La DGA defiende el diseño de un plan estratégico por la Universidad para abordar el modelo de financiación a partir de 2026

El Departamento de Educación quiere que la Universidad de Zaragoza elabore un plan estratégico que sirva de referencia para el modelo de financiación a partir de 2026. Así lo ha explicado la directora general de Universidades, María Luisa Feijóo, quien ha asegurado que desde el campus público ya se trabaja en ello. "Tiene que tener una financiación adecuada a sus retos y necesidades", ha subrayado en su primera comparecencia en la Comisión de Educación, en la que ha abogado por una educación de calidad, que busque la "excelencia" y con un diálogo constante con las universidades.

"Necesitamos gestionar adecuadamente los recursos que son escasos", ha apostillado Feijóo. En este sentido, ha lamentado que el actual modelo tiene unas partidas "muy rígidas" y le preocupa que "no garantiza la estabilidad económica". Y, por ello, ha apostado por empezar a trabajar ya en el modelo que se pondrá dentro de años. "En los próximos meses se va a analizar la capacidad y necesidad de financiación, pensando en las mejores opciones", ha apostillado, haciendo una referencia directa al estudio presentado hace un año, a petición del anterior Ejecutivo, por la Airef.

La directora general de Universidades también ha explicado que tiene previsto reformar las becas de postgrado, después de que este curso el anterior Ejecutivo autonómico no las hubiera convocado, aunque no ha detallado cuáles podrían ser las opciones. Asimismo, en el caso del resto (Erasmus, movilidad y becas salario), una vez se adjudiquen, van a "evaluar los resultados" y asegurar que "se cumplan sus objetivos", puesto que ha señalado que las salario, con menos solicitudes que becas en sus tres convocatorias, "no se está logrando".

Respecto a las tasas, se ha referido a la necesidad de cumplir con lo recogido en la nueva Ley de Universidades (LOSU) y ha asegurado que ya se la lanzado una propuesta para adaptar, de acuerdo a la nueva normativa, la legislación aragonesa. En cuanto a la ordenación académica, el objetivo es obtener una educación de "calidad", que busque la "excelencia" y en continuas conversaciones con las universidades existentes (la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge). Y ha puesto el foco en la contar con una oferta "equilibrada" en la demanda y orientada a la empleabilidad de los egresados.

Ante las dudas de la diputada socialista María del Carmen Soler, ha asegurado que la universidad no quedará en un segundo plano dentro de las consejería. Desde CHA, Isabel Lasobras, ha preguntado por la política de tasas, recordando que la apuesta en Europa es eliminar las "barreras económicas", mientras que Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha pedido nuevas titulaciones de la rama sanitaria como un grado en Neurociencia o una nueva aula de la UNED en Utrillas. Desde Podemos, Andoni Corrales, evidenciado en el trabajo llevado a cabo por la anterior consejera, Maru Díaz.