¿Cuál es el lugar favorito de las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel?

El coloquio organizado este miércoles por HERALDO con las alcaldesas de las tres capitales aragonesas, Natalia Chueca (Zaragoza), Lorena Orduna (Huesca) y Emma Buj (Teruel) ha dado para que ellas descubrieran algunos detalles personales o revelaran su opinión sobre algunos asuntos de actualidad fuera de su ámbito cotidiano. Por ejemplo, todas ellas han dicho cuáles son sus lugares favoritos en sus respectivas ciudades.

En las pantallas del Espacio Xplora, donde se ha desarrollado el acto patrocinado por Ibercaja, FCC, Tranvías de Zaragoza y Avanza, se han ido mostrando esos lugares especiales para las regidoras y cada una los ha ido comentando. Es el caso de Natalia Chueca, cuyo enclave favorito en la capital aragonesa está en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

Natalia Chueca, durante el encuentro informativo. Oliver Duch

Se trata de la rosaleda, un lugar con muchos años de historia pero que fue recuperado con Chueca de concejal de Servicios Públicos. “Ese rincón me encanta. Es un espacio único, con especies muy innovadoras y accesible para todas las personas. Me gusta sentarme, relajarme para pensar. Además, me gustan mucho las flores como todo el mundo sabe”, ha dicho.

Emma Buj optó por la catedral de Teruel. “Aúna dos señas de identidad de la ciudad: el mudéjar y un cielo azul magnífico. Es la imagen que mejor representa mi ciudad”. San Pedro el Viejo es el lugar de Lorena Orduna. “Simboliza muchas cosas, invita a pensar sobre lo que ha sido Huesca y lo que puede llegar a ser”, ha explicado la alcaldesa, que ha recordado que es panteón real.

Emma Buj, durante el coloquio organizado por Heraldo. Oliver Duch

Ha habido anécdota, dado que ha recordado la historia de Ramiro II y la leyenda de la campaña de Huesca, en la que doce nobles fueron decapitados. Fue precisamente el cuadro que le regaló Orduna al presidente, Jorge Azcón, cuando visitó Huesca. “Me consta que a él le gustó. Los hechos históricos sirven para aprender de ellos y para que no se repitan o sí”, ha afirmado Orduna, entre risas de público por eso de las decapitaciones.

El moderador del encuentro les ha preguntado a las alcaldesas qué harían con 100 euros si tuvieran que invertirlos en su ciudad. Buj ha hecho una broma de exconcejal de Hacienda al recordar que el 30% iría a personal y otro 30% a gasto corriente. “De cada 100 euros tenemos comprometidos 90. Al final queda un porcentaje muy pequeño para la decisión política”, ha dicho. En cualquier caso, ha optado por la infraestructura verde.

Natalia Chueca ha coincidido en lo de los parques, “una de las inversiones más rentables que pueden hacer los ayuntamientos”. Pero por no repetirse ha defendido promocionar la ciudad. Lorena Orduna ha coincidido en que la proyección exterior es clave, por lo que ha apostado por dejar esos 100 euros en una página web para que “Huesca sea la ciudad turística que queremos que sea”. “Tenemos mucho que ofrecer”, ha dicho.

Lorena Orduna, durante el encuentro informativo organizado por Heraldo. Oliver Duch

¿Y dónde les gustaría vivir? Emma Buj no se ha mojado, pero sí que ha dicho que invertiría en rehabilitación. “Eso mejora los barrios, la calidad de vida y genera economía”, ha apuntado Buj, que ha dicho que en Teruel “hay muchos barrios para vivir”. Orduna ha dicho que “la vivienda es cara” y ha anunciado que hay que desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), mejorar el Casco Histórico y las comunicaciones. Chueca sí ha hecho una elección doble: el Casco Histórico, donde el Ayuntamiento está invirtiendo en obras de mejora, y en el Portillo, donde hay proyectado un plan urbanístico con viviendas, equipamientos y un gran parque.

Las alcaldesas han hablado además de las cuotas para la mujer en la política y en el sector privado. Chueca ha defendido la igualdad por encima de las cuotas, “pero también es verdad que según que sectores hace falta romper la inercia histórica”. Orduna ha coincidido. “Creo en las personas, no en las cuotas”, ha dicho la alcaldesa de Huesca, que ha manifestado a favor de que en algún sector la incorporación de las mujeres tenga apoyo. Quien ha sido más clara en su rechazo ha sido Buj, que ha defendido como alternativa “visibilizar referentes, a mujeres que asumen responsabilidades”.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el de Ibercaja, Francisco Serrano, han acudido al coloquio de las alcaldesas. Oliver Duch

Las alcaldesas han hablado de sus estrategias para conectar con sus administrados. Ahí han aparecido las imágenes de Orduna vestida de peñista, Buj en la fiesta de los Amantes ataviada del siglo XIII y Chueca sobre el dragón Fujur. Chueca, consciente de que su imagen ha dado que hablar, ha explicado que igual que un político sube en un tractor cuando va a visitar una feria agrícola, ella se monta en Fujur para promocionar un musical. “Las ventas se han multiplicado. A veces hay momentos en que hay que promocionar”, ha dicho.

Chueca, Buj y Orduna han comentado varias fotografías para que expresaran su opinión. La primera de Azcón, que todas han alabado por ser “un líder nato”, “una grandísima persona” y un político “transformador”.

También han visto la imagen de Amaral, de la que todas se han declarado fans, sin comentar la controversia generada este verano por la cantante cuando descubrió sus pechos en un concierto. Han comentado también la fotografía de las campeonas del mundo de fútbol. En este caso, han lamentado que el gran éxito deportivo se viera empañado por la polémica del beso y los gestos del expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales.