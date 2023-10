Marina Rivera: "Es una satisfacción poder hacer mi carrera profesional en mi ciudad, Barbastro"

La secretaria del Ayuntamiento de Barbastro, Marina Rivera Lleida, una barbastrense de 29 años, ha sacado la número uno de la oposición interna de la Administración Local a la que se presentaron 600 secretarios e interventores, de los que aprobaron 100, para poder trabajar en su función para ciudades de hasta 20.000 habitantes.

Marina Rivera Lleida se graduó en el Doble Grado en Derecho y Ciencia Política en 2017, en la Universidad Autónoma de Madrid, y aprobó la oposición de Secretaria al año siguiente. Ha pasado por varios destinos hasta llegar al municipio donde nació.

Por su parte, Marina Sevilla, directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, felicitó en X (antes Twitter) a la opositora aragonesa Marina Rivera por haber sacado la mejor nota de España de esta oposición para habilitados. Ella precisa en la entrevista con HERALDO que compartió ese puesto número uno, con una nota de 21,5 sobre 30 con otro compañero de Barcelona.

¿Cuánto tiempo ha tenido que prepararse para este examen y en qué ha consistido?

El examen lo estuve preparando durante cuatro meses y medio aproximadamente. Comencé a mediados de noviembre del año pasado y nos examinamos en Madrid a finales de marzo de este año. La preparación ha sido intensa, le dedicaba al examen todas las tardes de la semana, dado que por las mañanas tenía que acudir a mi trabajo en el Ayuntamiento; el fin de semana también estudiaba por la mañanas. El examen consistió en varios casos prácticos que versaban sobre materias relacionadas con el trabajo que desempeñamos los secretarios dentro de nuestra función de asesoramiento legal preceptivo en las entidades locales, el tiempo máximo para responder a los supuestos prácticos era de cuatro horas y aunque parezca mucho tiempo, a la mayoría de los opositores nos pareció poco a la vista de la extensión del examen.

¿Ha necesitado preparador o le servía con su tarea habitual?

He necesitado preparador para este examen de promoción interna, y sin duda gran parte del éxito se lo debo a él. Desde luego, no sirve con la tarea habitual y hay que estudiar, dado que en el examen se pregunta por supuestos complejos y que, en raras ocasiones, se pueden ver en el desempeño diario del trabajo en los Ayuntamientos. Un día a la semana tenía clase online con el preparador, que consistía en debatir y corregir las respuestas que dábamos a los casos prácticos que él nos planteaba. El preparador nos recomendaba que hiciéramos los casos prácticos como si del examen se tratara, y dentro del tiempo estipulado (cuatro horas). Por ello, la preparación en definitiva consistió en hacer muchos casos prácticos y en repasar muy bien toda la legislación, dictámenes, informes y sentencias recientes.

"La preparación me ayudó mucho en el desempeño de mi trabajo diario porque me obligaba a estar en constante actualización en normativa, doctrina y jurisprudencia"

¿Cómo le ha sentado haber sacado la número uno de la oposición de secretarios y cómo va a suponerle en su trabajo diario en Barbastro?

Estoy muy contenta con el resultado que he obtenido en el examen de promoción interna de Secretaría de Entrada, la verdad es que no me esperaba un resultado tan bueno porque fue un examen bastante largo y complicado. La preparación me ayudó mucho en el desempeño de mi trabajo diario porque me obligaba a estar en constante actualización en normativa, doctrina y jurisprudencia. En 2018 aprobé Secretaría-Intervención y la satisfacción fue inmensa porque entonces me dedicaba a la oposición en tiempo completo. En este caso, ha sido diferente porque ya estaba trabajando, pero muy gratificante igualmente dado que el tiempo de preparación ha sido más escaso pero al final ha habido un resultado muy bueno.

¿Qué carrera profesional ha llevado después de haberse graduado en Derecho y Ciencia Política, en la Universidad Autónoma de Madrid?

Al terminar el Doble Grado en Derecho y Ciencia Política y Administración Pública en 2017, me puse directamente a opositar a Secretaría-Intervención. Un año después, en 2018, aprobé la oposición y durante el curso selectivo en Madrid hacíamos prácticas en un Ayuntamiento y cursábamos el Master en formación de los Funcionarios de la Administración Local con habilitación de Carácter Nacional. Al terminar el Máster y el curso selectivo, comencé a trabajar en noviembre de 2019.

El primer destino donde estuve era una agrupación secretarial de tres municipios, que no superaban ninguno de ellos los 400 habitantes, apenas tenía personal y allí tenía que hacer todo tipo de funciones. Posteriormente, concursé al Ayuntamiento de Graus donde estuve seis meses pero aprendí muchísimo. Luego, mi destino fue la Secretaría del Ayuntamiento de Barbastro, donde trabajo en la actualidad. Durante todo este tiempo, he realizado dos postgrados en la Universidad de Zaragoza: uno en especialización en Derecho Local de Aragón y otro en especialización en contabilidad y auditoría de las Administraciones Públicas Territoriales, así como cursos de formación en diferentes materias. Ahora en el mes de noviembre, tras aprobar la promoción interna, tenemos que realizar un curso de tres 3 semanas que imparte el Instituto Nacional de Administración Pública.

"Nuestro trabajo es silencioso y muchas veces desconocido"

¿Para una licenciada barbastrense lo más grande es quedarse en su tierra para trabajar, algo que no pueden hacer compañeros suyos de Derecho que hacen judicaturas, como le pasó a su paisano Gonzalo Mariño (número uno de la promoción 71 de los jueces) que fue destinado a Ibiza?

En mi caso la tierra ha tirado mucho desde siempre. Cuando decidí opositar, además obviamente de elegir una oposición que tratara materias que fueran de mi agrado, me fijaba mucho en aquellas que permitieran trabajar en lugares que no fueran grandes ciudades. Yo soy de Barbastro y es una enorme satisfacción para mi poder realizar mi carrera profesional en mi provincia y ahora mismo, en mi ciudad. Creo también que es importante crear oportunidades de trabajo en los pequeños municipios para que todo el talento no se escape a las grandes ciudades. En este sentido, las oposiciones al cuerpo de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional (Secretaría, Intervención, Tesorería), permiten que personas con formación puedan prestar servicios en los más de los 8.000 Ayuntamientos que tiene España, desde el más pequeño, hasta aquellos de mayor tamaño, y también en Comarcas o Diputaciones Provinciales.

¿Cómo cree que se puede mejorar su trabajo para que los ciudadanos puedan notarlo?

Creo que mi trabajo es desconocido para muchas personas. En todos los Ayuntamientos se tienen que realizar las funciones correspondientes a Secretaría (que son la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo), las correspondientes a Intervención (control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria y función de contabilidad) y las correspondientes a Tesorería y recaudación. En ocasiones estas funciones las hace una única persona (en aquellos municipios más pequeños) y en los municipios más grandes hay tres funcionarios que desempeñan cada una de las anteriores.

Sin la realización de las funciones anteriores, la Administración municipal no puede funcionar correctamente. Pero como decía, nuestro trabajo es silencioso y muchas veces desconocido, dado que siempre la cara visible del Ayuntamiento es el alcalde y los concejales.