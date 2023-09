Pérez Forniés critica la política de "tierra quemada" de Faci y la situación económica dejada hasta diciembre

La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ha cargado este jueves contra la política de "tierra quemada" aplicada por su predecesor, Felipe Faci, y ha calificado de "película de terror" lo sucedido durante sus primeros días en el departamento en relación a la contratación de profesionales, culminación de infraestructuras, funcionamiento de rutas escolares y la difícil situación económica que tienen hasta diciembre. "Dejaron sin pagar 3,7 millones de euros de gastos del curso pasado a los institutos", ha ejemplificado. Todo ello, entre los reproches de la oposición, que ya empieza a hablar de "recortes.

Su comparecencia en el pleno de las Cortes para abordar el inicio del curso escolar ha sido un cruce constante de acusaciones entre la popular y diputado socialista, Ignacio Urquizu, quien ha criticado la situación de los colegios Ana María Navales y María Zambrano, de Arcosur, y del instituto Martina Bescós, de Cuarte de Huerva. Asimismo, ha recordado los problemas con las rutas escolares y la contratación de los técnicos de educación infantil y los auxiliares de educación especial. "Son 45 menos que el curso pasado. Empiezan a enseñar la patita", ha afeado, para seguidamente asegurar que lo que hacen los populares cuando están el Gobierno es "recortar, recortar y recortar".

Unas acusaciones ante las que Pérez Forniés no ha dudado en asegurar que, tras ganar el PP las elecciones autonómicas, "los acontecimientos se precipitan en la Consejería de Educación" y comienza la política de "tierra quemada" de Faci. En este sentido, ha criticado el cese de un centenar de docentes de los servicios provinciales, por lo que "no había nadie para gestionar las contrataciones ni para escolarizar a los niños fuera de plazo".

Ha recalcado, además, que al no estar estos profesionales no se pudieron atender las demandas de los centros de auxiliares de educación especial y que el decreto de internalización de las técnicos de educación infantil lo "paró" el Departamento de Hacienda del cuatripartito. Respecto a las rutas de autobús, ha explicado que han traído empresas de Valencia, Castellón o Soria para asegurar el transporte. "En Zaragoza, la de Borja, nos cuesta 835 euros al día. Esto ha pasado por no planificar. Es una cuestión de oferta y demanda", ha recriminado a Urquizu.

La consejera ha cifrado en 1,5 millones de euros, la inyección que han tenido que hacer al transporte escolar para asegurar su funcionamiento hasta Navidad. A ello se añade la ampliación de crédito, de casi un millón de euros, solicitada para la contratación de los auxiliares de educación especial, cuyo presupuesto "ya se había gastado en junio". "Muchos de nuestros institutos hace mese que no pagan las facturas porque sus cuentas están en números rojos", ha asegurado, para explicar que se habían dejado pendientes de pagar 3,7 millones por gastos del curso pasado.

"El final de la legislatura fue firmar, firmar y firmar, que está muy bien, pero hay que presupuestar", ha recriminado. En este sentido se ha referido a los 16 millones de euros que cuesta la rebaja de una hora lectiva a los docentes, "en un solo trimestre", y a la infradotación de la concertada, para la que se aprobó una modificación presupuestaria de 112 millones de euros para los dos próximos cursos. La titular de Educación también se ha referido a las infraestructuras, con la puesta en marcha "muy parcial" de "múltiples centros". "Ahora tendremos que terminarlos para la que las familias vean la luz", ha apuntado. Algo que "compromete" los presupuestos hasta 2025.

La "inyección" de la concertada

Precisamente sobre esa "inyección" a la escuela concertada se ha referido la diputada de CHA, Isabel Lasobras, quien ha afeado que para eso sí que haya habido tiempo, pero no para otras cuestiones como la gestión de personal. Además de lo nombrado por Urquizu, ha recalcado la falta de docentes en secundaria y Formación Profesional (FP), donde desde principios de septiembre "hay listas de interinos agotadas" como las de Informática.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha asegurado que "lo más sangrante" es la falta de auxiliares de educación especial, algo que considera podría haber hecho "el primer día que entró"; mientras que el de IU, Álvaro Sanz, ha afeado el "victimismo inaceptable" de la consejera. Y, aunque ha reconocido que algunas cosas venían heredadas del Gobierno anterior, ha recalcado que Pérez Forniés podría haber hecho "más cosas" y haberlas hecho "de otra manera".

Más conciliador ha sido Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe, quien ha celebrado la apertura del colegio de Alacón y ha pedido que las prioridades sean "atender los problemas más serios". Además, ha propuesto crear puestos comarcales especiales para evitar, en futuros cursos, los problemas en la contratación de los auxiliares de educación especial. Por su parte, Alberto Izquierdo (PAR) ha agradecido "la sensibilidad" de Pérez Forniés y el trabajo llevado a cabo, mientras que Fermín Civiac (Vox) la animó a "levantar las alfombras y poner en marcha los ventiladores" para investigar las "irregularidades" de la anterior gestión. "Y si es necesario, traiga la investigación a esta Cámara. Desde Vox la apoyaremos", ha apuntado.