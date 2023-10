IU critica un corte de micrófono en las Cortes y el PP lo achaca a una "mala interpretación" del gesto

Con la palabra en la boca y mudo. Así se ha quedado este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón el diputado de Izquierda Unida (IU), Álvaro Sanz, durante su intervención sobre el brote de gastroenteritis de Tarazona y la gestión que ha hecho del mismo el Departamento de Sanidad cuando el presidente accidental de la Mesa, el popular Ramón Celma, ha cortado el micrófono.

La formación de izquierdas ha criticado que es "inaceptable" y "claramente excesivo". Desde el Partido Popular (PP) han señalado que se trata de una "mala interpretación" y que Celma solo pretendía que Sanz escuchara con claridad que estaba sobrepasando los minutos de los que disponía.

En el vídeo de la sesión se puede escuchar cómo Celma le apercibe en un par de ocasiones diciéndole "señor Sanz", algo habitual en la vida parlamentaria cuando los diputados empiezan a alargarse en sus discursos. El representante de IU le contesta "acabo enseguida presidente" mientras continúa su alocución. Segundos después el micrófono se apaga. Celma, tras apuntar "continuamos con el pleno", le explica que proporcionalmente "tiene mucho más tiempo que el resto del grupo parlamentario". A Sanz se le ve volverse hacia él y decirle "esto es increíble" antes de regresar a su escaño.

"Han sido 26 segundos que el vicepresidente ha usado más que yo para interrumpir el final de mi intervención y que al final se han saldado con el corte de micrófono, algo que no había ocurrido en los últimos años, incluso en los debates más acalorados, que no era el caso", ha señalado Sanz. "Ha comenzado la legislatura y vemos que la Mesa de las Cortes está haciendo cosas que no se habían visto hasta ahora, nos preocupa que no sepan el papel que representa la función que ejercen", ha concluido el diputado de Izquierda Unida.

Desde el Partido Popular han precisado que no ha habido ninguna intención de quitar la palabra al representante de IU y que se le hubiera dejado continuar unos segundos más para que hubiera concluido sus explicaciones, como suele hacerse en las sesiones parlamentarias. En este sentido, han manifestado que así ha ocurrido en el resto del pleno con todos los intervinientes sin excepción.