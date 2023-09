El aragonés espera turno en un Congreso políglota pero fracturado

La llegada al hemiciclo de los diputados ya anticipaba que el pleno del día no era uno cualquiera. Era el primero de muchos en los que las lenguas cooficiales, e incluso otras sin ese reconocimiento, como el aragonés, pasarían a formar parte de la rutina parlamentaria del Congreso. «He bajado en el ascensor con dos catalanoparlantes que iban hablando en castellano, esto no tiene ningún sentido», relataba crítico Pedro Navarro, número 1 del PP por Zaragoza. «Es una jornada histórica», celebraba por contra Jorge Pueyo, llamado a protagonizar el primer discurso en aragonés, aunque reconocía que no iba a tener oportunidad de estrenarse. «Hoy le toca a otros compañeros», comentaba el representante de la Comunidad en la coalición Sumar.

La Cámara Alta daba este martes el primer paso para normalizar el uso de las diferentes lenguas del país, más allá del castellano, al aprobar la toma en consideración de la reforma reglamentaria exprés impulsada por PSOE y Sumar, con el apoyo del resto de fuerzas progresistas, como pago a las exigencias de los grupos independentistas. Sin esperar a su votación definitiva, la Mesa del Congreso permitía ya ayer, entre críticas de PP y Vox, las intervenciones en euskera, catalán y gallego gracias a 650 auriculares y 12 intérpretes.

Para la diputada socialista Begoña Nasarre, «que se pueda expresar todo el potencial lingüístico de este país es un signo de unión, avance y cambio». La oscense se mostraba «ilusionada» por convertir «la palabra y el diálogo» en «protagonistas» del Parlamento. Y advertía frente al rechazo de la derecha que «las lenguas enriquecen, y si no se usan, se mueren».

Pedro Navarro, en cambio, rehusó utilizar el pinganillo durante las intervenciones en otras lenguas, al igual que hicieron sus compañeros de bancada. «Si alguien habla en otra lengua, será su problema», subrayaba. «Se ha cometido una irregularidad, se ha incumplido la norma que se quiere modificar», añadía, en consonancia con las quejas expresadas por los portavoces conservadores Cuca Gamarra y Borja Sémper.

El diputado del PP recordaba, además, que esta iniciativa «no se lleva a cabo para defender las lenguas, sino que da respuesta a las exigencias de los independentistas». En este sentido, cargaba contra Jorge Pueyo, que forma parte de Sumar bajo las siglas de CHA. «Han estado en la DGA cuatro años y han presentado cero iniciativas para hablar en aragonés en las Cortes. Se suben de forma populista a un carro que no es el suyo», criticaba.

En la misma línea, el diputado de Vox por Zaragoza, Pedro Fernández, rechazaba de plano la modificación. «Hoy en el Congreso hemos visto, un día más, cómo el bloque de la izquierda se arrodilla ante los partidos que quieren destruir España, culminando una reforma del Reglamento del Congreso por la puerta de atrás», expresaba.

Junto al resto de su grupo parlamentario, el diputado de Vox abandonó el hemiciclo cuando el socialista José Ramón Gómez Besteiro iniciaba su discurso en gallego. «Han convertido las lenguas regionales en oficiales en el Congreso mediante una reforma del reglamento de la Cámara que deroga la Constitución en el uso del castellano como lengua oficial. Hoy hemos visto cómo el bloque de la izquierda continúa en su labor de acoso y derribo de la paz y convivencia entre todos los españoles para lograr el apoyo de un puñado de diputados», arremetía Fernández.

Mañana, votación definitiva

El pleno se reúne de nuevo este jueves para la votación definitiva tras la valoración de las enmiendas que hoy presenten los grupos. Entonces podría tener oportunidad Pueyo para llevar el aragonés a la Cámara Baja. «Lo usaré en momentos puntuales, no de forma continua ni como un ataque. Las lenguas son transversales, no deben servir para hacer política», defendía. Reiteraba la importancia de que «Aragón vuelve a tener voz en Madrid» y defendía que «no hay lenguas de primera ni de segunda».