Alcaldes en Aragón: cuando la pasión por sus pueblos y la política no tienen edad

Cuando Manuel Murciano, alcalde de Moscardón (Teruel), de 82 años, y Conrado Sicilia, regidor de Acered (Zaragoza), que los cumplirá en unos días, asumieron por primera vez esta responsabilidad, uno de los primeros proyectos que acometieron fue asfaltar las calles de tierra. Sus homólogos de menor edad, Pedro José García, primer edil de Valdelinares (Teruel), de 25 años, y Cintia Liarte de Nigüella (Zaragoza), de 26, forman parte de los jóvenes que trabajan por el presente y futuro de sus pequeñas poblaciones.

Murciano lleva 45 años al mando de su municipio en la Sierra de Albarracín, desde las primeras elecciones democráticas en 1979. Esta será su duodécima legislatura al frente de este municipio de 60 vecinos, que este verano se multiplicarán hasta los 400. Se estrenó en el sillón con UCD, luego se fue al PP durante dos décadas y este será su sexto mandato con el PAR. Después de tanto tiempo asegura que no ha perdido ni un ápice de ilusión por acometer proyectos nuevos: "Nací aquí, me crie aquí y solo quiero que el pueblo se mantenga vivo". El Ayuntamiento funciona como concejo abierto, cuenta con dos tenientes de alcalde y las decisiones se adoptan en una asamblea vecinal "en la que el alcalde propone y los vecinos disponen", describe.

Manuel Murciano: "Las ideas en mi pueblo van por delante de los recursos. Hay mucho atasco en la concesión de la subvenciones, que son vitales para todos los proyectos que se llevan a cabo en localidades pequeñas"

Murciano defiende que un pueblo es "como una casa" y siempre queda algo por hacer. Están ultimando el acondicionamiento de dos viviendas de alquiler para entre ocho o diez inquilinos y espera retomar el del molino harinero "que se paralizó en 2007". Quiere construir un nuevo depósito de agua potable y acometer obras de mejora en los dos hoteles y el restaurante municipales cuya gestión se saca a concurso. Está orgulloso de que resida un grupo de "chavales" de entre 10 y 17 años. Reivindica "más inversiones" en núcleos como el suyo: "Las ideas en mi pueblo van por delante de los recursos. Hay mucho atasco en la concesión de las subvenciones".

"Mientras pueda daré guerra"

En que los pueblos pequeños necesitan el "impulso financiero" de otras instituciones coincide Conrado Sicilia. Es alcalde de Acered, un municipio con 140 personas empadronadas, y cumplirá 82 años este julio. Ya fue primer edil entre 1983 y 1987 por el PP pero lo dejó "porque mis hijos eran pequeños y tenía que estar donde tenía que estar". En 2007 cogió el bastón municipal con el PAR y afronta su quinto mandato consecutivo, aunque esta vez bajo las siglas del PP. De cinco ediles, la lista que encabeza ha obtenido cuatro y uno el PSOE.

Conrado Sicilia: ""Me anima a seguir que hay muchas cosas por hacer aún en el pueblo y que la gente nos apoya a la hora de votar. Mientras me lo permita la salud y pueda seguiré dando guerra"

"Me anima a seguir que hay muchas cosas por hacer y que la gente nos apoya. Mientras me lo permita la salud y pueda seguiré dando guerra", asegura. Anda "enfrascado" en encontrar carpinteros para arreglar las puertas del Ayuntamiento, la iglesia y una ermita. Espera terminar la rehabilitación de dos casas municipales y "acondicionar un albergue". Otra asignatura pendiente es la restauración del órgano de la iglesia, "uno de los mejores de Aragón", afirma. Esta satisfecho de que, aunque no tienen escuela, haya siete niños de primaria que van al colegio de Daroca, y cuatro que acuden al instituto en Calatayud. Atraer nuevos pobladores lo ve difícil: "Vienen extranjeros a recoger la cereza, pero cuando acaba la temporada se van. Con la agricultura como principal fuente de trabajo es difícil".

Pedro José García: "Falta juventud que se implique en la política y más en los pueblos pequeños. Entré como alcalde con 21 años y pensaba que en estas elecciones habría alguien más joven que yo"

"Falta juventud en la política"

"Falta juventud en la política, y más en los pueblos. Entré como alcalde con 21 años y pensaba que en estas elecciones habría alguien más joven que yo", cuenta el alcalde más joven, el de Valdelinares, Pedro José García (PP), ganadero de profesión. Se metió en política "porque quería hacer cosas por el pueblo" y repite con dos de tres ediles y uno del PSOE.

Este mandato confía en concluir proyectos que han echado a andar, como el acondicionamiento interior del polideportivo y la instalación de placas solares para abastecer a los edificios municipales y a los vecinos. Otra "pelea" es la mejora de la carretera entre Allepuz y Valdelinares para salir a Teruel "que está en muy mal estado", dice. También busca un solar para un aparcamiento a las afueras del núcleo que evite que los coches aparquen por las calles en la temporada de esquí. Le preocupa que se mantenga la escuela que el próximo curso tendrá solo 3 niños.

Cintia Liarte: "Es un reto importante para mí y una nueva etapa. Y de momento me lo están poniendo fácil"

Que se necesita gente joven en la política también lo dice Cintia Liarte, primera alcaldesa de Nigüella a sus 26 años por CHA. Por su trabajo, periodista, reside en Zaragoza. El apego al pueblo de su familia, "en el que siempre he pasado veranos y fines de semana", y que fue a más durante la pandemia, le animó a dar el salto de la comisión de fiestas a una lista que ha vuelto a conseguir dos ediles frente a uno del PP. Entre sus propuestas para esta localidad de 60 vecinos censados está crear alguna infraestructura deportiva para los jóvenes y recuperar las antiguas escuelas como centro social. "Es un reto importante y una nueva etapa -concluye-, y de momento me lo están poniendo fácil".