La DGA instalará sistemas de luz ultravioleta en los cuatro municipios afectados por el brote de Tarazona

Las soluciones a corto y medio plazo para que la contaminación del agua de boca de Tarazona, Novallas, Torrellas y Los Fayos no se repita en el futuro están sobre la mesa. La DGA estudia la instalación de sistemas de luz ultravioleta en las potabilizadoras de estos cuatro municipios, al tratarse del proceso más eficiente para erradicar el protozoo 'cryptosporidium' que ha provocado un brote de gastroenteritis que deja 508 casos, ninguno en las últimas 24 horas.

Además también valora la construcción de un nueva captación en la cabecera del río Queiles, donde no se ha detectado la presencia de este parásito, con una tubería de 7,2 kilómetros que precisaría de una inversión de cuatro meses. De momento, no se sabe cuándo los más de 11.000 vecinos de estas cuatro localidades podrán volver a beber agua del grifo, ya que hasta la semana que viene no se conocerán los resultados de una nueva batería de análisis que descartarán o no la presencia del microorganismo causante de esta crisis de salud pública en las redes de abastecimiento.

En cuanto al foco de la contaminación, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha asegurado que ya "ha propuesto" a la Junta de Castilla y León que lleve a cabo análisis en la piscifactoría de Vozmediano. Las muestras tomados en el tramo de cabecera del Queiles demuestran la presencia del parásito justo después de esta instalación.

Bancalero ha señalado que sería necesario hacer "una intervención" en esta infraestructura "incluso tomando muestras de los peces". No obstante, ha recordado que quien tiene competencias para ello es la vecina comunidad y que la decisión también se puede acordar con el Ministerio de Sanidad, que desde el pasado lunes coordina las actuaciones que llevan a cabo las tres comunidades afectadas por esta situación: Aragón, Castilla y León y Navarra.

Estas son algunas son algunas de las conclusiones que se han alcanzado en la reunión que ha mantenido este miércoles el titular de Sanidad con los alcaldes y representantes municipales de las cuatro localidades. También han asistido al encuentro la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán; el director gerente del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún y el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

"No existe ocultismo por parte de la DGA"

El consejero de Sanidad, a preguntas de los medios de comunicación, ha salido al paso de las declaraciones de su homólogo de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en las que aseguraba que no tenía comunicación oficial sobre los análisis que situaban el origen del brote de Tarazona en la provincia de Soria. Así, ha asegurado que este mismo martes se le transmitió "de forma ofial toda la información con resultados de análisis", pero que más allá de este trámite han mantenido continuas conversaciones desde que se declaró el brote.

"Priorizaremos siempre la seguridad sanitaria y la salud pública de nuestros ciudadanos antes de que un documento tenga número de registro", ha afirmado con ironía sobre este asunto. Y ha defendido que desde el Ejecutivo aragonés siempre se va a ser "proactivo" como hasta ahora. "No existe ocultismo por parte de la DGA", ha concluido.

Las dos soluciones se abordan de "forma paralela"

Bancalero ha explicado que el Instituto Aragonés del Agua va a "abordar" de "forma paralela" tanto la implantación de potabilizadoras con tecnología ultravioleta como la nueva captación en el Queiles. En el caso del sistema de luz ultravioleta se estima que el coste no superaría los 500.000 euros y en un mes podrían estar instaladas, aunque el problema radica en el tiempo que tardarían las empresas en suministrar los materiales.

La nueva captación de agua precisaría de 3 millones de obras y los trabajos no podrían comenzar hasta dentro de cuatro meses aún declarándola como una actuación de emergencia para agilizar la tramitación. El consejero ha asegurado que el Ejecutivo autonómico dispone de "fondos" para abordar estas inversiones, pero que sería bienvenida la colaboración económica del Ministerio de Sanidad.

El consejero de Sanidad, en el centro de la imagen, en un momento de la reunión de este miércoles Francisco Jiménez

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha abogado por llevar a cabo ambas iniciativas que considera "compatibles". El Ayuntamiento turiasonense ya cuenta con una anteproyecto para la tecnología ultravioleta que necesita llevar a cabo una "modificación de calderería y tuberías" en la actual potabilizadora.

La nueva captación en el Queiles, que para el regidor es una medida "definitiva" iría desde la cabecera del río a conectar con la actual conducción. Jaray ha detallado que los 7,2 kilómetros que separan ambos puntos discurren por un paraje "relativamente accesible" y por un "camino de propiedad pública" lo que evitaría las expropiaciones.

El llenado de los depósitos de Tarazona con agua potable transportada, una alternativa que se planteó en la reunión mantenida esta semana con el Ministerio de Sanidad, se ha descartado. "Es técnicamente inviable -ha dicho el consejero del ramo-. Supondría más de 15.000 metros cúbicos de agua cada día y no tiene suficientes cisternas".