.000 habitantes) en Zaragoza capital y deja despobladas amplias zonas del territorio, como en la provincia de Teruel. Esta introducción del informe del Justicia de Aragón, del año 2000, se contradice con el deseo de Pilar Marruedo, una zaragozana de 65 años, que optó por dejar su ciudad natal, donde llevaba toda su vida trabajando como escolta y vigilante de seguridad, para irse a llevar el bar de Moscardón. Se trata de un municipio de Teruel próximo a Albarracín que ha pasado de tener una población de 338 habitantes en 1950 a los 52 que quedan ahora, según los datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística).

Una ex escolta de 65 años que ha trabajado toda su vida en la capital aragonesa opta por llevar un bar en Moscardón, de 52 habitantes, y defiende el cambio

¿Por qué te vas de Zaragoza a trabajar en un pequeño pueblo de Teruel?, le preguntamos a Pilar Marruedo, y ella lo tiene muy claro: “Por la tranquilidad. Vivo en una casa del Ayuntamiento de Moscardón y el bar está debajo. No tengo que ir en autobuses para llegar al trabajo. Y además, estaba de vigilante de seguridad en el Centro de Menores en Zaragoza, con sus turnos, y hasta me llevaba trabajo a casa”.

Vista de Moscardón, en la sierra de Albarracín. Heraldo

Esta aragonesa es un ejemplo contrario a la evolución de la población en Aragón y ella lo lleva con mucha satisfacción, tras haberse aclimatado al negocio hostelero y a los acogedores vecinos del pueblo de la Sierra de Albarracín, muy ligada a la madera. “Vine en el mes de febrero a este pueblecito de Moscardón, que apenas tiene 52 habitantes y son una gente muy acogedora, me han acogido muy bien. Al principio, el cambio fue un poco brusco pero yo buscaba calidad de vida porque llevaba más de 20 años trabajando en seguridad privada. Llega un momento en que quemas etapas porque con los turnos no tienes vida”. Explica así el motivo de su cambio de la ciudad a un pueblo. “Aquí he conseguido paz y tranquilidad para el resto de la vida laboral que me queda (hasta los 67 años). En este bar, que es una concesión municipal, me han dado también una vivienda y así la calidad de vida es doble”.

Para tomar esta decisión, a Pilar Marruedo le ayudó que una persona que gestiona el Parque Faunístico La Maleza en la sierra de Albarracín le contó que el Ayuntamiento de Moscardón había anunciado que necesitaban a alguien para llevar el bar y les ofrecían la casa. Aunque el cambio era drástico, la ex escolta se convirtió rápidamente en hostelera. Así pasa desde la cafetería al gin tonic o los cócteles, y muchos bocadillos, para hacer del bar una segunda vivienda de “la gran familia” que integran los moscardonenses y, en verano, los turistas que proceden de Valencia o de Cataluña.

Edificio del Ayuntamiento de Moscardón, donde está el bar que lleva Pilar Marruedo. Heraldo

Esta localidad turolense está ligada a la agricultura si bien también hay alguna explotación de ovejas. El alcalde Manuel Murciano Vicente (PAR), de 82 años, es el más veterano de Aragón porque lleva la undécima legislatura al frente del concejo turolense y es el único que resiste desde las primeras elecciones municipales en plena Transición, en 1979.

En verano se cuaduplica la población

Pilar Marruedo cuenta que en verano se cuadruplica la pequeña población de Marruedo porque regresan los emigrantes o turistas que proceden de Cataluña y Valencia, donde muchos tuvieron que emigrar en los años 70-80-90 y entonces suelen regresar a su pasado. Así celebran las fiestas de San Roque, entre el 7 y 15 de agosto, y el silencio del invierno se convierte en el bullicio del verano.

“El más joven del pueblo tiene 13 años, hay varios adolescentes que van en autobús al colegio de Alabarracín, pero creo que aquí hay un gran potencial con la riqueza de la madera y cuando crece la población en verano”, incide la zaragozana que va a pasar dos años al frente del bar. “Cuando vine aquí no huía de nada, sino que buscaba calidad de vida y la he logrado”.

Esta mañana llega el coche con el pan y se oyé de fondo al hablar por teléfono con la zaragozana. Su horario habitual del bar ronda las diez horas, desde 9 a 14.00 a una tarde que empieza con el guiñote sobre las 17.00 y llega hasta las 21.00 o las 22.00. Cierra los lunes y pudo estar una semana de vacaciones, pero espera disfrutar otra para Navidades.

Comprar medicamentos para los mayores

La convivencia con los vecinos de Marruedo, donde no hay ninguna tienda, les lleva a que las salidas para comprar en Albarracín o llegar a Teruel les lleva a hacer encargos para adquirir, sobre todo, medicamentos para la gente mayor que ya no suelen salir del pueblo.

En esta coyuntura, Pilar defiende su apuesta porque la presión que sufría con la vida laboral en Zaragoza ahora destaca “el valor que tiene el bar que lleva como vida social” para las reuniones de los moscadonenses y los visitantes que llegan hasta esta localidad.

“Os animo a los aragoneses a que vengáis a conocer la sierra de Albarracín, un entorno muy bonito, y este pueblo de Moscardón que tiene mucho potencial, desde que la gente venga como turistas y hasta los que puedan quedarse aquí”, proclama en su despedida en un vídeo que graba en el bar. “Hay vidilla aunque somos pocos y se pueden crear muchos proyectos. Yo estoy encantada de estar aquí”.