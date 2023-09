Quejas de los vecinos de Tarazona exigen por la contaminación del agua: "El Ayuntamiento no debería cobrarnos el recibo este mes"

Los turiasonenses se acercaron a recoger las garrafas de agua al recinto ferial unos con resignación, otros con hartazgo y todos con la incertidumbre de no saber cuánto durará la prohibición de beber el agua del grifo y cuál es el origen de esta crisis de salud pública.

Los más críticos prefirieron mantener el anonimato. "En lugar de repartir garrafas, el Ayuntamiento no debería cobrarnos el recibo de este mes. Hay gente con hijos fuera que les están diciendo que no vengan por lo que pueda ocurrir y familias que ya han dicho que no se acercan el fin de semana", explicaron tres amigos. Una reclamación que también tiene eco en las redes sociales.

Mª Carmen Albericio se mostró convencida de que el problema "tiene que ser muy grave para que no le encuentren una solución tras tantos días". "Es un poco raro. hay muchas versiones sobre cómo ha podido colarse el parásito en la red y nada está claro", opinó María Álava. Aunque tuvo síntomas durante varios días no acudió al médico. "Conozco a varias personas de mi entorno que no han ido al centro de salud y también se han contagiado, los afectados serán bastante más que 400", dijo.

Tarazona está estos días en jaque por la presencia de un parásito en el agua que ha originado cientos de gastroenteritis. Guillermo Mestre

Las recomendaciones sanitarias se han incorporado a las rutinas, aunque supongan "un trastorno", reconoció Javier Jiménez, copropietario de la cafetería Amadeo y el restaurante Saboya. En este tipo de establecimientos la temperatura de la cafetería y del lavavajillas se ha elevado y la mayoría optan por comprar los cubitos de hielo. "Además tenemos agua con lejía para desinfectar continuamente las bayetas con las que limpiamos las mesas", comentó Jiménez.

Un trabajador del supermercado Bon Àrea reponiendo agua Guillermo Mestre

El agua embotellada es un producto estrella. "Estamos vendiendo más del doble que habitualmente –calculó Diego Lahuerta, encargado de un supermercado Bon Àrea-, pero no hay problemas de abastecimiento, pedí que trajeran tres veces más de lo normal".